Застройщик «Лазурных небес» неудачно спрятал от налоговой «победные» деньги

В чем именно признался Рустем Зайнуллин и почему прокуратура просила отправить его за решетку на 3 года

Два года условно с таким же испытательным сроком — такой приговор вынес Приволжский районный суд известному казанскому девелоперу Рустему Зайнуллину, построившему небоскреб «Лазурные небеса». В суде сам бизнесмен признался в уклонении от налогов почти на 25 млн рублей. Тем временем одна из фирм Зайнуллина уже четвертый год строит высотку на Даурской. На реализацию проекта привлекли почти 1 млрд рублей, тем не менее дом до сих пор не сдан. Подробности — в материале «Реального времени».

Госказна не получила 95 процентов налогов за три финансовых года



Дело строителя рассматривалось в особом порядке — в одно заседание. В ходе прений гособвинитель просил для Рустема Зайнуллина реальный срок — 3 года колонии общего режима с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на тот же срок. Об этом «Реальному времени» сообщил пресс-секретарь суда Адель Арсланов.

На момент привлечения к уголовной ответственности 59-летний Рустем Зайнуллин был техническим директором ООО «СК Союзшахтоосушение». Преступление же, по версии Следкома РТ, он совершил на посту гендиректора родственной компании ООО «Союзшахтоосушение» (далее — СШО) путем включения в 2014—2015 годах в налоговые декларации «заведомо ложных сведений», вследствие чего «уклонился от уплаты налогов на сумму 24 млн 715 тысяч 394 рубля». То есть в особо крупном размере.

В интересующий следствие период СШО выполнило строительные работы на двух крупных казанских объектах — ЖК «Победа» и 25-этажный жилой дом на улице Даурской. После подписания актов приемки работ подрядчик должен был заплатить НДС. Однако гендиректор придумал, как незаконно получить право на налоговый вычет, по версии следствия, он передал главбуху СШО фиктивные счет-фактуры и договоры субподряда с тремя компаниями («Кубыз», «Мандек», «СК Токарева»), которые якобы работали по заказу подрядчика на двух вышеуказанных стройках.

С учетом якобы исполненного «субчиками» объема в 162 млн, размер НДС СШО уменьшился на те самые 24,7 млн рублей. И эти данные были включены «добросовестно заблуждающимся главбухом» в налоговые декларации, в результате, по данным Следкома, государственная казна не получила 95% от всей суммы налогов СШО за три финансовых года подряд.

По мнению проверяющих, фиктивность сделки подтверждается и сроками: сам договор между СШО и «Кубызом» по выполнению неких работ в ЖК «Победа» был заключен и исполнен раньше, чем Зайнуллин заключил основной договор генподряда на данный объект. Фото kzn.ru



«Субчики» оказались фиктивными

Налоговики «липу» не пропустили. Как только появились подозрения в 2016 году, начали в СШО и компаниях-контрагентах серьезную проверку. В частности, выяснили, гендиректор одной из субподрядных организаций является таксистом. Компанию ООО «Кубыз» зарегистрировал по просьбе некоего Айдара, получил за это 15 тысяч рублей, и никаких сделок не заключал и договоры не подписывал, экспертиза это подтвердила. По мнению проверяющих, фиктивность сделки подтверждается и сроками: сам договор между СШО и «Кубызом» по выполнению неких работ в ЖК «Победа» был заключен и исполнен раньше, чем Зайнуллин заключил основной договор генподряда на данный объект.

Директор другой субподрядной организации ООО «СК Токарева» вообще отрицал какое-либо участие в ней. Также налоговики не нашли в этой фирме строительной техники, зато обнаружили — в августе 2015-го между СШО и ООО заключался договор именно на те работы, за которые генподрядчик отчитался перед заказчиком еще в марте. Речь шла об установке 294 буронабивных свай по дому на Даурской. К слову, представители Госстройнадзора подтвердили — забивать сваи в августе в доме, поднятом на уровень второго этажа, уже не могли.

Руководитель третьей компании оказался не номиналом, однако какие-либо сделки с СШО отрицал, предполагая, его компанию использовали с целью ухода от налогов. Рядовые работники СШО подтвердили — все работы на двух стройках выполнялись ими.

Сотрудники бухгалтерии СШО рассказали на следствии — контрагентов подыскивал лично генеральный директор Зайнуллин.

В свою очередь главбух компании Юлия Юсупова, она же гражданская супруга осужденного директора, на следствии заявляла — с результатами налоговой проверки не согласна, и они будут оспорены в арбитраже. С ее слов, камеральная налоговая проверка за lll квартал 2015 года никаких нарушений в СШО не выявила. Отметим, что Юсупова, как гендиректор и учредитель ООО «СК «СШО», сейчас является работодателем для своего гражданского мужа.

