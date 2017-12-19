Второй огнестрел в Казани: кому мешал нумизмат дядя Женя?

Новой жертвой стрелков с «генеральским» пистолетом стал казанский учитель английского языка

В Казани за сутки из «генеральского» оружия — пистолета самозарядного малогабаритного (ПСМ) — убиты уже два человека. Утром стало известно о расстреле денежного безработного в поселке Константиновка Советского района, вечером пришла новость об убийстве пенсионера-нумизмата в Кировском районе. Силовики предполагают, что обе смерти на счету одних и тех же преступников. «Реальное время» сравнило обстоятельства двух происшествий.

«Я думал, у него инсульт»



В доме 35 на улице Столярова Евгений Тарасов, а для соседей просто дядя Женя проживал со дня его сдачи в 1967 году. В однокомнатной квартире на пятом этаже, вместе с родителями. Сначала ушла мать, в прошлом году — отец. Своих детей у Тарасова, по словам местных жителей, не было. В этом году ему исполнилось 60.

Работал он в школе в Аракчино учителем английского языка, увлекался ценными монетами — да так, что порой давал консультации татарстанским музеям. Свою коллекцию соседям показывал лишь раз. А вот мечтой делился многократно — всю жизнь копил на новую квартиру, попросторней и пониже от земли. И в этом году купил такую — в новостройке в Аракчино, недалеко от своей школы. Соседи по площадке уверены, что именно на эту покупку дядя Женя потратил свою коллекцию. Причем, судя по всему, денег хватило и на новую мебель. Когда намеревался переехать, соседи не знали. В разговоре с корреспондентом «Реального времени» они рассказали, что в последнее время Тарасов часто ездил на новую квартиру.

К убитому пришла родственница, чтобы убраться в квартире и наготовить на неделю, и обнаружила тело



О том, что дядю Женю убили, в подъезде узнали примерно в 10 часов утра. К нему пришла его неблизкая родственница, чтобы убраться в квартире и наготовить на неделю. И обнаружила тело. Не прошло и получаса — в подъезд набились полицейские и следователи. Криминалисты прошлись краской по всем стенам и почтовым ящикам в надежде получить отпечатки пальцев подозреваемых. Когда соседа по этажу полицейские позвали в квартиру, он увидел — хозяин лежит в куртке на полу, на лбу какая-то царапина, из носа — кровь, на груди пустой распахнутый бумажник и его документы. Тело уже окоченело. По данным полицейских, умер хозяин еще вчера. «Я честно говоря, думал, что тут у него просто инсульт, а сказали убийство» — рассказывает свидетель.

По словам соседа, Тарасов был человеком очень осторожным. И посторонним бы дверь просто не открыл. Правоохранители рассматривают вариант, что на него напали при входе в квартиру. «Ждать его на выходе не могли — наша собака бы подняла лай» — уверены соседи. Никаких хлопков вчера утром и днем они не слышали.

Следы крови криминалисты нашли и у двери, на лестничной площадке

Советская «игрушка» слывет «убийцей полицейских»

В Следкоме заявили — скончался учитель-нумизмат от огнестрельного ранения в голову. На месте преступления была найдена гильза калибра 5,4 мм, предположительно от ПСМ. От родственников покойного силовики узнали, что новую двухкомнатную квартиру в Аракчино тот купил, продав дачный дом. Соседи про его существование даже не знали. Причем деньги от продажи еще оставались.

Именно продажа и покупка недвижимости, кроме модели пистолета, связывают 60-летнего учителя Евгения Тарасова с 58-летним безработным Раисом Ахмадуллиным из Константиновки, которого соседи считали риелтором. Так что, возможно, именно в этой сфере нужно искать тех, кто дал стрелкам наводку. Потому что нельзя исключать и новых нападений. Еще одним следом в этой истории может стать оружие.

Пистолет ПСМ с патроном 5,45Х18 мм — самый компактный среди всего арсенала российской армии. На вооружение был принят в 1973 году. Создавался изначально в качестве оружия постоянного ношения для генералитета СА, МВД и КГБ, поскольку генералам не хотелось таскать тяжести. А вот среди оперативников ПСМ прослыл «игрушкой», бесполезной при огневых контактах. Впрочем, по словам специалистов, на ближних расстояниях убойная сила ПСМ сопоставима с пистолетом Макарова — может пробивать бронежилеты до второго класса защиты включительно. Ведь оптимальную форму, вес и скорость крохотного снаряда конструкторы рассчитали на совесть. А еще остроконечная пуля не рвет, а раздвигает кевларовые волокна.

Криминалисты прошлись краской по всем стенам и почтовым ящикам в надежде получить отпечатки пальцев подозреваемых

После распада СССР «игрушку» некоторое время поставляли на экспорт. Однако вскоре ПСМ попал под запрет во многих странах из-за своей бронебойности, его даже прозвали «убийцей полицейских». Легально приобрести такое оружие нельзя и в России. Так каким же образом им могли завладеть преступники?

К слову, на данный момент специалисты по баллистике еще не дали однозначного ответа — один ли ПСМ стал причиной смерти двух казанцев в разных концах города. Если же таких «генеральских» пистолетов в обороте оказалось сразу два и оба выстрелили в течение суток, то история выглядит еще загадочней.