Тут вас не стояло. Власти Казани хотят эвакуировать с автостоянок машины без номеров

В татарстанском парламенте готовят поправки в закон о парковках и ищут деньги на ремонт сетей «Водоканала»

Фото: Максим Платонов

Казанский «Водоканал» просит о двойном повышении тарифов для населения на водоснабжение и водоотведение (канализацию), а городской комитет по транспорту ходатайствует перед Госсоветом РТ о законодательной инициативе, которая позволила бы эвакуировать с платных муниципальных парковок авто без номеров и штрафовать их владельцев. Почему вопросы об обеспечении Казани чистой водой и проекте закона «О регулировании отдельных вопросов в области организации дорожного движения в Республике Татарстан» вызвали на совместном заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству и Комиссии по контролю за реализацией госпрограммы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» вызвали бурные дебаты, читайте в материале «Реального времени».

Условное качество в безусловно плохих трубах



— Все-таки 25 лет российской Конституции, все-таки дата, — как-то вовсе не празднично вздохнул, открывая заседание, председатель Комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев. И поздравил присутствующих с этой датой, отметив, что эти 25 лет были непростыми в плане движения к строительству правового государства. А потом передал слово для доклада заместителю министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильдусу Насырову, который рассказал о строительстве более приземленных объектов.

Доклад Насырова «О проблемах обеспечения населения в Республике Татарстан питьевой водой и путях их решения…» вызвал ощущение дежавю: о плачевном состоянии объектов, обеспечивающих водоснабжение республики и низком качестве воды как на периферии региона, так и в его столице известно со времен, когда еще казалось вполне приличным оправдывать все это тяжким наследием социализма. Но с учетом того, что новому, несоциалистическому государству уже более четверти века, обрисованная Насыровым ситуация ввела депутатов в некоторое замешательство.

Насыров рассказал, что износ 17,9 тыс. км татарстанских сетей водоснабжения составляет 49,3%, однако только 29,3% из них требует замены и отметил, что проблема не только в износе, а еще и в том, что сами схемы водоснабжения и водоотведения в республике решительно устарели. Сообщив, что ежегодно на ремонт и замену сетей в республике выделяется 650 млн рублей, замминистра сконцентрировался на проблеме улучшения качества воды. Да так описал ситуацию, что впоследствии депутаты толком не смогли уразуметь: как же выходит, что вода во многих муниципальных образованиях одновременно является низкокачественной — в просторечии плохой, но соответствующей требованиям санитарных норм.

Ильдус Насыров отметил, что в Татарстане достаточно часто вода в точках добычи является не условно, а по-настоящему качественной, однако теряет все хорошие свойства, пробежав по ржавым, давно не ремонтированным трубам…



— 60 процентов источников водоснабжения не соответствует в полной мере нормативным показателям питьевой воды, — сообщил замминистра. — Но примерно 90 процентов жителей республики Татарстан обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной питьевой водой.

Ильдус Насыров также отметил, что в Татарстане достаточно часто вода в точках добычи является не условно, а по-настоящему качественной, однако теряет все хорошие свойства, пробежав по ржавым, давно не ремонтированным трубам.…

Пойдем по пунктам

В Минстрое видят несколько путей решения проблемы несоответствия воды требованиям качества. Первый — дорогостоящий, Ильдус Насыров описал на примере Дрожжановского района, где около 19 миллионов рублей было вложено в каптаж родников в двух населенных пунктах. Если бы не инвестиции из республиканского бюджета, эти мероприятия могли вылиться в тройное повышение тарифа на воду, чтобы окупить в течение 10 лет затраты инвестора, подчеркнул он.

Второй способ обеспечить население качественной водой — путем строительства новых водозаборов — оказался еще дороже. В Кульсеитово, к примеру, проект реализовали за 76 млн рублей.

Учитывая, что софинансирование мероприятий по обеспечению населения водой (проект «Чистая вода») ведется из расчета 61% из Федерального бюджета к 19% из республиканского, а в 2019 году из федерального бюджета на эти цели поступит всего 27,3 млн рублей, а всего — до 2024 года — 825 млн, ни первым, ни вторым путем «водяная» проблема в республике не решится. Да и «для малых населенных пунктов это является экономически нецелесообразным», — подчеркнул замминистра.

В Минстрое видят несколько путей решения проблемы несоответствия воды требованиям качества, доложил на заседании Насыров



А вот способ номер три — отказаться от очистки всех объемов потребляемой воды, и очищать только ту, которую пьют, а не используют, к примеру, для полива и прочих хозяйственных нужд и заняться организацией «пунктов по раздаче воды населению» — Ильдус Насыров презентовал как наиболее перспективный:

— В данном случае будет обеспечена потребность населения в питьевой воде и исключено ее употребление на хозяйственные нужды. Стоимость организации одной точки раздачи воды составит от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей… Вот такие предложения мы с районами прорабатываем.

