Платные парковки Казани: поиск VIN-номеров, аренда велосипедов и выросшая на 5 км/ч скорость

Простые и сложные ответы мэрии на наивные вопросы о паркинге в столице Татарстана

Недавно «Реальное время» анализировало ситуацию с платной парковкой, сравнивая ее с другими городами и странами. Как оказалось, в Казани довольно высокий тариф в сравнении с зарплатами, но условия довольно простые, в отличие от Европы. Мы обратились за комментарием в мэрию Казани и попросили ответить на несколько простых вопросов, связанных с платной парковкой. Вашему вниманию — ответы администрации города (полные — во вложениях).

1. Зачем ввели платную парковку?

Ответ: чтобы ездили на общественном транспорте.

Ответ 1

Создание единого парковочного пространства с введением муниципальных платных уличных парковок является одной из мер, предпринимаемых для улучшения транспортного движения в городе. Это один из действенных способов среди ряда запретительных мер, через которые прошли все города мира, а сейчас проходят и российские города.

Муниципальные платные парковки в улично-дорожной сети Казани организованы не в целях увеличения парковочных мест, а, наоборот, для уменьшения количества транспортных средств, въезжающих в центр, ограничения возможности для парковки, стимулирования казанцев приезжать в центр на общественном транспорте, а не на личных автомобилях. Основная задача создания парковок – это обеспечение безопасности дорожного движения, снижение нагрузки на улично-дорожную сеть, увеличение ее пропускной способности и улучшение экологической обстановки.

Плата за парковку – это экономический стимул для снижения спроса на поездки в центр города на личном транспорте и повышения оборачиваемости парковочных мест. В связи с этим важную роль играет вопрос тарифа на парковку, именно он регулирует величину спроса на парковочные места. Правильная тарифная политика в отношении платных муниципальных парковок сводится к задаче наиболее равномерного перераспределения припаркованных автомобилей на участках парковочного пространства, при этом максимальная (в пиковые часы) загрузка не должна превышать 85%. Для перераспределения припаркованных автомобилей по зонам необходимо корректировать тариф.

2. Ну и как результаты?

Ответ: скорость выросла, пропускная способность выросла, стоять негде.

Ответ 2

Принимаемые за последние годы меры по повышению эффективности функционирования транспортного комплекса Казани, в том числе создание системы единого парковочного пространства, позволили уменьшить хаотичную парковку транспортных средств в центре города, ограничить возможность для их длительной стоянки, увеличить пропускную способность улиц на 18% и скорость передвижения транспорта на основных магистральных улицах города на 5 км/ч.

3. Откуда вообще такие цены и почему их меняют?

Ответ: тариф – из постановления исполкома, постановление – из рекомендаций петербуржцев, Минтранс не против, меняют – по наполняемости.

Ответ 3

Комитет по транспорту Казани постоянно проводит анализ заполняемости парковочных мест, на основании которого делает выводы о необходимости изменения тарифа в отдельных зонах в целях перераспределения нагрузки на участках парковочного пространства. Тариф на существующих парковках утвержден постановлением исполнительного комитета Казани от 30.12.2014 №7660. Его расчет проводился на основании рекомендаций специалистов НИПИ ТРТИ г. Санкт-Петербург («Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры», ООО зарегистрировано в Санкт-Петербурге, принадлежит АО «Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург», его гендиректор Илья Рутман проектировал Крымский мост, – прим. ред.), предлагаемых в рамках Комплексной схемы организации дорожного движения. Размер зарплат в городе не учитывался, рекомендации основывались в том числе на опросе жителей, который проводил НИПИ ТРТИ, – при сумме меньше 50 рублей все парковки были бы заняты с утра до вечера, а у нас цель – освободить дорогу.

Согласно мониторингу, определяющему количество припаркованных автомобилей на каждом участке, длительность их стоянки, изменение дорожной ситуации, с 01.11.2018 на трех муниципальных парковках тариф повышен до 100 рублей в час, вместе с тем на пяти участках снижен до 30 рублей в час. Базовый тариф в Казани составляет 50 рублей.

Методикой определения размера платы за пользование платными парковками, разработанной Министерством транспорта Российской Федерации, рекомендован базовый размер платы для Республики Татарстан — 46 рублей. Также предусмотрены поправочные коэффициенты, учитывающие заполняемость парковки, ее назначение, тип размещаемых транспортных средств, соотношение уровня доходов в городе и районах республики.

Таким образом, базовый тариф для г. Казани в размере 50 рублей соответствует рекомендациям, отраженным в приказе Минтранса России.

4. Будет ли в Казани введен дифференцированный тариф на парковку (стоимость меняется в зависимости от времени нахождения на парковке)?

Ответ: нет, дольше часа у нас и так не стоят.

