Три тысячи пенни, песо и злотых: за что убили казанского нумизмата

Верховный суд Татарстана ищет присяжных на громкий процесс о смерти коллекционера иностранных монет, контрабанде оружия и изготовлении взрывчатых веществ

Фото: скриншот видео МВД по РТ

Заказали гильзы по интернету, изготовили порох на дому и выследили жертву. Именно так, по версии следствия, семья беженцев с Украины готовилась к убийству казанского коллекционера монет Евгения Тарасова. Одним из доказательств в деле стал потожировой след на застежке портмоне покойного. ДНК предполагаемого преступника совпала с данными из базы МВД и помогла силовикам раскрыть сразу два убийства. Сегодня в Верховном суде Татарстана стартует отбор присяжных по этому делу. Почему отец и сын Гаврилюки уповают на «народный суд», кому доверили председательствовать на громком процессе и в какую сумму эксперты оценили краденую коллекцию монет? «Реальное время» предлагает 10 любопытных фактов скандального дела.

1. Судья с опытом пожизненных приговоров



Председательствовать на процессе с присяжными по делу граждан Украины будет судья Верховного суда Татарстана Александр Шемуранов. Именно он в 2014-м приговорил к пожизненному лишению свободы обвинявшегося в тройном убийстве Руслана Халимова, который из ревности покончил со своей подругой и ее родителями, пощадив лишь ребенка. Годом позже судья Шемуранов отправил в колонию для пожизненников «Черный дельфин» бывшего имама казанской мечети «Аль-Иман» Азата Зарипова — как лидера группировки «Новотатарские» — «Центровские». Шесть подельников Зарипова получили сроки от 7 до 23 лет лишения свободы. Отметим, что обвинительный вердикт по делу этой группировки также выносили присяжные. Причем, в 2016-м году Верховный суд РФ пересмотрел этот приговор и установил — осужденных нужно освободить от наказания за бандитизм за истечением сроков давности. В результате Зарипову заменили пожизненное 24 годами за решеткой.

2. Беженцев с Украины разместили в санатории «Санта»

На скамью подсудимых отправятся 51-летний Юрий Гаврилюк и его 27-летний сын Кирилл. Оба являются гражданами Украины, в Россию из Новой Каховки Херсонской области прибыли в статусе беженцев в 2014 году. В Казань прибыли на поезде и вместе с соотечественниками были размещены в санатории «Санта» в Боровом Матюшино. Впрочем, позже Гаврилюки оттуда съехали и, несмотря на отсутствие официальной работы, смогли снять квартиру — сначала на улице Большой, затем на Революционной и даже приобрести автомобиль «Фольксваген Гольф». На учет иномарка была поставлена младшим из обвиняемых 22 декабря 2017 года — через четыре дня после убийства казанского нумизмата и школьного учителя английского Евгения Тарасова.

После задержания предполагаемых преступников МВД Татарстана распространило видеозаписи за 18 декабря 2017 года с улиц Клары Цеткин и Столярова, на которых следом за 60-летним Тарасовым движется мужчина значительно моложе



3. Предъявляют убийства, разбои, оружие

Напомним, Тарасов скончался от одного, но смертельного ранения в голову. По версии следствия, обвиняемые расспрашивали о владельцах коллекционных монет у завсегдатаев специализированного рынка на улице Тинчурина, а позже выследили нумизмата. После задержания предполагаемых преступников МВД Татарстана распространило видеозаписи за 18 декабря 2017 года с улиц Клары Цеткин и Столярова, на которых следом за 60-летним Тарасовым движется мужчина значительно моложе. По характерным деталям одежды в преследователе оперативники опознали Кирилла Гаврилюка. Из квартиры убитого пропали 15 альбомов с монетами разных эпох и стран. По версии следствия, именно они и были целью преступников. Кроме убийства, обоим вменили еще и разбой с незаконным оборотом оружия.

Еще одно убийство с разбоем предъявлено лишь старшему из подсудимых. По версии следствия, в конце августа — начале сентября 2015 года Юрий Гаврилюк ночью проник в чужую квартиру на улице Курской и, застрелив спящую пенсионерку, унес из ее дома 50 тысяч рублей. Выбор цели не был случайным — у обвиняемого, как полагают правоохранители, имелся дубликат ключей: ранее одну из комнат в квартире покойной Ледневой снимал другой беженец с Украины, приятель Гаврилюка.

