«Я бы тут к обеду умер». Обвиняемый в мошенничестве бывший вице-спикер Гордумы Ижевска пожаловался на ФСИН

В УФСИН по Удмуртии утверждают, что слова Василия Шаталова не соответствуют действительности.

Бывший вице-спикер Гордумы Ижевска Василий Шаталов, находящийся сейчас под домашним арестом, обвинил сотрудников ФСИН в издевательствах. Очередная попытка доставить его на судебное заседание не удалась, при этом обвиняемому в мошенничестве стало плохо. В появившемся затем видеообращении он утверждает, что находится на больничном с гипертоническим кризом. На высказывания подсудимого отреагировали в УФСИН по Удмуртии. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Они начали меня поднимать, посадили на кровати, я потерял сознание»

Находящийся под домашним арестом бывший заместитель председателя Городской думы Ижевска Василий Шаталов записал видеообращение, в котором обвинил сотрудников службы исполнения наказаний в издевательствах, якобы их действия создают угрозу его жизни. Сам он обвиняется в мошенничестве. Дело в отношении одиозного депутата было возбуждено еще в июле 2015 года.

По его словам, в настоящее время он находится на больничном в связи с гипертоническим кризом, за последние 3 года он перенес четыре инфаркта и инсульт.

7 декабря около 8 часов утра, как рассказывает Шаталов, к нему приехали восемь сотрудников УФСИН. Очередное судебное заседание по его делу должно было начаться в 10.00 в Устиновском районном суде. Они вошли в квартиру якобы под предлогом досмотра квартиры, но, по его словам, остались там до пяти часов вечера. Из-за присутствия посторонних, как говорит Шаталов, у него подскочило давление. Это зафиксировала подъехавшая бригада частной скорой помощи, которая проводит его лечение.

— Если бы не они, я бы тут к обеду умер, потому что очень плохо было мне, — рассказывает Шаталов в видео, опубликованном на YouTube. — В пять часов вечера подполковник <…> самовольно вошел в комнату, где меня капали, и дал указание другим семерым сотрудникам вопреки рекомендациям врача, оттолкнув врача и предупредив, что если они их тронут, то это уголовная ответственность за воспрепятствование их действиям, он дал команду. У меня вырвали из капельницы трубку и сказали, что сейчас меня повезут. Правда, я не понял куда, потому что пять часов вечера пятницы, никто уже не работает. <…> Они начали меня поднимать, посадили на кровати, я потерял сознание и больше ничего не помню.

По его словам, после этого якобы вызвали скорую, и его хотели доставить в ГКБ №6, однако сотрудник УФСИН якобы сообщил, что в этом случае из больницы затем он будет отправлен в СИЗО. В итоге Шаталов остался дома, а сотрудники УФСИН уехали.

По словам Шаталова, в настоящее время он находится на больничном в связи с гипертоническим кризом, за последние 3 года он перенес четыре инфаркта и инсульт. Скриншот видео

«В течение нескольких месяцев Шаталов отказывается прибывать на судебные заседания»

В пресс-службе УФСИН по Удмуртии заявили, что информация, озвученная Шаталовым в видеоролике, не соответствует действительности.

«В течение нескольких месяцев Шаталов В.А. отказывается прибывать на судебные заседания, в результате чего заседания вынужденно откладываются. Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции (учреждение, исполняющее меру пресечения в виде домашнего ареста) практически через день прибывают к Шаталову В.А., чтобы доставить его в суд (с такой периодичностью Устиновским районным судом заседания переназначаются в виду отсутствия подсудимого), однако каждый раз подсудимый предъявляет справку о нахождении на больничном, либо тут же, в присутствии сотрудников УФСИН, вызывает скорую помощь с жалобами на ухудшение самочувствия, после чего, получив справку врача, отказывается ехать в суд, но также и отказывается ехать в учреждения здравоохранения для оказания квалифицированной медицинской помощи и стационарного лечения», говорится в сообщении УФСИН по Удмуртии.

Отмечается, что 7 декабря сотрудники уголовно-исполнительной инспекции и помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе в восемь утра прибыли по месту жительства Шаталова, чтобы обеспечить его доставку в суд, однако дверь сотрудникам не открыли, общение из-за запертой двери велось с женой экс-депутата.

