«Пока будет зависимость водителя автобуса от числа перевезенных людей, ситуация с авариями не изменится»

Глава Управления ГИБДД МВД по Татарстану Ленар Габдурахманов о препонах для лишенных прав, стрельбе по нарушителям и гонках на автобусах. Часть 1

Фото: Олег Тихонов

По итогам 9 месяцев количество ДТП и погибших в Татарстане снизилось, но сводки новостей часто сотрясали репортажи о резонансных происшествиях — смертельном таране полицейского автомобиля, сбитых на пешеходном переходе маме и дочке. Начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов в интервью «Реальному времени» рассказал о том, какие выводы были сделаны службой, о причинах участившихся аварий с участием автобусов, ответственности пешеходов за свою жизнь и VIP-нарушителях.

«Не должен нарушитель наравне с законопослушными гражданами получать водительское удостоверение»



— Ленар Ринатович, по итогам 9 месяцев наблюдается снижение ДТП на 2 процента, но при этом рост происшествий с участием водителей без прав. С чем связываете это?

— Да, у нас серьезная проблема — это ДТП с участием водителей, не имеющих права управления. Аварийность выросла на 28% и составила 3,2% от всего количества ДТП. Число погибших выросло с 12 до 16 человек, а раненых — с 97 до 134. Очень серьезный рост, и мы его связываем с несовершенством законодательства. Если водитель привлекается по ст. 12.7.1 КоАП РФ за управление без водительского удостоверения, то получает только штраф, повторное уличение — опять только штраф. Мы вышли с законодательной инициативой в Госсовет, чтобы ужесточить наказание за повторное нарушение, и предложили, чтобы лица, не имеющие права управления или привлекавшиеся в состоянии алкогольного опьянения, не сразу допускались до экзамена на право управления. Чтобы не менее двух лет прошло с момента окончания исполнения наказания.

Мы считаем, что это справедливо, потому что не должен нарушитель наравне с законопослушными гражданами получать водительское удостоверение. Кроме того, Госсовет поддержал нашу инициативу и внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, которым предусмотрено усиление ответственности в отношении лиц, повторно задержанных за управление автомобилем без водительского удостоверения, и применение наказания в виде административного ареста.

— Сколько из числа пойманных без прав, были лишены за пьянку?

— В 2017 году за управление автомобилем, лишенным права управления были выявлены 1 740 водителей. Из них 1 132 были лишены за управление в нетрезвом состоянии или отказ от медицинского освидетельствования. Если говорить про аварийность по вине лиц в состоянии алкогольного опьянения, то мы рады констатировать сокращение и количества ДТП, и количества погибших и раненых. По итогам 10 месяцев у нас произошло 314 ДТП с участием водителей с признаками опьянения, в которых погибли 63 человека, 419 получили ранения. Снижение ДТП на 32, числа погибших — на 32 и раненых на 15 человек. Мы считаем, что это существенно, но все равно недостаточно.





У нас серьезная проблема — это ДТП с участием водителей, не имеющих права управления. Аварийность выросла на 28% и составила 3,2% от всего количества ДТП. Число погибших выросло с 12 до 16 человек, а раненых с 97 до 134. Очень серьезный рост и мы его связываем с несовершенством законодательства



«Нет никакой вероятности, что наши сотрудники случайно оказались на этом месте или не успели проехать»



— Что изменилось в установках по задержанию гонщиков и нарушителей после смертельного тарана полицейской машины у Московского рынка 27 апреля? Такой способ блокировки все еще применяется?

— Прежде чем отвечать на этот вопрос, я бы хотел вспомнить вопиющий случай 21 декабря 2016 года, когда водитель въехал в здание аэропорта. Было очень много спорных моментов, но мое личное мнение, по крайней мере когда нарушитель хотел заехать в здание аэропорта, надо было применять огнестрельное оружие. Очень повезло, что люди не пострадали. Среди граждан ходит мнение, что можно таранить автомобиль нарушителя. Конечно, можно, но помимо водителя в автомобиле могут находиться дети, случайные пассажиры. При таране автомобиль может перевернуться, могут погибнуть ни в чем не повинные люди, поэтому сотруднику полиции тяжело принимать решение. Выводы были сделаны, было проведено совместное совещание с представителями прокуратуры и Следственного комитета, с сотрудниками были проведены дополнительные занятия по правовым аспектам применения оружия. Для проведения практических занятий в нашем тире был сделан макет автомобиля, по которому можно стрелять, и наши сотрудники активно им пользуются.

— Были случаи применения оружия после этого?