Кроме того, подсудимым инкриминируют незаконные оборот и изготовление взрывчатых веществ и боеприпасов, а еще незаконное перемещение таковых через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. По версии обвинения, Гаврилюк-старший в июле 2014-го на территории Украины приобрел не менее 143 патронов кольцевого воспламенения калибра 22 мм WMR (Винчестер Магнум), а позже незаконно переместил их через границу и хранил сначала по месту проживания в санатории «Санта», затем на съемных квартирах.

4. Гильзы по интернету и подпольное производство патронов и взрывчатки

Еще на старте расследования дела об убийстве Тарасова был установлен предположительный калибр 5,45 мм и марка предполагаемого орудия преступления — пистолет самозарядный малогабаритный (ПСМ). Однако деформация излеченной из головы покойного пули не позволила экспертам отнести ее к определенному виду оружия. Гораздо позже было установлено — младший из обвиняемых заказывал 10 пустых гильз калибра 5,45 в интернет-магазине и собственноручно получил их в Казани. Оказывается, закон это не запрещает! Ну а далее, по версии следствия, пустые гильзы начиняли самодельными пулями из свинца и пироксилиновым пластинчатым порохом, который извлекали из тех самых патронов WMR, а также сферическим порохом промышленного производства.

Следы применения именно такой смеси порохов криминалисты обнаружили в жилище Тарасова. Фото Ирины Плотниковой



Следы применения именно такой смеси порохов криминалисты обнаружили и в жилищах застреленных в 2015 и 2017 годах Ледневой и Тарасова. Кроме того, тот же порох был изъят в ходе обыска квартиры на улице Революционной, где до задержания проживали Гаврилюки. Причем специалисты отнесли обнаруженную механическую смесь порохов к классу самодельных метательных взрывчатых веществ. Откуда такие навыки у безработных беженцев? Один из источников «Реального времени» утверждает — в ходе расследования была получена оперативная информация о возможном участии старшего из обвиняемых в боевых действиях на Украине в составе отрядов «Правого сектора».

5. Генетическая улика

Ключевым доказательством в деле следователи и оперативники считают след на застежке портмоне покойного нумизмата. Специалисты выделили частички пота и эпителия постороннего мужчины, провели экспертизу и обнаружили — схожий образец ДНК пополнил базу МВД в 2015 году, когда оперативники по горячим следам пытались раскрыть убийство пенсионерки Ледневой и брали слюну на анализ у всех, кто бывал в ее квартире. Охват был широкий, попал в разработку тогда и Юрий Гаврилюк, но биоследов на том месте преступления не оставил.

С учетом сложности дела, им занимались сотрудники первого отдела по особо важным делам Следкома по РТ.

6. Задержанием командовал полковник

По ДНК и записям уличных камер личности подозреваемых были установлены относительно быстро. Но спешить с их задержанием оперативники не стали — организовали круглосуточную слежку в надежде собрать побольше доказательств. Говорят, образ жизни официально безработных, но почему-то не нуждающихся в деньгах иностранцев доверия не вызывал.

В ночь с 20 на 21 января 2018 года ныне обвиняемые, а следом за ними и полицейские выдвинулись в гаражный комплекс «Полет» в Кировском районе Казани. На следствии оперативники рассказывали, что через распахнутую дверь гаража видели, как Гаврилюки рассматривают какие-то альбомы и обсуждают, что надо их перевезти. Старшим в оперативной группе был полковник Марсель Гафаров. За его дискредитацию и увольнение сотрудникам УСБ в свое время предлагали взятку в 1 млн рублей. Теперь Гафаров — замначальника отдела по особо важным делам управления угрозыска МВД Татарстана, и именно он той январской ночью отдал приказ на задержание Гаврилюков. По данным следствия, подозреваемые пытались оказать сопротивление, так что трем сотрудникам полиции пришлось использовать приемы самбо и наручники.