Ответ 4

Как правило, в городах Европы ввод дифференцированного тарифа направлен на создание условий, при которых невозможно длительно парковать автомобиль на парковках вдоль улично-дорожной сети. В связи с этим стоимость второго часа парковки и последующих выше, чем первый час. На сегодня в г. Казани среднее время парковки составляет 55-60 минут, в связи с этим вопрос ввода дифференцированного тарифа в настоящее время не рассматривается.

5. Парковка у Энергоуниверситета – перехватывающая? В чем ее преимущества?

Ответ: перехватывающая, но из льгот – только бесплатный велосипед.

Ответ 5

В 2016 году открылась первая муниципальная плоскостная парковка на 150 машино-мест с инфраструктурой для велодвижения на 50 велосипедных мест по улице Мулланура Вахитова, перед зданием Казанского государственного энергетического университета. Учитывая место ее размещения — в непосредственной близости от остановок общественного транспорта и возле станции метро «Козья Слобода», парковку можно использовать в качестве перехватывающей. Основным преимуществом данной парковки является то, что любой автовладелец, оставивший свой автомобиль на парковке, сможет взять бесплатно в прокат один велосипед. Пока никакой информации о введении других льгот нет.

6. В 2012 году открылись сразу две парковки, которые называли «перехватывающими», — около станций метро «Горки» и «Кремлевская». Была информация о строительстве перехватывающих парковок около станций «Авиастроительная» и «Дубравная». Функционируют ли эти парковки сейчас?

Ответ: ничего не работает.

Ответ 6

В настоящее время в собственности у муниципалитета находится только подземный паркинг около станции метро «Горки». Аукционные торги по продаже размера ежегодной арендной платы на указанный паркинг планируются 21 декабря 2018 года.

Паркинг у станции метро «Кремлевская» не передан в собственность муниципалитета. По «Дубравной» и «Авиастроительной» есть проекты, они ждут своего часа. Все упирается в финансирование, возможно, найдутся какие-то инвесторы. Но в текущем бюджете нет финансирования на эти цели.

7. Почти во всех городах с платной парковкой есть система разрешений на парковку для резидентов. Обычно жители района с платной парковкой имеют льготы при парковке в своем районе. Для жителей Казани никаких льгот не предусмотрено. С чем это связано?

Ответ: дорога — не место для хранения.

Ответ 7

Муниципальные парковки на улично-дорожной сети предназначены в первую очередь для кратковременной стоянки, с высокой оборачиваемостью машино-мест, способной удовлетворить потребность в парковке наибольшего количества автовладельцев. В связи с чем, кроме бесплатной стоянки автотранспортных средств инвалидов, экстренных оперативных служб и электромобилей, резидентских разрешений на муниципальных парковках не предусмотрено.

Следует отметить, что проезжая часть городских улиц, даже в отсутствие дорожных запрещающих знаков, не должна служить местом для хранения транспортных средств, а приобретая автомобиль, необходимо учитывать предстоящие расходы на его содержание, в том числе затраты на постоянное и временное хранение. В соответствии с действующими строительными нормами пешеходная доступность мест для постоянного хранения автомобилей составляет 800-1500 м.

Учитывая изложенное, для парковки автомобиля в течение рабочего дня или ночное время можно воспользоваться существующими многоуровневыми или подземными паркингами, расположенными в данной части города и предоставляющими различные льготные тарифы, в том числе для корпоративных клиентов и при заключении долгосрочных договоров.

Кроме того, вопрос организации дополнительных парковочных мест на территории многоквартирного жилого дома можно решить на общем собрании собственников помещений в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

8. Что делает мэрия для борьбы с людьми, не оплачивающими парковку?

Ответ: снимает бумажки и ищет VIN-номер.

Ответ 8

В настоящее время крайне актуальной является проблема сокрытия государственных регистрационных номеров транспортных средств посторонними предметами, затрудняющими фотофиксацию, а также стоянка со снятыми номерными знаками в целях избежания ответственности за неуплату парковки.

Для решения данной проблемы с 2017 года контрольной службой МКУ «Организатор городского парковочного пространства» регулярно проводится работа по очистке государственных регистрационных номеров транспортных средств от посторонних предметов. После чего осуществляется фотофиксация данных автомобилей с помощью переносных портативных комплексов (планшетов). И их владельцы привлекаются к административной ответственности по статье 3.16 Кодекса административных правонарушений Республики Татарстан.

В настоящее время Комитетом по транспорту совместно с Управлением по организации деятельности административных комиссий и ОГИБДД МВД РФ по г. Казани осуществляется привлечение к административной ответственности собственников автомобилей со снятыми государственными регистрационными номерами по VIN-номеру транспортного средства. В данном случае сотрудниками МКУ «ОГПП» также производится фотофиксация, и после предоставления ОГИБДД УМВД РФ по г.Казани персональных данных собственников автомобилей нарушители привлекаются к административной ответственности с составлением протокола об административном правонарушении по статье 3.16 КоАП РТ.