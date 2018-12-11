«Вот сидит президент Татарстана, вы спросите — может он закрыть региональное телевидение?»

Час Татарстана в Совфеде: власти республики попросили сенаторов о материальной помощи и «большем доверии»

Почетный знак Совета Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма» вручила сегодня президенту Татарстана Рустаму Минниханову председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Заслуги председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина были также отмечены — благодарностью. А выступления Рустама Минниханова и Фарида Мухаметшина, которые прозвучали сегодня на «Часе субъекта Российской Федерации» в верхней палате российского парламента, были настолько благосклонно приняты, что их вполне можно было бы предварить эпиграфом: «Просите, и дано будет вам». Матвиенко охотно дала обоим дополнительное время на презентацию достижений республики, члены совета наградили их продолжительными аплодисментами, сенатор Олег Мельниченко отметил высокий уровень подготовки дней республики в Совете Федерации, а выработанный совместными усилиями проект постановления о государственной поддержке социально-экономического развития Татарстана был единогласно принят за основу — теперь его предстоит детализировать и доработать. Подробности «парламентского дня» — в материале «Реального времени».

Спросите Татарстан и включите мультиплекс



Татарстан обозначился в повестке 448-го заседания Совета Федерации намного раньше, чем дело дошло до «Часа субъекта РФ». Сенатор Алексей Пушков в своем выступлении напомнил о прошедшем на днях в Татарстане совещании, посвященном переходу с аналогового на цифровое телевидение, и отметил, что «принимаемые меры [по обеспечению перехода на «цифру»] недостаточны с точки зрения учета интересов регионов».

— Прошу лично мне доложить, что будет происходить с региональными телеканалами, не убьет ли их «цифра», — потребовала Валентина Матвиенко от министра связи Константина Носкова. — Нельзя допустить, чтобы исчезли каналы, к которым люди привыкли.

А позже, когда к вопросам о непроработанности деталей перехода к «цифре» и сохранения регионального телевидения коллег вернул Николай Рыжков («У нас тяжелейшее впечатление от Минсвязи, мы в разных плоскостях живем…»), Матвиенко почти прикрикнула на него:

— Вот сидит президент Республики Татарстан, вы спросите у него — может он закрыть региональное телевидение?! А вы мультиплекс не включили…

«Помогите ликвидировать дефицит»

«Час субъекта РФ» начался с видеопрезентации Татарстана — наглядной демонстрации прозвучавшего за кадром утверждения, что «за последние десять лет качество жизни татарстанцев значительно улучшилось». Выступление президента РТ прозвучало естественным продолжением видеофильма.

Рустам Минниханов широкими мазками обрисовал благоприятный инвестиционный климат в республике, указав, что перед ней «стоит центральная задача — обеспечить [к 2030 году] объем валового регионального продукта в 5 триллионов рублей» (в 2018 году ожидаемый объем ВРП — 2,42 трлн. руб). Президент Татарстана отметил, что в экономику республики за последние 10 лет поступило порядка 5,1 трлн рублей инвестиций, причем на каждый инвестированный государством рубль приходится 5 рублей частных капиталовложений. Описав промышленный потенциал региона и приведя примеры эффективного инвестирования в предприятия нефтяного, нефтепромышленного, энергетического и машиностроительного комплекса, Рустам Минниханов плавно перешел к просьбам:

— Создание в Набережных Челнах технического университета в области машиностроения и робототехники позволит решить проблему нехватки специалистов, которые сегодня очень нужны в машиностроительной отрасли. И мы обращаемся к вам с просьбой поддержать нас в этом вопросе.

Далее президент Татарстана сообщил, что наша республика, десять лет назад вырабатывавшая электроэнергию с избытком, давно перешла в разряд регионов, где эта энергия в дефиците:

— Нам необходимо провести модернизацию Заинской ГРЭС. Она предусматривает строительство двух блоков ПГУ мощностью 1680 МВт. Это уникальный проект, таких газовых машин еще в нашей стране еще нет. И, конечно, мы в этом тоже просим поддержки.

Затем Минниханов напомнил о дорогах:

— В целях снятия инфраструктурных ограничений необходимо строительство автомобильных дорог федерального значения, среди которых скоростная автомобильная дорога Москва — Нижний Новгород — Казань, автодорога М7 с обходом Нижнекамска и Набережных Челнов, мостовой переход через Каму, дополнительные развязки на трассе М7. Мы обращаемся за поддержкой и по этому проекту.