Сам Рустем Зайнуллин на первом допросе, еще в качестве свидетеля, также заявлял о несогласии с решением налогового органа и рассказывал о выполнении работ «субчиками». После предъявления обвинения он кардинально поменял показания — заявив, что взаимоотношения с контрагентами «носят фиктивный характер» и никаких работ в ЖК «Победа» и 25-этажке на Даурской они не выполняли.

При рассмотрении дела известного застройщика суд принял как смягчающее обстоятельство наличие у подсудимого двух малолетних детей. Приговор Приволжского райсуда Казани — 2 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком — еще не вступил в силу.

Как указано в той же проектной декларации, для строительства дома на Даурской застройщик получил 995 млн 994 тысяч рублей в «Росинтербанке» по двум кредитным договорам от июня 2014-го и от июня 2016 года. Фото rosinterbank.ru



Кредиты на миллиард для дома на Даурской

В отношении ООО «Союзшахтоосушение», которое принадлежит Рустему Зайнуллину, в апреле этого года была введена процедура наблюдения. Но за строителем числится еще компания — ООО «ГенСтройПодряд». Именно она и выступает в качестве застройщика 25-этажного дома на Даурской. «ГенстройПодряд» на 49% принадлежит самому Рустему Зайнуллину, на 51% — Лилии Грабко. Данных о выручке компании за прошлый год нет, чистые активы компании — 499, 3 млн рублей.

Разрешение на строительство дома на Даурской казанский исполком выдал еще в конце декабря 2014 года. Действовал документ до ноября 2017 года. Затем оно продлевалось до июня 2018 года. Несмотря на то что строительство продолжается уже как минимум три года, дом до сих пор не сдан в эксплуатацию. В проектной декларации указано, что всего в доме 182 квартиры. Как нам рассказали в отделе продаж дома на Даурской, все «однушки» и «двушки» уже распроданы. Остались только трехкомнатные квартиры площадью 98 кв. м и стоимостью 5 млн 460 тысяч рублей и четырехкомнатные квартиры. Их площадь составляет порядка 127 кв. м, а минимальная цена — 6,5 млн рублей.

Также сотрудник отдела продаж утверждает, что дом на Даурской будет сдан к 31 декабря этого года, а свои ключи дольщики получат в течение следующего января. По словам сотрудника, ведутся завершающие работы на фасаде, благоустройство выполнено, а коммуникации проведены. Если девелопер все-таки сможет сдать объект в обещанный срок, получится, что 25-этажный дом строился ровно четыре года.

Первоначально в проектной декларации указывалось, что стоимость объекта составит порядка 750 млн рублей. Однако позже были внесены изменения и планируемая стоимость выросла почти до 1,2 млрд рублей. Как указано в той же проектной декларации, для строительства дома на Даурской застройщик получил 995 млн 994 тысяч рублей в «Росинтербанке» по двум кредитным договорам от июня 2014-го и от июня 2016 года. В качестве залога выступал земельный участок под домом. Правда, в конце 2016 года Центробанк России отозвал лицензию у кредитной организации, а долг ровно на ту же сумму перешел к московскому ООО «Альта Групп» по договору уступки прав требований. Свой долг девелопер должен был выплатить до конца июня 2018 года.

ООО «Альта Групп» вошло и в реестр требования кредиторов по делу о личном банкротстве Рустема Зайнуллина (Арбитражный суд признал его банкротом в марте этого года). По данным, опубликованным на сайте Арбитражного суда, Зайнуллин выступал поручителем перед «Росинтербанком» по еще одному кредитному договору, этот долг также перешел к «Альта групп» и на момент разбирательства составил более 84 млн рублей, из которых сумма основного долга — 50 млн рублей.

«Союзшахтоосушение» Рустема Зайнуллина известна как компания, построившая первый казанский небоскреб «Лазурные небеса». Фото rt.rbc.ru



Проблемные «Небеса» Зайнуллина

«Союзшахтоосушение» Рустема Зайнуллина известно как компания, построившая первый казанский небоскреб «Лазурные небеса». Правда, и тогда Зайнуллину пришлось приложить немало сил, чтобы договориться с инвесторами. «Лазурные небеса» строились целых 7 лет. В 2006 году Зайнуллин и владелица компании «Элемтэ» Закия Шафикова заключили инвестиционный контракт на строительство дома на более чем 780 млн рублей. Однако отношения между партнерами в конечном итоге не сложились. В итоге стоимость проекта выросла как минимум до 1,5 млрд рублей. Кредит девелоперу на сей раз предоставил «Соцгорбанк», но вскоре кредитная организация лишилась лицензии.

Одним словом, над проектами Зайнуллина как будто висит злой рок: по воле судьбы так случалось, что банки, предоставлявшие кредит на задумки девелопера, лопались. Возвращаясь к «Лазурным небесам», отметим, что в результате проект финансировал «Росинтербанк», а строительство завершилось к 2013 году.

Если говорить об участии в других знаковых объектах Казани, СШО Зайнуллина отметилось в турецком проекте по реставрации Шамовской больницы. С марта по сентябрь 2017 года компания выступала в качестве подрядчика на данном объекте.