— Были, и стреляли не только по колесам. В Сабинском районе стреляли на поражение. К двум сотрудникам, осуществлявшим полномочия, подошли три пьяных гражданина, двое из которых несколько раз судимы, и начали препятствовать выполнению служебных обязанностей. На неоднократные требования прекратить неправомерные действия не реагировали. Был произведен предупредительный выстрел, потом применено оружие, один из нападавших был ранен в ногу. Всех троих задержали, и впоследствии они были осуждены. Все случаи применения сотрудниками табельного оружия были признаны правомерными. Если оружие применяется для того, чтобы предотвратить преступные намерения, то, конечно, все это будет правомерно.

Теперь к 27 апреля. Согласно регламенту, есть несколько вариантов, как задержать правонарушителя — с помощью специального средства для принудительной остановки, временного ограничения, запрещения дорожного движения, стрельбы по колесам, размещения на проезжей части грузовых автомобилей и одно из средств — размещение на проезжей части патрульного автомобиля с включенным световым сигналом. Вы знаете, мы часто себе задавали вопрос: можно было бы сделать по-другому в той ситуации, ведь решение принимается мгновенно? На тот момент, когда Юра Матренин со своим напарником приняли такое решение, водитель около часа ездил по городу и именно в тот момент ехал в центр. Он мог опрокинуться, выехать на тротуар, заехать в магазин — могло погибнуть или пострадать любое количество людей.

Нет никакой вероятности, что наши сотрудники случайно оказались на этом месте или не успели проехать. Они не просто проезжали и их протаранили, они ехали, остановились, и после этого произошел наезд. Они пошли на этот шаг осознанно, но, к сожалению, Юра погиб. Недавно его родителям вручили орден Мужества, открыли мемориальную доску, а его напарника наградили ведомственными наградами. Это говорит о признании их поступка на высоком уровне — во-первых. Во-вторых, сотрудники полиции в данном случае поступили как должны были. Я разговаривал со вдовой Юрия Николаевича, с его родителями, и они сказали, что если бы случилась такая же ситуация — он поступил бы точно так же.

У нас есть приказ как действовать, а действуем мы, исходя из обстановки. Мы понимаем, что нужны для того, чтобы обеспечивать безопасность граждан, и мы ее будем обеспечивать любой ценой, даже если цена — это наша жизнь.

У нас есть приказ как действовать, а действуем мы, исходя из обстановки. Мы понимаем, что нужны для того, чтобы обеспечивать безопасность граждан, и мы ее будем обеспечивать любой ценой, даже если цена — это наша жизнь



— Случаи гибели сотрудников Госавтоинспекции на службе часты?

— Довольно часты — недавно наш коллега в Самарской области погиб на посту при попытке остановить нарушителя, который ехал по встречке. Ежегодно 8 ноября у нас проводится «День памяти погибших при исполнении обязанностей сотрудников ОВД». Мы собираем близких родственников, благодарим их, но этим работа не ограничивается, встречи продолжаются в течение года. У нас 27 погибших сотрудников ГАИ и два общественных инспектора.

Сотрудник полиции, когда останавливает автомобиль «за ремень» или еще что-то — он не знает, кто там находится. Может, люди только с разбоя или террористы? Наша работа связана с большим риском, и каждый сотрудник отдает себе отчет в том, что, возможно, он сейчас стоит на разводе в последний раз. Но он дал присягу. И в конце концов, на кого должны граждане надеяться? Это работа наша.

«Пешеходы! Посмотрите налево, направо несколько раз»



— Кто ответил за ДТП на пешеходном переходе на проспекте Ибрагимова, где сбили 10-летнюю девочку и ее маму?

— Водитель пожилого возраста, и мерой пресечения была избрана подписка о невыезде. Так как это преступление относится к категории «неосторожных», то максимальное лишение свободы — 7 лет. Но, принимая во внимание возраст обвиняемого, возможно, это будет и не самый большой срок, возможный по этой статье. Суд примет объективное решение, исходя из всех обстоятельств дела. Случай ужасный, несколько раз мы смотрели, как все было. Мама — она все сделала правильно, сначала посмотрела, пошла, потом начала смотреть на другую сторону дороги. На этом месте сейчас установлен вызывной светофор, а всего по Казани в текущем году было установлено 15 таких светофоров.

— Количество аварий с пешеходами увеличилось в этом году. Это вина водителей или пешеходов?

— И тех, и других. У нас, к сожалению, у пешеходов отношение к пешеходному переходу такое, как будто ты бетонным забором от автомобилей огражден и с тобой ничего не случится. Недавно автобус сбил на переходе 19-летнюю студентку. У девушки был капюшон, когда загорелся зеленый, она, абсолютно не посмотрела налево — что там происходит, кто там едет? Она делает шаг и сразу же происходит наезд.

Пешеходы! Переходите ли вы по регулируемому или нерегулируемому переходу — посмотрите налево, направо несколько раз. И по встречке может кто-то ехать, если одна машина обгоняет другую. Вы посмотрели только налево и не увидели, что происходит справа. Убедитесь — так в ПДД написано — и спокойно переходите.

