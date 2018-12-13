Игорь Безуевский стал главным судебным приставом Татарстана

Игорь Безуевский стал главным судебным приставом Татарстана.



На должность главы Управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану Игорь Безуевский назначен приказом Министерства юстиции РФ, сообщила «Реальному времени» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

Безуевский родился 15 января 1963 года в Казани, окончил КХТИ (инженер-механик) и юридический институт МВД РФ (юрист). В 2005—2010 и 2014—2017 годах работал заместителем руководителя УФССП по РТ. С 2010 по 2011-й занимал пост замначальника управления Минюста России по РТ, в 2013-м был помощником главы УФССП по РТ. С начала 2014 года Безуевский занимал пост заместителя руководителя УФССП по РТ.



Напомним, что Игорь Безуевский в январе 2018 года был назначен исполняющим обязанности главного судебного пристава Татарстана.