Литр дешевый — норматив дорогой

Детально докладывать о печальной ситуации с водой в Казани поручили директору МУП «Водоканал» Андрею Егорову. И первые же из озвученных им цифр показали, что передовая во многих отношениях столица Татарстана держит первенство и тут:

— В настоящее время нами обслуживается более трехсот сооружений, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение города, более 3 тысяч километров сетей, большая часть из которых проложена в 50—70-х годах прошлого века. Износ сетей составляет более 70 процентов и ежегодно увеличивается в среднем на 2-3 процента.

Коротко рассказав о работах, выполненных для улучшения водоснабжения в этом году, Егоров сообщил, что прогнозная величина необходимых капвложений в модернизацию и строительство сетей водоснабжения и канализации Казани на период до 2028 года составляет 44 млрд рублей. Из них — 7,5 млрд — собственные средства предприятия (амортизационные отчисления), 6 млрд — суммарная стоимость платы, взимаемой «Водоканалом» за технологическое присоединение подключения к сетям и 30,5 млрд — неподтвержденное финансирование из «неопределенных источников».

Егоров сообщил, что прогнозная величина необходимых капвложений в модернизацию и строительство сетей водоснабжения и канализации Казани на период до 2028 года составляет 44 млрд рублей. Фото gossov.tatarstan.ru

Не дав слушателям осознать масштабы безнадежности планов реализации озвученной им инвестиционной программы, руководитель МУП «Водоканал» прозрачно намекнул, как можно быстро определить источники для получения недостающих миллиардов. Он сообщил, что в Казани тарифы на водоснабжение и водоотведение — «одни из самых низких в ПФО и среди городов-миллионников, и их уровень не удовлетворяет всем потребностям предприятия в условиях жесткого ограничения роста тарифов». Сейчас, сказал Егоров, за кубометр воды население Казани платит 19,16 руб., за кубометр стоков — 16, 34 руб. А для приведения сетей в нормативное состояние надо, согласно расчетам «Водоканала», чтобы платило минимум 36,44 руб. и 30 руб. соответственно.

— Что соответствует цене в 2 копейки за 1 литр бутилированной воды, — попытался подсластить свое заявление Егоров, и почти без паузы добавил, что в случае увеличения тарифа на модернизацию системы водоснабжения Казани ежегодно будет дополнительно привлекаться более 2 млрд рублей. А потом сообщил, что в норматив еще надо дополнительно заложить надбавку на развитие МУП «Водоканал» — 1,2—1,3 руб. на литр.…

— Если мы сведем все к тому, что надо просто увеличить финансирование — это, [может], и правильно… Но сводить все только к росту тарифов мы не можем.… Нам никто не позволит задирать тарифы, это чревато, — остудил аппетиты главного казанского «водяного» Марат Галеев.

А Талгат Абдуллин предложил:

— Раз качество воды многократно ухудшается в сетях, не лучше ли перейти на объектную очистку воды?

Он заметил, что ГЖФ строил объекты, «где в квартирах было два крана» — с питьевой и непитьевой водой. И предложил ввести на разную воду разные тарифы. Однако Марат Галеев быстро пресек разгорающиеся дебаты:

— Чтобы были два тарифа, нужно [везде] иметь два крана, а мы до этого не доросли.

Артем Прокофьев пытался отстоять поправку, лишающую чиновников возможности запрещать проезд по определенным улицам, определенным видам транспорта и т. п.

«Парковка нецелесообразна»

Но в куда более нервной обстановке прошло обсуждение поправок в проект закона РТ «О регулировании отдельных вопросов в области организации дорожного движения в Республике Татарстан». Участники заседания тем не менее рекомендовали Госсовету принять проект закона сразу во втором и третьем чтениях. А депутат от КПРФ Артем Прокофьев — автор многочисленных поправок, ни одна из которых не была принята, даже высказал обиду на председательствующего — дескать, Марат Галеев объявил целесообразными лишь четыре поправки, автором которых сам же и является, а все прочие отмел, как нецелесообразные. Разгорячившемуся коммунисту даже порядок голосования показался подозрительным: ставя на голосование «свои» поправки, председатель Комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству вначале просил поднять руки тех, кто «за», а голосование по поправкам конкурентов начинал с вопроса, кто против, но вопрос ставил так: «Кто за то, чтобы отклонить?».

Быстро проголосовав «за», участники заседания перешли к обсуждению поправок, внесенных Прокофьевым, а также Ильдаром Шамиловым, Романом Мугерманом и Талгатом Абдуллиным.

