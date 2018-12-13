Казанский имам подозревается в даче взятки

В Казани возбуждено уголовное дело о даче взятки 60 тысяч рублей за диплом высшего учебного заведения. В преступлении подозревают имама мечети «Аль-Марджани», помощника мухтасиба Казани Рамиля хазрата Мингараева, сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах.

По версии силовиков, диплом мусульманского деятеля по специальности «Менеджмент» Татарского института переподготовки кадров агробизнеса (ТИПКА) был получен осенью 2017 года без обучения в данном вузе.

Обнаружить этот факт оперативникам УЭБиПК и сотрудникам Следкома удалось в ходе расследования коррупционного дела двух кандидатов наук — проректора ТИПКА Элеоноры Хафизовой и сотрудницы КНИТУ-КХТИ Натальи Шигаповой. После чего, как утверждает один из источников, Рамиль Мингараев написал явку с повинной.

На данный момент в деле кандидатов фигурируют как поддельные, так и подлинные дипломы.

Подробности дела Мингараева — в материале «Реального времени».