О выпадающих доходах…

Но как оказалось, вышеперечисленные просьбы были только предисловием к более веским ходатайствам о содействии местным инициативам на федеральном уровне:

— Сегодня в Республике Татарстан сформирован пул из 48 инвестиционных проектов на общую суму пять триллионов рублей. Для привлечения инвестиций необходимо совершенствовать механизмы поддержки. Прежде всего это сохранение на длительный период льготных регуляторных и налоговых условий. И конечно же, важно закрепить это в федеральном законе! В республике активно развивается инфраструктура для бизнеса (тут президент Татарстана помянул «Алубугу» и «Иннополис»)… И цифровая экономика, и специалисты — все это требует поддержки. Мы неоднократно обращались, чтобы ставка по страховым взносам составляла 7,6 процента хотя бы на ближайшие десять лет… Для дальнейшего развития инфраструктуры необходимо внесение изменений в постановление правительства Российской Федерации №1119 по расширению мер поддержки индустриальных парков, технопарков и особых экономических зон… В текущем году с территории республики будет мобилизовано свыше 1 трлн рублей доходов в бюджеты всех уровней… 75 процентов будет направлено в федеральный бюджет. Вместе с тем на федеральном уровне принимаются решения, которые приводят к выпадению доходов регионов, тоже просил бы обратить внимание на эти вопросы. Конечно, не очень красиво это говорить, но те, кто в регионе работает, очень это чувствуют.

…и недостатке доверия

А в заключение своего выступления Рустам Минниханов отметил «участие населения в управлении» — через механизмы самообложения, которые стимулируют граждан вкладывать кровные в улучшение инфраструктуры своих родных мест. Он отметил, что на 4 бюджетных рубля приходится 1 рубль самообложения, и эти собранные в складчину средства направляются на ремонт дорог и прочие улучшения. Однако прогресс в этой области тормозит масштабность: решения о самообложении принимаются на сходах граждан в муниципальных образованиях, то есть требуют участия огромного количества людей на больших территориях, а это не всегда легко организовать.

— Мы готовим законодательную инициативу о сходах граждан на части территории, чтобы дать право проводить сходы в каждом населенном пункте, — сообщил президент РТ. — Я тоже просил бы вас поддержать эту инициативу.

Поднявшийся следом за ним на трибуну председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, обрисовав позитивные стороны татарстанского парламентаризма, выразил озабоченность централизаций властных полномочий в Москве:

— Глубоко убеждены: регулирование всех сфер общественной жизни только через федеральные законы в такой стране, как Россия, несколько неоправданно и, наверное, даже сложно. Представляется, что системная деволюция (делегирование центральными правительственными органами части своих полномочий местным органам власти, — прим. ред.) однозначно укрепила бы российский парламентаризм снизу, вплоть до муниципального уровня… Нас волнует сложившаяся практика последних лет, которая свидетельствует: федеральный законодатель постепенно переходит от принятия рамочных законов к принятию законов прямого действия. Думаю, излишняя детализация решения конкретных вопросов регионального значения мало соответствует статьям 72 и 73 Конституции Российской Федерации, более того, способствует снижению инициативы и неоправданному сужению компетенций субъектов Российской Федерации. Больше бы доверия нам, субъектам, и мы могли бы у себя большие задачи решить…

«Вопросы решаются там, где есть ресурсы»

Проект постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Татарстан» отразил все вышесказанное. В него внесено, в частности, предложение Министерству финансов РФ рассмотреть возможность при оценке выполнения регионами условий по обеспечению роста собственных доходов в рамках соглашений о реструктуризации обязательств (задолженности) регионов перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам учета доходов бюджетов регионов, выпадающих вследствие внесения изменений в законодательство РФ о налогах и сборах. А правительству РТ рекомендовано проводить дальнейшую планомерную и последовательную работу по социально-экономическому развитию и обеспечению роста доходной базы консолидированного бюджета республики, в том числе путем обеспечения роста налогового потенциала и снижения недоимки. После доработки постановление будет принято.

С предложением оценить потенциальные политические и экономические плоды этого постановления корреспондент «Реального времени» обратилась к политологам и ведущим телеграм-каналам.

— Для понимания эффективности управленческих решений надо смотреть не заседания Совета Федерации, а совещания с участием Путина, — с ходу расставил акценты член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин. — Потому что каждое слово, сказанное вождем, тут же записывается его помощниками и формируется в виде поручений. Поручения президента обязательны к исполнению, это единственная в настоящее время вертикаль власти, которая действует эффективно. Второе по четкости и ответственности исполнителей — заседания правительства. Председатель правительства тоже вносит решения, но если они глобальные, то они должны быть согласованы с президентом. Последний может дать дорогу проекту или не дать. Но изрядная часть вопросов решается, потому что в правительстве есть ресурсы и возможность перераспределить деньги с малозначимых на более значимые проекты.

Что касается инициатив, звучащих в Государственной думе и Совете Федерации, то в большинстве случаев, если эти инициативы ранее не согласованы с министерствами и ведомствами, то они остаются на бумаге. Просто потому, что под них нет ресурсов. Нет бюджета — нет и исполнения. Поэтому изрядная часть инициатив законодательной власти остается на бумаге, и думаю, это очень значимый процент. К примеру, я сейчас нахожусь в Приморье. Депутат Госдумы Андрей Андрейченко инициировал закон о повышении на 30 процентов пенсий пенсионерам Приморья. У меня почти четкое ощущение, что этот закон не примут, потому что под него не заложены финансы. А такие законы вызывают цепную реакцию — а чем хуже пенсионеры Крайнего Севера, Урала или Камчатки… Но где взять триллионы, чтобы проект воплотить в жизнь во всей России. По моему глубокому убеждению, это чистый популизм. И депутаты это понимают. Просто ситуация используется ради конкретной политической цели: сейчас предвыборная кампания — чтобы выглядеть перед электоратом приятно. То же делает и Совет Федерации. Но это не публичный орган, хотя должен быть публичным и представлять интересы регионов. Все, что там звучит, в большинстве случаев не приведет к каким-то серьезным изменениям. Несмотря на то, что я испытываю глубочайшее уважение к Валентине Матвиенко, которую считаю самой удачной женщиной-руководителем региона за новое время в России.