Первым в «рубку» вступил Артем Прокофьев — он пытался отстоять поправку, лишающую чиновников возможности запрещать проезд по определенным улицам, определенным видам транспорта и т. п. Главный его довод состоял в том, что получив такое право, местные власти начнут вводить запреты, ущемляющие права автовладельцев, например, на въезд в центр Казани пустых машин — с одним водителем. И когда Марат Галеев возразил, что никто не собирается такие запреты вводить, у Прокофьева нашелся веский довод, дескать, вскорости после принятия определенных поправок подобного характера в российское законодательства, заработала система «Платон», введение которой до поправок было невозможно.

Талгат Абдуллин внес поправку, касающуюся статьи, запрещающей организацию платных парковок около больниц и школ:

— Под окнами этих учреждений вообще парковок быть не должно!

Попытки Марата Галеева и коллег-депутатов объяснить, что запрещать оставлять автомобиль около больницы, если на этом автомобиле доставили больного, просто негуманно, наткнулись на стену непонимания. Однако большинством голосов поправка Абдуллина была отвергнута.

Талгат Абдуллин внес поправку, касающуюся статьи, запрещающей организацию платных парковок около больниц и школ



Инициативу Шамилова и Мугермана запретить организовывать платные парковки вблизи спортивных и культурных учреждений зарубили на корню по экономическим соображениям: для учреждений культуры и спорта платные парковки — дополнительный источник дохода.

А попытки Прокофьева отменить плату с семи часов вечера до девяти утра и по субботам разбились о доводы зампредседателя комитета по транспорту Марата Хисамутдинова, который прямо указал на то, что цель взимания платы — вовсе не организация комфортной для автомобилистов парковки а, напротив, создание таких условий, которые отбили бы у них всякую охоту парковаться вдоль дорог.

По ходу дебатов были озвучены цифры, которые ранее нигде не публиковались. Хисамутдинов сообщил в качестве примера суммы сборов на муниципальных парковках в октябре по дням недели: понедельник — 167—194 тыс. руб., вторник — 197—206 тыс., среда — 182—191 тыс., четверг — 189—193 тыс., пятница — 190—191 тыс, суббота — 130—143 тыс.

А когда Прокофьев едко поинтересовался, почему мэрия не борется с недобросовестными автовладельцами, которые за парковку принципиально не платят, а просто снимают и прячут на время парковки номера, замруководителя комитета возразил, что пока это невозможно из-за пробела в законодательстве, но исполком города уже обратился в Госсовет РТ и попросил этот пробел заполнить.

В итоге ни одной поправки, улучшающей положение автовладельцев, поддержано не было.

— Можно ли надеяться, что после принятия закона о поправках в части регулирования дорожного движения в Республике Татарстан будет ликвидирована платная парковка перед РКБ? — задала корреспондент «Реального времени» Марату Галееву вопрос, жизненно важный для пациентов и их родственников, поскольку средства на оплату стоянки приходится выкраивать из того же семейного бюджета, в котором надо еще найти средства на медикаменты, платные процедуры, сиделку и т. п.

— Я не могу сейчас ответить на этот вопрос. У больницы будет запрещена платная парковка на прилегающей территории, и все зависит от того, как муниципалитет установит ее границы.

«У больницы будет запрещена платная парковка на прилегающей территории, и все зависит от того, как муниципалитет установит ее границы», — ответил Галеев

Снял номер? Оштрафуем по VIN!

О новых хитростях автомобилистов, которые не хотят платить за парковку у обочины и новых способах борьбы с ними корреспонденту «Реального времени» рассказал в блиц-интервью зампредседателя Марат Хисамутдинов.

— Сейчас на платных парковках поблизости от Госсовета на один автомобиль с читаемыми номерами приходиться пять-шесть машин без регистрационных знаков или с закрытыми бумажками номерами. Получается, честные платят за себя и за тех парней?

— Автомобилей с закрытыми номерами стоит сейчас не так много, а у нас есть специальная служба — сотрудники ходят по участкам с переносными комплексами фиксации и открывают номера, фиксируют их, и также формируется штраф. Они в один день отрабатывают один участок, в другой — другой… А с теми, кто снимает номера, мы сейчас тоже работаем — фотографируем VIN-номер. Но это хлопотно — надо потом определять владельца автомобиля, оформлять протокол, приглашать владельца в ГИБДД… Поэтому и хотим упростить задачу. Тем более что VIN некоторые автовладельцы уже научились закрывать бумажками.

— Вы нашли другой, менее хлопотный способ?

— Мы сейчас направили в Госсовет РТ обращение — просим обратиться в Государственную думу России с законодательной инициативой о внесении изменений в Правила дорожного движения и как следствие, в КоАП РФ. Сейчас запрещено только движение автомобилей без госномеров, а стоять без них не запрещено. Мы просим, чтобы в Правила дорожного движения была включена норма о запрете стоянки с нечитаемыми или отсутствующими номерами, а в КоАП ввести санкцию за нарушение этого запрета — эвакуацию, в том числе и с парковочных мест.

1 / 29 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов