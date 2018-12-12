«Любой автомобиль, который заехал на территорию Татарстана, будет полностью отслеживаться»

Начальник Управления ГИБДД МВД по Татарстану Ленар Габдурахманов о тотальном контроле, ноу-хау на дорогах и ответе лихачам. Часть 2.

Фото: Олег Тихонов

По итогам 9 месяцев количество ДТП в Татарстане снизилось, но сводки новостей часто сотрясали репортажи о резонансных происшествиях — смертельном таране полицейского автомобиля, сбитых маме и дочке на пешеходном переходе. В первой части интервью «Реальному времени» начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов рассказал о том, какие выводы были сделаны службой. Во второй части речь зашла о технических новинках, которые в ближайшее время появятся на дорогах, увеличении скоростного режима на трассах и мотопатруле в городе.

«Хорошие дороги — это замечательно, но они в какой-то степени провоцируют недобросовестных водителей»

— Ленар Ринатович, какую максимальную скорость фиксировали камеры в этом году в городе и на трассах?

— У легковых автомобилей? Вне населенного пункта максимальная скорость составила 191 км в час. В городе 152 км в час, это было на улице Тихомирнова — превышение более чем на 90 км. А среди грузовиков максимальная скорость была 117 км в час.

— А на каких автомобилях гоняют?

— Я бы не сказал, что это были спорткары. 191 км в час ехала «Шкода», в городе разогнались «Киа», грузовик ДАФ. Это не суперскоростные автомобили, а автомобили среднего уровня.

— Хорошие дороги виноваты?

— Хорошие дороги — это замечательно, но они в какой-то степени провоцируют недобросовестных водителей. Тема вреда превышения скорости — избитая. Вообще за 10 месяцев этого года выявлено более 70 тысяч нарушений скоростного режима. Превышение от 20 до 40 км в час — 69 тысяч случаев, от 40 до 60 км в час — 4 354 случая, от 60 до 80 км в час — 407 случаев и свыше 80 км в час — 35 нарушений.

— На татарстанских водителях постоянно какие-то технические новинки тестируются, какие ноу-хау появятся на дорогах в ближайшее время?

— В ноябре запущен «тотальный контроль» по трем федеральным дорогам — на участке М-7 протяженностью 428 км, на дорогах «Казань — Оренбург» и «Казань — Ульяновск» будет полностью просчитываться ваша скорость.

— Что-то вроде «Автодории»?

— «Автодория» просчитывала участок в 1,5 км, а здесь будет просчитываться 15—20 км. Главная польза в том, что водитель не будет, проехав рубеж измерения скорости, нажимать на газ, а потом резко тормозить и опять газовать. Эта система — как на одной границе Татарстана началась, так на другой закончилась.

Хорошие дороги — это замечательно, но они в какой-то степени провоцируют недобросовестных водителей



«Мы убираем лишние знаки там, где это возможно»

— Штрафов, думаю, очень много будет, дорога М-7 стала отличная после ремонта, не планируете до 110 км в час увеличить ограничение?

— Планируем, но, естественно, всю «110» делать не будем, но довольно большой участок введем со следующего года и посмотрим, продолжать или нет. Дорога категории 1Б, там большие разделительные пространства, хочется верить, что мера будет действенная. Но, опять-таки, как у нас принято?

— Там где «110», будут ездить 130?

— Да, и это нарушение скоростного режима, просто кодекс нам не позволяет привлекать к ответственности. Вообще, сейчас мы убираем лишние знаки там, где это возможно. Дорога с разделительной полосой, чистое поле и знак «70» стоит. Раньше он нужен был, потому что там пешеходный переход, а сейчас нет. Только на северной объездной пять таких участков убрали.

— А знаки «40» в Казани?

— Тоже убираем там, где в них нет необходимости. Улица Кулахметова — дорога хорошая, а дорожный знак «Ограничение скорости 40 км/ч» установлен. Там ранее была некоторая аварийность, ее устранили и сейчас знаки будем убирать. Не всегда ограничение скорости — правильная мера для борьбы с ДТП. Наоборот, когда движение идет ровно, без торможений — рисков меньше. Посмотрим, как будет на этом участке дальше — снижение аварийности это самый лучший показатель эффективности нашей работы.