Но выступление представителей Татарстана в Совете Федерации, считает Колядин, может быть важным с точки зрения лоббирования региональных интересов:

— В Совете Федерации работают люди, которые, пользуясь своим влиянием в отдельных сферах, могут решать многие вопросы. Они могут инициировать получение субъектами субсидий, включение их в какие-то федеральные программы. СФ может поддержать инициативы письменно, и субъект получит весомые преимущества перед теми, кто придет просить без поддержки… Но у самих сенаторов большого бюджета нет. И права перераспределять бюджет по просьбе регионалов. Речь в Совете Федерации — это хороший пиар, но я бы не спешил утверждать, что Татарстан будет жить лучше и веселее прямо на следующий день после этой речи.



— Верхняя палата [российского парламента] была бы влиятельной только в том случае, если бы в стране имелся реальный федерализм, — лаконично высказал свою точку зрения политолог Аббас Галлямов. — Поскольку его нет, то и Совет Федерации как коллегиальный орган, представляющий регионы, никакого политического значения не имеет. Он — такая же фикция, как принцип разграничения предметов ведения, который в Конституции прописан, но в реальной жизни его никто не видел уже много лет.

«Последние 15 лет Совет Федерации стал самым ярким примером отсутствия политической борьбы в стране, — отреагировал на вопросы «Реального времени» Телеграм-канал «Медиатехнолог» (https://t.me/mediatech). — Большинство законодательных собраний, отправляющих одного из своих депутатов в Москву, а также большинство губернаторов, наделявших своих доверенных лиц статусами сенаторов, принадлежали к партии власти. Поэтому-то в Совете Федерации абсолютно отсутствовали плюрализм мнений и аппаратная борьба, да и, честно скажем, большинство сенаторов были отправлены в Москву, чтобы доживать свою политическую карьеру.

В 2016 году, например, сенаторы всего за одно заседание, бездумно проштамповали 160 законов, принятых в нижней палате — Госдуме. Одним из таких законов был печально известный всем закон Яровой.

Но совсем недавно с появлением политической воли и борьбы на местах, Совет Федерации начал тихим сапом превращаться в площадку для дискуссий, и люди представляющие свои регионы, наконец-то начнут не только бездумно нажимать на кнопки под чутким руководством Валентины Ивановны Матвиенко, но и защищать интересы своих губернаторов и избирателей.

Часы субъектов Российской Федерации в Совфеде всегда были своеобразным чекпойнтом взаимоотношений федерального центра и регионов. За сухими формализованными докладами глав и ответной оценкой руководителей Совфеда лежат гораздо более глубинные цели. Во время переговоров нащупываются векторы для будущего взаимодействия, регион пытается продавить выгодные для себя стратегические направления, центр пытается понять можно ли доверять руководству региона.

Не думаем, что для Татарстана этот «час» станет чем-то особенным. Успешному региону без очевидных проблем есть что рассказать в Совфеде, а значит и с гордо поднятой головой можно будет прокладывать свою дорогу во взаимоотношениях с федералами. Ко всему прочему, впереди — выборы в Госсовет РТ и президента республики, а такие встречи позволяют нащупать почву, заработать еще больше доверия, доказать, что нынешняя власть прекрасно справляется с регионом. И в этом главная задача татарстанского десанта в Москву».

В «Республику Татарстан» придет «Парламентская Газета»

В своих выступлениях представители Татарстана и сенаторы то и дело возвращались к вопросу о важности роли информирования и вовлечения таким образом населения в решение насущных вопросов. В этлм свете вполне закономерным представляется тот факт, что сегодня в рамках Дней Республики Татарстан в Совете Федерации был подписан Меморандум об издании с 2019 года в Казани «Парламентской газеты». Издаваться она будет в виде вкладки в местное издание – газета «Республика Татарстан».

Подписи под Меморандумом поставили председатель Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, главный редактор «Парламентской газеты» Александр Коренников и главный редактор газеты «Республика Татарстан» Александр Латышев.

— Мы будем еженедельно выпускать региональную вкладку формата А3, — рассказал, приняв от корреспондента «Реального времени» поздравления с успешным началом нового перспективного проекта Александр Латышев. — Контент будет парламентский – начиная от наших муниципалитетов и заканчивая Госсоветом. Тут найдет отражение не только парламентская жизнь, но и проблемы республики, вся ее жизнь. Нам будет очень интересно работать с таким авторитетным изданием.

Латышев уточнил, что выпуск вкладки не предполагает расширения штата редакции: «Используем внутренние резервы». Первый региональный номер «Парламентской газеты», сказал он, выйдет одновременно с первым номером 2019 года в Москве, отметив, что «конкретная дата пока не определена».