«Стройка — это такой бордель». Бречалов дал свою характеристику существующим порядкам в Удмуртии

Решение проблемы обманутых дольщиков и наведение порядка в строительной отрасли обсудили на совещании у главы республики

Ранее обозначенные сроки по решению вопросов обманутых дольщиков по двум крупным жилым объектам в Удмуртии отложены. Реализовать данные главой республики Александром Бречаловым обещания не позволят выявленные в процессе технические проблемы в недостроенных домах. Руководитель региона заявил о необходимости наведения порядка в строительной сфере, которую он сравнил с «борделем». Когда в Удмуртии планируют решить проблему обманутых дольщиков и с какими строителями порой сталкивается глава республики – в материале «Реального времени».

Сроки откладываются

Решение проблемы обманутых дольщиков в Удмуртии обсудили на аппаратном совещании в Резиденции главы республики 10 декабря. Несмотря на все усилия властей, число пострадавших от недобросовестных застройщиков за полтора года только выросло. На остроту этого вопроса во время своего недавнего визита в Ижевск указал полпред президента России в ПФО Игорь Комаров. Докладывал в понедельник председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

По его словам, проблемными признаны 9,7% от общего числа договоров долевого строительства в республике. На 1 декабря этого года в реестре обманутых дольщиков значатся 295 человек, тогда как в июле 2017 года там было 304 человека. За это время 70 человек из реестра были исключены, так как необходимые меры поддержки они получили, но добавились и новые пострадавшие. Всего сейчас проблемными признаны 10 объектов.

По двум крупным – ЖК «Родниковый край» в Завьяловском районе и на Петрова, 49 в Ижевске – правительство ранее называло сроки сдачи объектов. Однако проведенные исследования показали, что в техническом плане есть сложности. Для обоих объектов уже определены новые застройщики, которые займутся их завершением, при этом для них определены земельные участки, которые они получат в качестве компенсации.

О решении проблемы обманутых дольщиков докладывал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов



По «Родниковому краю» новый застройщик должен зайти до конца года. По старому идет процедура банкротства, в отношении руководителя возбуждено уголовное дело.

— Из-за того, что объект не был законсервирован, из-за того, что он остался открытым для дождя и снега, сейчас единственный безопасный способ достроить объект — это полностью снести фундамент и не укреплять стены и начать строительство объекта заново. С инициативной группой дольщиков проводятся регулярные встречи. На собрании, которое было в минувшую пятницу, были предоставлены все результаты строительно-технической экспертизы, — рассказал Семенов.

В связи с этим 159 дольщиков смогут заселиться в свои квартиры не в третьем, а в четвертом квартале 2019 года. Еще серьезнее были перенесены сроки ввода дома на ул. Петрова, 49 в Ижевске – вместо второго квартала 2019 года на первый квартал 2020 года. Хотя готовность 16-этажного дома составляет 30%, экспертиза выявила в нем серьезные недостатки.

— Строительство дома велось в соответствии с документацией, которая не прошла экспертизу, и самое главное, не было принято техническое решение об укреплении — отсутствует подпорная стенка со стороны оврага. Одному Богу известно, что было бы, если бы объект был достроен или не дай Бог эксплуатировался при таких существенных нарушениях конструктива здания. Таким образом, вывод экспертов: без предварительного укрепления оврага строительство дома невозможно, — отметил премьер.

В «Родниковый край» новый застройщик должен зайти до конца года



В поисках инвестора

По остальным объектам инвесторы еще не найдены. Застройщик двух 12-этажных домов на ул. Нижней в Ижевске сейчас проходит процедуру банкротства, дело рассматривается в Башкортостане, так как фирма зарегистрирована там. Готовность домов соответственно 95 и 30 процентов. Завершение строительства ожидается в конце 2019 – начале 2020 года.

Ищут инвестора и для, пожалуй, самого давнего долгостроя – первой секции дома 24 по ул. Толстого, и для ЖК «Акварель», который расположен не в самом привлекательном микрорайоне, однако из 150 квартир в нем проданы только 23, что может быть интересно для застройщика. С этим ЖК, которое впоследствии было переименовано в «Солнечную слободу», возникли проблемы у компании бывшего председателя Общественной палаты Ижевска Людмилы Гуляшиновой. Она задержана по подозрению в мошенничестве при выдаче векселей, средства должны были пойти на достройку этого дома.

В число проблемных недавно включили также два пятиэтажных дома в селе Первомайском в Завьяловском района. Также в реестре 162 дольщика по двум объектам, которые физически не существуют, а земельные участки переданы другим кредиторам. Под строительство жилья для них республика получила участки из федеральной собственности.

Сроки ввода дома на ул. Петрова, 49 в Ижевске вместо второго квартала 2019 года перенесли на первый квартал 2020-го. Фото day.org.ru

Непорядок на стройке

Крайне эмоционально подвел итог докладу премьера глава Удмуртии Александр Бречалов. Он поставил задачу закрыть проблему обманутых дольщиков в республике в 2020 году. Бречалов также отметил, что в строительной сфере республики в целом необходимо наводить порядок, чтобы подобных случаев, как с домом на Петрова, строившимся на краю обрыва без укреплений, не было.

— Стройка — это такой бордель. Это уму непостижимо. <…> И это не по объекту, это система. <…> Я могу сейчас зачитать список недостроенных объектов, проблемных объектов, объектов, по которым задолженность перед субподрядчиками. Как хотели, так и делали. Ярослав Владимирович, нам предстоит огромная работа по наведению порядка. В республике будет строить тот, кто знает, что такое срок сдачи объекта, что такое качество и не иначе, — заявил Бречалов.

При этом в прошлые годы бывало, что строительство начиналось без понимания, будет ли на это средства. Есть начатые объекты, которые сейчас приходится сносить. По его словам, остро стоит проблема с нарушениями сроков ввода объектов и добросовестностью победителей аукционов по возведению соцобъектов.

— Когда аукцион на строительство школы выигрывает человек, который вообще понятия не имеет о стройке, у него три человека в штате, вот здесь хочется увидеть наконец-то Федеральную антимонопольную службу, благодаря которой у нас переносится открытие поликлиники в Ленинском районе. Там они принципиальность проявили, зато куча объектов, на которые такие проходимцы у нас заходят. Слушайте, когда уже, наконец, начнем вместе порядок наводить? – посетовал глава Удмуртии, имея ввиду видимо не складывающиеся отношения с местным руководством антимонопольной службы.

Бречалов поставил задачу закрыть проблему обманутых дольщиков в республике в 2020 году



При этом он добавил, что написал руководителю ФАС России Игорю Артемьеву, чтобы в реестр недобросовестных поставщиков включили предпринимателя, который не сдаст в этом году ФАП. Он также привел пример по другому представителю бизнеса, который строит объект для республики, но понимая, что он нужен к определенной дате, пытается выбить из бюджета больше денег. Подробнее с фамилиями он обещал рассказать в своем ежегодном докладе о положении дел в республике 25 декабря в Госсовете Удмуртии. При этом он добавил, что в Удмуртии достаточно добросовестных строительных компаний, которым и стоит доверять возведение важных объектов.