Про «тотальный контроль» хотел бы еще добавить. Это не только контроль скорости, но и общеполицейские функции. Любой автомобиль, который заехал на территорию Татарстана будет полностью отслеживаться. Если будут разыскивать по подозрению в совершении преступления или сокрытии с места ДТП — всегда можно отследить. Помимо «тотального контроля» у нас используется «Лада Ларгус» с прибором «Робот», который позволяет выявлять нарушения ПДД в движении, за день отрабатывать три-четыре участка. Он работает как попутно, так и встречно, и отделяет легковые машины от грузовых. Это важно, потому что легковые мы от 110 км начинаем привлекать к ответственности, а для грузовых — это 90 км в час. А из-за того, что раньше приборы «Крис» не разделяли грузовые от легковых, то грузовики от ответственности уходили.

— Грузовики часто нарушают?

— В текущем году за нарушение скоростного режима к административной ответственности привлечено 77 917 водителей грузового транспорта — 1,4 % от всех нарушений скоростного режима.

«Тотальный контроль» это не только контроль скорости, но и общеполицейские функции. Любой автомобиль, который заехал на территорию Татарстана будет полностью отслеживаться. Если будут разыскивать по подозрению в совершении преступления или сокрытии с места ДТП — всегда можно отследить



«Количество выявленных нарушений по приборам фотовидеофиксации стало на 19% больше»



— Можно сказать, что чем больше камер на дорогах, тем больше штрафов?

— В 2016 году у нас было 1 212 приборов фотовидеофиксации. В 2018 их стало 1 016. Количество выявленных нарушений по приборам фотовидеофиксации стало на 19% больше. В первую очередь это объясняется качеством работы приборов. Повторюсь, что до этого были приборы «Крис», которые не позволяли отделять легковые автомобили от грузовых, сейчас мы это делаем. Тот же «Кордон» позволяет фиксировать сразу четыре полосы, «Крис» же работал только на одну полосу, а так как дороги у нас широкие — более трех полос, водитель мог промчаться по крайней левой и не быть уличенным в нарушении ПДД. Сейчас такого нет. Более того, «Кордон», как и «Полискан», берет и попутные, и встречные транспортные средства — двигающиеся в обоих направлениях.

— Скидка в 50 процентов повлияла на собираемость штрафов?

— У нас с исполняемостью никогда проблем не было. Раньше была исполняемость 82 процента, стала 88 процентов. Самое главное — это неотвратимость наказания. Человек должен понимать, что если он что-то нарушил, неважно административно или уголовно, то обязательно наступит ответственность.

— Как показала себя такая новинка, как нагрудные камеры у инспекторов?

— Вообще мы их закупили еще в том году, но они состояли из двух частей и показали свою непрактичность — постоянно соскальзывали, болтались. В этом году было принято решение о закупке приборов DMT-10. Чем они хороши? Нет никаких проводов, это коробочка с одной кнопкой, при желании снятое видео можно показать водителю. Как бывает, останавливают за непристегнутый ремень, а водитель говорит: «ничего не знаю, был пристегнут» — и все на этом, потому что пока мы настроим обычную камеру, автомобиль уже проедет. Здесь же везде, куда смотрит инспектор, смотрит камера, и четко видно — был водитель пристегнут или нет. Это с точки зрения нарушения ПДД. Но самое главное — это общение как со стороны инспектора, так и со стороны самого участника дорожного движения. Все, что происходит, фиксируется с самого начала до самого конца. Чем больше будет таких средств, тем лучше. Пока камеры подтверждают правильность сделанного нами выбора.

— А что с теми камерами, которые купили ранее?

— Они без дела не остались, мы их раздали сотрудникам регистрационных подразделений, которые оказывают государственные услуги. Понятно, что есть камера в помещении, но когда она есть и на сотруднике, то все под двойным контролем.

— Удалить инспектор ничего не может?

— Абсолютно. Максимум что он может — скачать себе на телефон. Если садится аккумулятор, то каждому мы дали портативное зарядное устройство, его на 10 часов хватает. Понято что сейчас зима, возможно, они будут быстрее разряжаться, но будем дальше совершенствоваться и дальше закупать эти приборы.

Самое главное — это неотвратимость наказания. Человек должен понимать, что если он что-то нарушил, неважно административно или уголовно, то обязательно наступит ответственность



«Мы прорабатываем реверсивное движение в районе населенного пункта Сокуры»



— Год назад на перекрестке Декабристов и Горсоветской на сутки появился знак «Уступи дорогу и можно направо», стоит ли ждать его возвращения?

— Установку любого знака нужно согласовывать. И даже не с Госавтоинспекцией Татарстана, а с Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения. У нас этих законных моментов по установке экспериментального знака не было соблюдено абсолютно. Поэтому, когда такие вещи возникают, мы будем требовать немедленной ликвидации. В Москве пять таких знаков установлено, но там это надлежащим образом оформили. Новшества нужны, но нужно промоделировать ситуацию и после этого принимать решение.

