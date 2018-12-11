«Чаллы Яр» спускает паруса: обитателей элитного поселка не пустят на Каму

Застройщик престижного поселка кинулся в банкротство, а выкупит ли управляющая компания его инфраструктуру за 350 млн рублей?

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) все-таки забрало у элитного челнинского городка «Чаллы Яр» береговую инфраструктуру для стоянки яхт состоятельных жителей и закрыла выход к Каме за просроченные долги «Сувар-Девелопмента» перед ТФБ. Торги по продаже инженерных сооружений яхтенной зоны пока не назначены, но, похоже, что обитателям челнинской «рублевки» придется самим «разруливать» проблему. Застройщик престижного коттеджного поселка ООО «Чаллы Яр» с 5 декабря попал в процедуру наблюдения, которая, скорее всего, завершится банкротством. Подробности — в материале «Реального времени».

«Чаллы Яр» отрезали от Камы

На этой неделе конкурсная масса «Татфондбанка» пополнилась новыми интересными активами, изъятыми АСВ у именитых должников ТФБ. На этот раз агентство положило в «корзинку» необычную добычу — яхтенную инфраструктуру элитного челнинского поселка «Чаллы Яр» с закрытой бухтой на побережье Камы (подобного нет ни у одного девелоперского проекта в регионе). По решению Арбитражного суда РТ, в собственность АСВ переходят 12 объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих безопасность яхт-клуба и несколько свободных земельных участков. Общая стоимость береговой недвижимости оценивается свыше 350 млн рублей, среди которых наиболее ценные и примечательные — пирс, волнолом, причальная набережная, стоянка для яхт. Некоторая ирония судьбы в том, что путевку в жизнь этому проекту в начале 2010-х давал лично премьер-министр РТ Ильдар Халиков, возглавивший в 2014-м году совет директоров ТФБ, который и кредитовал «Чаллы Яр».

Отрезать у «Чаллы Яр» речную судоходную инфраструктуру — означает лишить его половины смысла. Опрошенные нами риелторы единодушны в том, что перекрытие свободного доступа к Каме обесценивает проект и что как раз непосредственная близость к набережной, своеобразной камской марине, — то, что подняло цену на землю в этой части Набережных Челнов на заоблачную высоту. Во время активной застройки поселка стоимость одной сотки земли возле первой береговой линии, по данным риелторов, обходилась в 500—600 тыс. рублей, а сам участок — в 5—6 млн рублей. Считается, что здесь живут преимущественно состоятельные семьи челнинских бизнесменов и предпринимателей. В настоящее время застройка «Чаллы Яр» закончена, так что перепродажа построенных здесь домов и многоквартирного жилья возможна только на вторичном рынке.

Кто же подставил под удар престижный коттеджный городок? Как ни парадоксально, в роли «злодея» оказался его же собственный застройщик — ООО «Чаллы Яр». Как следует из решения Арбитражного суда РТ, «Чаллы Яр» поручился по четырем кредитам дочерних компаний «Сувар-Девелопмента» — на 175,4 млн рублей и на 79,5 млн рублей под 10,5% и 13% годовых соответственно, взятым компанией Роберта Мусина «Автомакияж», а также по кредитам на 168,5 млн и 76,4 млн рублей, которые потребовались другой мусинской компании — «Сувар-Отель» (ныне банкротящийся «Отель-К»). Вряд ли деньги поступали на финансирование строительства «Чаллы Яр», но это обременение и оказалось «скелетом в шкафу». Как выяснилось, мусинские фирмы не сумели полностью погасить свои обязательства, оставив на конец 2017 года совокупную просрочку в размере 35 млн рублей.

Отрезать у «Чаллы Яр» речную судоходную инфраструктуру — означает лишить его половины смысла. Фото vk.com/chally_yar



АСВ не преминула этим не воспользоваться и предъявила летом этого года иск к поручителю и владельцу жилого комплекса ООО «Чаллы Яр» с требованием о погашении 35 млн рублей и обращении взыскания на залоги по договорам ипотеки — всей яхтенной и части инженерной инфраструктуры элитного поселка. Так как к моменту судебного разбирательства «Сувар-Девелопмент» уже находился в процессе конкурсного производства и не имел достаточно денег на своем счету, то ожидать от него единовременной выплаты всей суммы долга не приходилось.

Продать с публичных торгов

Строго говоря, исход дела в пользу АСВ был предрешен еще на старте, но процесс искусственно затягивался и растянулся до конца года. Главным комедийным приемом в этой постановке стало непризнание собственных подписей на договорах ипотеки генеральным директором «Чаллы Яр» Ириной Демяшкиной.

