Экспертиза по «Татфондбанку»: «Банк был платежеспособен до 8 декабря»

«Татэнергосбыт» vs АСВ: энергетики на шаг ближе — отбить у агентства полтора миллиарда

Фото: Олег Тихонов

АСВ вновь попросило отложить рассмотрение дела о назначенной экспертизе по определению реальной даты неплатежеспособности «Татфондбанка». Как выяснило «Реальное время», их оппоненты, юристы «Татэнергосбыта», пришли в суд с заключением экспертов, что банк был платежеспособен до 8 декабря, а это значит, что у энергетиков и еще многих вкладчиков появились шансы добиться пересмотра дел по сделкам, которые оспорило АСВ, требуя вернуть в конкурсную массу деньги, снятые незадолго перед вводом моратория. Подробнее — в материале «Реального времени».

Аншлаг на заседании по тяжбе энергетиков и АСВ

В июне Арбитражный суд РТ поручил Средне-Волжскому экспертному бюро провести судебную экспертизу финансового состояния «Татфондбанка» с 14 ноября по 15 декабря 2016 года. Определения реальной даты неплатежеспособности банка требовал «Татэнергосбыт». Его юристы пытаются доказать, что АСВ оспорило операцию компании по снятию денег от 1 декабря 2016 года, не имея оснований. В тот день энергетики закрыли депозит на 1,56 млрд рублей в ТФБ и погасили этими же деньгами кредит в «Татфонде». В «Татэнергосбыте» надеялись, что аудиторы докажут наличие у ТФБ на указанный период достаточной суммы средств для выполнения всех перечислений, а значит, и нет оснований называть операции в те дни сделками с предпочтением.

Суд поручил экспертам выяснить, было ли у ТФБ с середины ноября по середину декабря достаточно денег как на корреспондентских счетах, так и наличных в кассе банка, чтобы исполнить распоряжения клиентов. Так как вопрос касается еще многих вкладчиков, проигравших АСВ суды по оспариваемым сделкам, сегодня на заседании был аншлаг. Многие пришли узнать, чем закончится тяжба энергетиков с госкорпорацией.

«Вчера мы ознакомились с заключением в полном объеме. Но, к сожалению, пока подготовить анализ, проверить все математические формулы и соответствие остатков на счетах нашим данным не представлялось возможным», — заявил представитель АСВ Алексей Амбразевич. Фото Васили Ширшовой



Еще две недели на проверку расчетов по экспертизе

Еще на прошлых заседаниях суд обязал конкурсного управляющего «Татфондбанка» предоставить Средне-Волжскому экспертному бюро необходимую документацию для изучения вопроса платежеспособности банка. Экспертизу должны были завершить к 6 августа 2018 года, однако АСВ затягивало передачу документов экспертам под предлогом, что дата исполнения не указана судом. На следующем заседании суд установил конкретный срок — 13 июля этого года. Но и тогда госкорпорация пыталась обжаловать назначение экспертизы в апелляции, не передавая документов. Энергетики потребовали оштрафовать агентство, в ответ АСВ заявило отвод назначенных экспертов.

Судя по всему, дальше затягивать проведение экспертизы агентству не удалось, и документы все же попали в руки аудиторам. Потому что сегодня в суд стороны пришли уже с заключением экспертов. Правда, по словам представителя АСВ, у ответчика пока не было времени ознакомиться с заключением экспертов. На этом основании он попросил отложить заседание.

— Имеется ходатайство об отложении судебного заседания в связи с тем, что заключение экспертов, которое с учетом позиции ответчика является ключевым для данного дела, у нас появилось только вчера. Вчера мы ознакомились с заключением в полном объеме. Но, к сожалению, пока подготовить анализ, проверить все математические формулы и соответствие остатков на счетах нашим данным не представлялось возможным. Поэтому просим суд отложить заседание хотя бы на две недели, — заявил представитель АСВ Алексей Амбразевич.

Юристы «Татэнергосбыта» пришли в суд с заключением экспертов, что банк был платежеспособен до 8 декабря, а это значит, что у энергетиков и еще многих вкладчиков появились шансы добиться пересмотра дел по сделкам, которые оспорило АСВ. Фото Максима Платонова

Представители «Татэнергосбыта» не возражали, но попросили сократить время ознакомления истца с экспертным заключением до перерыва в заседании.

— Не возражаем против того, чтобы предоставить АСВ дополнительное время на ознакомление с результатами экспертизы, однако считаем, что, исходя из балансовых интересов, необходимо не отложить, а предоставить возможность ознакомиться во время перерыва. А затем уже, если будет более обоснованное ходатайство об отложении, откладывать. Мы со своей стороны ознакомились с экспертизой и не усматриваем, что для того, чтобы проанализировать выводы экспертов, нужно значительное время, — пояснил представитель энергетиков.

«Татфондбанк» был платежеспособен до 8 декабря»

Тем не менее юристу АСВ все-таки удалось убедить суд, что агентству нужны эти две недели для проверки всех расчетов экспертов. Судья приобщила к делу копию экспертного заключения от «Татэнергосбыта» в рамках данного спора и отложила заседание на 25 декабря.

Хотя выводы экспертов не были оглашены в суде, «Реальному времени» удалось выяснить у участников заседания, к какому заключению пришли эксперты.

— Эксперты пришли к выводу, что «Татфондбанк» был платежеспособен до 8 декабря. Так что если суд сейчас согласится с заключением экспертов, то это грозит АСВ пересмотром всех судебных актов по новым обстоятельствам — по всем сделкам, особенно юрлиц, которые уже были оспорены и признаны недействительными. Речь о серьезной сумме и большом объеме исков. Так что «юрики» смогут восстановить свои операции, которые ранее суд признал сделками с предпочтениями и поручал вернуть средства в конкурсную массу, — пояснила представительница инициативной группы вкладчиков Флера Шайдуллина.

Так как вопрос касается еще многих вкладчиков, проигравших АСВ суды по оспариваемым сделкам, сегодня на заседании был аншлаг. Фото Васили Ширшовой

АСВ есть что терять. По оценкам экспертов, многочисленные выигранные иски агентства по сделкам с предпочтениями можно оценить в 20 млрд рублей.