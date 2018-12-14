Сделка на 10 миллиардов: Сбербанк поручился за «Казанькомпрессормаш» в новом проекте для «Газпрома»

Как раз сегодня на заводе дают старт стройке цеха крупногабаритных компрессоров, в которых заинтересован «Газпром»

Сегодня в Казани дают старт крупному проекту — начинается стройка нового цеха ОАО «Казанькомпрессормаш» по выпуску крупногабаритных компрессоров. Изделия — основной элемент в технологии производства сжиженного природного газа и должны заменить импортные аналоги. В продукции заинтересованы прежде всего «Газпром», «Новатэк» и другие предприятия газовой промышленности. На церемонию старта строительства приедут председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков и президент Татарстана Рустам Минниханов. Объем инвестиций пока не называется, но известно, что в октябре Сбербанк заключил договор банковских гарантий с «Казанькомпрессормашем» на 5 лет до 10 млрд рублей — «лимит установлен под будущие проекты», пояснил кредитор. Подробнее — в материале «Реального времени».

Компрессоры для «Газпрома»

Сегодня на «Казанькомпрессормаше» дадут старт строительству цеха крупногабаритных компрессоров — основных элементов в технологии производства сжиженного природного газа (СПГ). За запуском крупного для республики проекта будут наблюдать президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

Подробнее о новом производстве накануне рассказали в казанском Кремле. Новые корпуса построят на территории площадью более 15 тыс. кв. м. Здесь будут производить крупногабаритные стартерные детали и корпуса подшипников для высокопроизводительных компрессоров. В цеху будут трудиться более 300 высококвалифицированных специалистов.

— Строительство цеха ориентировано на выпуск уникальных крупногабаритных компрессоров с мощностью привода более 25 МВт. Он позволит оснащать строящиеся заводы СПГ высокотехнологичным компрессорным оборудованием, что важно, российского производства, — подчеркнула Лилия Галимова на брифинге в Кабмине.

«Строительство цеха ориентировано на выпуск уникальных крупногабаритных компрессоров с мощностью привода более 25 МВт», — подчеркнула Лилия Галимова на брифинге в Кабмине. Фото Максима Платонова

Изготавливать ключевые компоненты и собирать первые компрессоры в новом цехе начнут уже в 2020 году.

С 2012 года «Казанькомпрессормаш» входит в структуру машиностроительного холдинга АО «Группа ГМС». Недавно выяснилось, что завод владеет поставщиком оборудования для Группы «Газпром» — ООО «Центр промышленного снабжения и комплектации». В частности, с 2014 года по настоящее время ЦПСиК поставлял группе оборудование на 46 млрд рублей.

Сделка на 10 млрд

Объем инвестиций по новому проекту пока не называется. Однако, судя по данным центра раскрытия информации, в октябре этого года «Казанькомпрессормаш» провел крупную сделку, заключив договор банковских гарантий со Сбербанком на 10 млрд рублей. Бенефициарами указаны ПАО «НК «Роснефть», ПАО «АК «Транснефть», ПАО «Татнефть», ПАО «Газпром», а также их дочерние и зависимые компании.

— В рамках установленного лимита на Группу компаний HMS Group между ПАО Сбербанк и заводом «Казанькомпрессормаш» 25 октября 2018 года был заключен договор о предоставлении банковских гарантий/контргарантий на срок не более 5 лет. Сумма лимита составляет не более 10 млрд рублей. «Роснефть», «Транснефть», «Татнефть» и «Газпром» — основные контрагенты Группы компаний HMS Group и «Казанькомпрессормаша». Лимит был установлен на будущие проекты, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Сбербанка.

Срок исполнения обязательств по сделке — 24 октября 2023 года. Стороны и выгодоприобретатели — Сбербанк, принципал — «Казанькомпрессормаш». Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента — 10 млрд рублей и более 50% от стоимости активов принципала, а она на дату окончания последнего завершенного отчетного периода составила 10,25 млрд рублей.

«Обычный компримированный газ, который идет по трубопроводам, нужно охладить до -161 градуса, как раз для этого и нужны компрессоры», — пояснил Рафинат Яруллин. Фото Максима Платонова

«Это для «Новатэка» интересно и для «Газпрома»

В обеспечение сделки были заключены договора поручительства с АО «ГМС Нефтемаш», АО «Сибнефтемаш», АО «Гидромашсервис». Кроме того, «Казанькомпрессормаш» заключил допсоглашение по открытию возобновляемой рамочной кредитной линии со Сбербанком от 13 декабря 2017 года, как раз тогда завод уже получил первый миллиард.

Судя по всему, эта сделка связана в том числе и с проектом, который сегодня запустят на «Казанькомпрессормаше».

— Эти компрессоры нужны, чтобы заменить импортные компрессоры в рамках нового проекта по сжиженному природному газу. Это для «Новатэка» интересно и для «Газпрома». Вот на Ямале запустили производство сжиженного природного газа («Ямал СПГ», — прим. ред.) — это очень интересный проект. А у «Казанькомпрессормаша» такие возможности есть, поэтому господин Зубков и приехал. Обычный компримированный газ, который идет по трубопроводам, нужно охладить до -161 градуса, как раз для этого и нужны компрессоры, — пояснил гендиректор «Татнефтехиминвестхолдинга» Рафинат Яруллин.

На вопрос, почему в сделке указаны и нефтяные компании, собеседник издания ответил: «Вопрос комплексный, хотят посмотреть и в этом ключе. Значит, там будут и другие проекты. Но это в основном для сжиженного газа».

Как удалось выяснить «Реальному времени», «Татнефть» сотрудничает с «Казаньомпрессормашем» через свое структурное подразделение — Управление по реализации проектов строительства (УРПС). Компания закупает компрессоры для ТАНЕКО, а недавно запустила совместный проект, но какой, пока не называют.

На официальный запрос ответ из «Казанькомпрессормаша» пока не поступил, он будет опубликован при получении.