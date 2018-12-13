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Игорь Безуевский стал главным судебным приставом Татарстана

08:59, 13.12.2018
Игорь Безуевский стал главным судебным приставом Татарстана
Фото: tatarstan.ru

Игорь Безуевский стал главным судебным приставом Татарстана.

На должность главы Управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану Игорь Безуевский назначен приказом Министерства юстиции РФ, сообщила «Реальному времени» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

Безуевский родился 15 января 1963 года в Казани, окончил КХТИ (инженер-механик) и юридический институт МВД РФ (юрист). В 2005—2010 и 2014—2017 годах работал заместителем руководителя УФССП по РТ. С 2010 по 2011-й занимал пост замначальника управления Минюста России по РТ, в 2013-м был помощником главы УФССП по РТ. С начала 2014 года Безуевский занимал пост заместителя руководителя УФССП по РТ.

Напомним, что Игорь Безуевский в январе 2018 года был назначен исполняющим обязанности главного судебного пристава Татарстана.

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