Скорее всего, на следующий год мы постараемся перед максимальным количеством пешеходных переходов нанести разметку «Стоп! Посмотри налево и направо», чтобы внизу, перед глазами, была огромная надпись, посмотрим, как это повлияет.





Пешеходы! Переходите ли вы по регулируемому или нерегулируемому переходу — посмотрите налево, направо несколько раз. И по встречке может кто-то ехать, если одна машина обгоняет другую. Вы посмотрели только налево и не увидели, что происходит справа. Убедитесь — так в ПДД написано — и спокойно переходите



«Пока будет зависимость водителя от плана, то кардинально ситуация не изменится»



— В последнее время произошел резкий рост аварий с участием автобусов и по вине водителей автобусов. С чем связываете?

— Количество аварий с участием общественного транспорта действительно увеличилось. Последний случай — задержали водителя автобуса 35-го маршрута, который в состоянии алкогольного опьянения перевозил пассажиров. При том что за несколько дней до этого на предприятии была проведена беседа о том, что нужно соблюдать ПДД. Самое интересное, что человек прошел медиков, механиков, и все его выпустили на линию. Как он нашим сотрудникам сказал: «Пил с вечера, отмечал день рождения внучки». Но если с вечера пил, то с утра обязательно покажет! Тем более они на линию в 5 утра выходят. Мы же в 8.43 почувствовали, что он нетрезв, а медик в АТП?

Поэтому нами инициированы проверки и на конечных остановках беседуем с водителями. 19 ноября, по согласованию с прокуратурой Казани, провели внеплановую проверку вышеуказанного АТП, по результатам установили, что должностными лицами допускается выпуск автобусов при наличии неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения. В отношении водителей составили 10 административных материалов.

Но пока будет зависимость водителя от плана, от того сколько людей перевезешь или сколько кругов сделаешь, то кардинально ситуация не изменится. В Москве по-другому — там зависимости никакой нет, им неважно 50 тысяч человек перевез или пять, главное — на маршрут вышел, поэтому автобусы там ездят аккуратно.

— А что в Казани мешает от плана отказаться?



— В Москве часть затрат перевозчиков субсидирует правительство. У нас пока ситуация другая, но я думаю, что мы к ней перейдем, просто нужно время.

«Инспектору все равно, кто за рулем сидит. Все равны»



— Чем закончилась история с VIP-нарушителем Игорем Пилипенко?

— У меня есть информация, что он был уволен и на него возбуждено уголовное дело. Наш сотрудник полностью оправдан, Следственный комитет вынес «отказной», и президент его даже наградил. Но я бы не стал говорить, что Пилипенко — VIP-нарушитель. Он сотрудник правоохранительных органов и вместе с нами должен стоять на страже правопорядка. Вообще что такое VIP-нарушители? У нас есть нарушители и есть ненарушители, просто некоторые нарушители считают себя очень важными. У нас есть закон, согласно которому есть иммунитет у судей, но даже если судья за рулем — это не значит, что он VIP. Я вам скажу, что сотрудники судов, прокуратуры очень серьезно относятся к ПДД, потому что любой штраф, даже с камеры фотофиксации, серьезно ударяет по их репутации.

У нас инспектор понимает, что на службе может столкнуться с кем и с чем угодно. То ли, как вы сказали с VIP-нарушителем, то ли с тем, что было 27 апреля, то ли девушка красивая ПДД нарушила. Работа инспектора интересная, а благодаря нашим носимым видеорегистраторам, она еще и открытая стала



А тот случай [с Пилипенко] нами покадрово изучен, он ведь мало того, что не подчинился, он лишенным права управления еще был. Когда его остановили, он показал удостоверение и поехал дальше. Служебное удостоверение не дает право управления транспортным средством. Покажи водительское удостоверение, выполни все законные требования сотрудника полиции, и если не согласен — есть порядок обжалования. Ну нельзя же вести себя, как хулиган!

— А повысили ли по службе инспектора Марселя Бадрутдинова? Он же еще прославился тем, что машину депутата Госдумы Фатиха Сибагатуллина остановил?

— Инспектору все равно, кто за рулем сидит. Все равны. Он адекватно себя повел в случае с Пилипенко. А за что его должны повысить по службе? За то, что следователя оформил? Он же не подвиг совершил, он свою работу делал. И мы возвращаемся к тому, с чего начали — у нас инспектор понимает, что на службе может столкнуться с кем и с чем угодно. То ли, как вы сказали с VIP-нарушителем, то ли с тем, что было 27 апреля, то ли девушка красивая ПДД нарушила. Работа инспектора интересная, а благодаря нашим носимым видеорегистраторам, она еще и открытая стала.

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Подробнее о нагрудных камерах у автоинспекторах и технических новинках, которые в ближайшее время испытают на водителях в Татарстане – во второй части интервью с Ленаром Габдурахмановым.