«Таким образом, супруга препятствовала законному требованию сотрудников инспекции войти с первоначальной целью проверить нахождение арестованного по месту жительства и соблюдение подсудимым условий домашнего ареста. Сотрудники вошли в квартиру после того, как приехала вызванная супругой Шаталова бригада скорой помощи одной из частных медицинских компаний. Слова Шаталова о том, что сотрудники издевались и оскорбляли его либо применяли физическую силу, не соответствуют действительности. Все общение с подсудимым фиксировалось видеорегистратором», — заявили в УФСИН.

Согласно информации на сайте Устиновского суда, в общей сложности с мая 2017 года судебные заседания откладывались 111 раз, причем больше 30 раз — из-за неявки подсудимого.

Василий Шаталов занимал пост заместителя председателя городской думы Ижевска в течение двух созывов — с 2005 по 2015 годы. Фото day.org.ru



Дело на 22 миллиона

Василий Шаталов занимал пост заместителя председателя городской думы Ижевска в течение двух созывов — с 2005 по 2015 годы и намеревался участвовать в новых выборах, однако 16 июля 2015 года он был задержан сотрудниками Следственного комитета и доставлен в Нижний Новгород.

В отношении Шаталова было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») по фактам хищения более 22 млн рублей, выделенных для обеспечения деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей Ижевска «Детско-юношеская школа по конному спорту».

По версии следствия, Шаталов, используя занимаемое положение, добивался выделения этому образовательному учреждению дополнительного финансирования с целью его последующего хищения, а его супруга Яна Кузнецова, будучи директором конноспортивной школы, в течение 2012—2014 годов заключала муниципальные контракты с подконтрольными депутату организациями об аренде спортивных сооружений и проведении соревнований. В действительности никакие спортивные мероприятия с участием детей не проводились, а якобы арендованные объекты либо отсутствовали в природе, либо принадлежали жене народного избранника.

Позднее следователи задержали и супругу Шаталова.

Спустя несколько часов пребывания в нижегородском СИЗО самочувствие широко известного в Удмуртии политика резко ухудшилось и его доставили в городскую больницу №5. Утром 28 июля местные СМИ сообщили, что Шаталов, забравшись на подоконник в своей палате, угрожал выпрыгнуть из окна. На протяжении 6 часов с ним разговаривали психологи и медики, пытавшиеся уговорить Шаталова отойти от окна. Внизу дежурили спасатели, которые развернули батут. Однако разрешили проблему СОБРовцы, которые спустились с крыши больницы на тросах и отстранили депутата подальше от окна. Шаталова на какое-то время поместили в психиатрическую больницу для обследования его психического состояния.

По завершении расследование дело было передано в суд. Изначально оно рассматривалось в Октябрьском районном суде Ижевска, однако потом вернулось прокурору для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению судом. После проведенного расследования и устранения недостатков Генпрокуратура дело с обвинительным заключением направила в Первомайский суд, а затем в Устиновский.

В апреле 2017 года Соловьев сам был задержан по обвинению в получении взяток на 142 млн рублей. Фото sledcom.ru



Политический подтекст

С самого начала следствия в отношении Шаталова наблюдатели сразу усмотрели в деле и политический подтекст. Вице-спикер гордумы активно критиковал тогдашнего главу Удмуртии Александра Соловьева, в начале 2015 года в интернете был запущен анонимный проект «Не могу молчать», в котором авторы размещали негативные материалы о деятельности руководителя региона. Еще в 90-е, когда у Шаталова в Ижевске была собственная телекомпания, там выходила его авторская программа «Не могу молчать».

Шаталов планировал вновь избираться в гордуму осенью 2015 года, чего совсем не хотел Соловьев, который якобы посодействовал запуску уголовного дела в отношении депутата. В апреле 2017 года Соловьев сам был задержан по обвинению в получении взяток на 142 млн рублей. Следствие и суд по Шаталову же длятся уже три с половиной года.

Впрочем, существующее состояние Шаталова в соцсетях бурного сочувствия не вызвало. Отношение к нему, мягко говоря, не однозначное: ему припоминают разные «темные дела» еще с 90-х, а экстравагантное поведение и умение добиться своего любыми путями недавно описывал тематический телеграм-канал «Темная Удмуртия».