То же самое — 3D разметка на Батурина. Я понимаю, людям хочется креатива, но такой разметки нет в ГОСТе. Водитель видит перед собой шпалы, резко нажимает на тормоз и это полная неожиданность для того, кто сзади. Сколько мы получим на этом месте ДТП? И это не говорит о том, что пешеход будет в безопасности. Одна машина резко остановилась, другая ее догнала, в результате сбили пешехода — сколько таких случаев?

Конечно, надо идти вперед и, если говорить о новшествах, то мы прорабатываем реверсивное движение в районе населенного пункта Сокуры. Мы знаем, что с утра все едут в город, вечером обратно. Пятница — все уезжают из города, в воскресенье возвращаются. Пока там две полосы, но мы с балансодержателем планируем сделать три полосы и реверсивное движение. И, естественно, будем проводить мониторинг — если не будет ДТП и будет хорошая пропускная способность, то значит решение эффективное.

Город — это не то место, где можно показывать свою крутость или мощь своего «коня». С теми, кто соблюдает ПДД, мы друзья, а с теми, кто их жестко нарушает, будем также жестко бороться



«Город — это не то место, где можно показывать свою крутость или мощь своего «коня»



— К ЧМ все казанские дороги были зачищены от так называемых «инвалидов», сейчас они опять появились на перекрестках. Этот криминальный бизнес создает угрозу на дороге. Почему ГИБДД ничего не делает, если прошлые зачистки показали, что это возможно?

— В этом году за 10 месяцев более 80 таких граждан были доставлены в отделения и 80 процентов из них привлечено к ответственности. Они, безусловно, влияют на безопасность дорожного движения, но это не полностью вопрос Госавтоинспекции. Мы их увозим, но на следующий день они снова возвращаются на этот перекресток. А чтобы их убрать с перекрестка, сотрудников, которых у нас и так не хватает, мы снимаем с других задач. Если бы было у нас 10 тысяч автоинспекторов, мы бы каждый день этих, как вы сказали, «так называемых инвалидов», с перекрестков убирали, хотя для нас они — прежде всего люди. Но помимо этого у нас много других задач — те же самые ДТП. По мере наших сил мы попрошайками будем заниматься.

— Вопрос, который беспокоит каждого жителя многоквартирного дома — можно ли убрать со двора машины, которые уже в металлолом превратились, но стоят и занимают дефицитные парковочные места?



— Одно дело, если машина стоит на тротуаре или газоне, другое — если они припаркованы в рамках правил дорожного движения и ничего не нарушают. Действующим законодательством дворовые территории многоквартирных домов являются частной собственностью. Принудительное перемещение транспортных средств внутри территории таких парковок осуществляется администрацией объекта самостоятельно. Таким образом, проблема соблюдения правил парковки автомобилей многоквартирного дома, находится вне сферы ГИБДД.

— Вы активно начали сотрудничать с мотосообществом, удалось найти взаимопонимание с ними? Снизилось ли количество правонарушений?

— Критерием успешности того или иного мероприятия, с точки зрения Госавтоинспекции, является аварийность. В этом году мы наблюдаем снижение количества ДТП с участием мототранспорта и погибших в них людей. Но проблема остается, не могу сказать, что мотоциклисты перестали гонять с бешеной скоростью. Считаю большим достижением, что в наши рейды выезжают представители мотосообщества. Более того, в этом году, благодаря поддержке президента и правительства республики, мы закупили пять мотоциклов «Кавасаки» и в декабре закупаем еще пять мотоциклов БМВ. Мы эти мотоциклы расставим на дорогах, где у нас чаще всего гоняют — и не только мотоциклисты, у нас и автомобилисты опасным вождением занимаются. С помощью патрульных мотоциклов мы будем лихачей выявлять. Патрульным автомобилям бывает тяжеловато их преследовать, а мотоцикл, учитывая его маневренность, практически любой автомобиль сможет догнать.

Во-вторых, мы в этом году обучили контраварийному вождению наших сотрудников и технически готовы к тому, чтобы именно догонять правонарушителей и привлекать их к ответственности. Конечно, не хотелось бы их постоянно гонять и наказывать. Хотелось бы, чтобы они поняли: если хочешь погонять, то иди на специально отведенный автодром, а город — это не то место, где можно показывать свою крутость или мощь своего «коня». С теми, кто соблюдает ПДД, мы друзья, а с теми, кто их жестко нарушает, будем также жестко бороться.