«В ходе судебного разбирательства «Чаллы Яр» отрицал факт заключения с банком договоров поручительства, ипотеки и дополнительных соглашений к договору об ипотеке, — отмечается в решении суда. — Для проверки доводов ответчика ООО «Чаллы Яр» о неподписании была назначена судебная почерковедческая экспертиза». У Ирины Демяшкиной были взяты несколько проб подписей, эксперты ФБУ «Средне-Волжский региональный центр судебной экспертизы МЮ РТ» изучили их и пришли к выводу, что документы подписывала именно Демяшкина. Интересно, что Арбитражный суд РТ провел почерковедческую экспертизу за свой счет, потратив около 30 тыс. рублей. И как только была установлена подлинность подписей на договорах ипотеки, дело вышло на финишную прямую.

В итоге суд постановил взыскать с «Чаллы Яр» долг по кредитным договорам на сумму 35,6 млн рублей, просроченные проценты — 4,8 млн рублей, а «сверху» присудил свыше 1 млн рублей на оплату текущих процентов и в качестве неустойки за просроченные проценты. Но самое главное — вывесил полный перечень заложенного имущества и постановил продать его с публичных торгов. В этом перечне — одна из четырех трансформаторных подстанций, обеспечивающих подачу напряжения в жилой комплекс, яхтенная инфраструктура и шесть земельных участков (неизвестно, находятся ли на них жилые строения). Залоговая стоимость оценена в 350 млн рублей.

Впрочем, подготовку к торгам АСВ пока не может начать, так как ответчик подал недавно апелляцию, но, скорее всего, это лишь повод к затягиванию продажи.

Ирина Демяшкина, которая на протяжении 5 лет осуществляла продажу земельных участков с подрядами на застройку и без них, отказалась комментировать судебное решение и последствия, которые оно за собой влечет. По ее мнению, в произошедшем виноват «Сувар-Девелопмент», учредитель «Чаллы Яр».

Последний, как известно, разделился в 2017 году на две компании — новую, «#Суварстроит», которая ведет текущее строительство, и «Сувар-Девелопмент», на которой остались токсичные кредиты ТФБ. Пресс-служба «#Суварстроит» предсказуемо открестилась от этой истории: «#Суварстроит» не имеет отношения к имуществу «Чаллы Яр».

Земля под яхт-клубом в муниципальной собственности

После череды ротаций среди управляющих компаний обслуживание элитного поселка перешло в руки частного ТСЖ «Альянсжилсервис». О судебном решении по отчуждению береговой инфраструктуры в компании узнали от «Реального времени» — что неудивительно, поскольку она не является стороной дела.

«Мы слышали о возможности продажи части инфраструктуры, но не владеем данными, о каких объектах идет речь», — сообщил нам представитель компании Нияз Нурмумахетов. Впрочем, он не видит в этом «ничего страшного». «У нас есть отдельный договор водопользования на другую компанию, — сообщил он, имея в виду, что проблем с водоснабжением поселка быть не должно. — А причальная стенка и волнолом стоят отдельно от яхт-клуба и не используются. Зато земля под яхт-клубом — в муниципальной собственности, поэтому жители смогут по-прежнему пользоваться своими яхтами», — заверил он. Но на всякий случай попросил ссылку на судебное решение, чтобы детально изучить кадастровые номера изымаемых участков. Тем временем стало известно, что отвечать за отчуждение береговой инфраструктуры перед разгневанными обитателями челнинской «Рублевки», скорее всего, будет некому. С 5 декабря застройщик поселка ООО «Чаллы Яр» находится в первичной процедуре банкротства: до 4 апреля компания будет находиться в процессе наблюдения. Иск о банкротстве подала казанская компания «Электростройиндустрия», предъявив требования на 49,8 млн рублей.

Отвечать за отчуждение береговой инфраструктуры перед разгневанными обитателями челнинской «рублевки», скорее всего, будет некому. Фото promirned.ru

Девелоперы уверены, что АСВ не стоит рассчитывать на сторонних покупателей, поскольку эти объекты инфраструктуры нужны только управляющей компании «Альянсжилсервис». «Если на торги заявится «чужак», то поселку будет тяжело», — отметил коммерческий директор «Домкора» Юрий Мочалин. Нияз Нурмумахетов подтвердил, что его компания заинтересована в их выкупе, но пока «таких решений нет».