По данным следствия, Гаврилюки пытались оказать сопротивление, так что трем сотрудникам полиции пришлось использовать приемы самбо и наручники. Скриншот видео МВД по РТ

7. Уникальная коллекция весит 35 кг

В том же гараже были найдены 14 из 15 пропавших из квартиры Тарасова альбомов с коллекционными монетами. Еще один был обнаружен в ходе обыска на улице Революционной. Позже близкие покойного и разделявшие его увлечения знатоки уверенно опознали коллекцию. Всего в ней оказалось 3 578 монет, по которым можно изучать мир. У слывшего домоседом Тарасова хранились кроны Гренландии, центы Содружества Багамских островов, а также монетки других автономий и государств разных эпох — пенни, пенсы, фартинги, центы, сентаво, песо, крузейро, сантимы, франки, лиры, шиллинги, рупии, гуарани, кроны, злотые, марки и мунгу.

Визитной карточкой коллекции специалисты называют монеты Княжества Финляндского в составе Российской империи и юбилейные кроны Великобритании 60—80 годов прошлого века. Большинство монет представляют ценность лишь для коллекционеров и стоят в российской валюте довольно недорого — 5 до 100 рублей. Самую дорогую монету эксперты оценили в 45 тысяч, а общую стоимость большой коллекции — в 700 тысяч рублей. Опера подошли к делу проще — изъятые альбомы потянули на 35 кг. Желание озолотиться на столь специфичном товаре заведомо обречено на провал, считают нумизматы.

8. Криминальная биография беженца и пропавшее оружие

Запрос силовиков по Гаврилюкам на Украину добавил красок в обвинение. За плечами у старшего — четыре судимости на родине: первая в 1984 году, последняя — в 2009-м. Кражи, грабеж, изготовление, ношение и сбыт оружия, незаконный оборот боеприпасов и взрывчатых веществ. Общий срок посадки по приговорам должен был составить ровно 20 лет. Однако с учетом того, что уже в 2014-м Юрий Гаврилюк мигрировал в Россию, срок по последнему приговору Тернопольского горсуда — 9 лет колонии — он не досидел. У старшего сына судимостей нет. Младший — несовершеннолетний — остался с матерью на Украине.

В инкриминируемых Гаврилюкам тяжких преступлениях фигурирует неустановленное огнестрельное оружие. Предполагаемый ПСМ в ходе следствия не был найден, как полагают силовики, подозреваемые избавились от него сразу же после преступления. Более того, один из причастных к расследованию поделился с «Реальным временем» версией — стрельба велась из самодельного оружия без отличительных для заводского производства признаков, позволяющих сопоставить выпущенные из одного ствола патроны.

У старшего сына судимостей нет. Фото Олега Тихонова

9. Кража на трансформаторной станции

11-м эпизодом в данном уголовном деле стала кража комплектующих трансформаторной подстанции с производственной базы на улице Тэцевской в августе 2017 года. По версии следствия, к месту преступления ныне обвиняемые прибыли на своей иномарке, повредили запорное устройство и проникли в здание подстанции, откуда забрали детали с содержанием цветных металлов. Ущерб компании — владельцу подстанции оценен в 200 тысяч рублей.

10. Подсудимые вину не признают

С момента задержания прошло без малого девять месяцев. Все это время Юрий Гаврилюк от дачи показаний отказывался, вину ни по одному из эпизодов не признавал. Его сын на следствии был краток: за Тарасовым не следил, в сговор на его убийство ни с кем не вступал, его монеты не похищал.

Адвокат старшего из подсудимых Елена Шушина считает выбор своего клиента в пользу коллегии присяжных логичным:

— В этом деле нужно очень тщательно разбираться. Вину они оба не признают. Рассчитывают на справедливое решение присяжных.

По мнению защитницы, предварительным следствием не были добыты «объективные доказательства, свидетельствующие о причастности Гаврилюка к вменяемым ему преступлениям». Шушина отметила, что считает обвинение надуманным, и выразила надежду на объективный вердикт. Комментировать позицию своего клиента и его сына в части уже засвеченных улик — совпадения ДНК, записей уличных камер наблюдения и изъятых в гараже и съемной квартире альбомов с монетами — адвокат на досудебной стадии не стала.

Процесс Верховного суда РТ по громкому делу будет открытым, однако намеченная на сегодня процедура отбора присяжных — гласности не предусматривает.