Крымнаш, кошелек и монеты тоже. Присяжные не поверили в «алиби» беженцев Гаврилюков

В Верховном суде РТ провозглашен вердикт по делу об убийствах казанского нумизмата и пенсионерки, эпизод кражи признан недоказанным

Фото: Олег Тихонов

Почти восемь часов понадобилось накануне присяжным Верховного суда Татарстана, чтобы вынести вердикт по резонансному делу. Коллегия из восьми человек решала судьбу беженцев с Украины Юрия и Кирилла Гаврилюков, обвиненных в контрабанде оружия, изготовлении взрывчатки, а также в хищении коллекции монет и двух убийствах. Как защита Гаврилюка «играла» на статусе Крыма и в чем разошлись голоса народных судей, в числе которых оказалась уборщица, — репортаж «Реального времени».

32 вопроса для присяжных

Заседание началось в 10 часов утра. Присяжные появились в зале последними. Их позвали уже после выхода председательствующего судьи Верховного суда РТ Александра Шемуранова. Восьмерка народных заседателей разместилась по правую руку от него, за спиной прокурора. Состав коллегии не оглашался, чтобы сохранить их инкогнито и защитить от возможного давления фото- и видеосъемка таких процессов запрещена. В коллегию вошли и мужчины, и женщины, возраст — от студенческого до пенсионного.

По левую руку от судьи — за стеклом и под охраной — находились граждане Украины, отец и сын Гаврилюки, рядом — их защитники. Из потерпевших на суд пришел лишь дядя убитого Евгения Тарасова — известного казанского нумизмата, учителя английского языка.

Напомним, процесс по этому делу стартовал в октябре этого года. Однако первое преступление, как полагает гособвинение, было совершено еще 4 года назад, когда на территорию РФ с Украины были доставлены 143 патрона калибра 22 мм WMR («Винчестер Магнум»). Статус подозреваемых Гаврилюки получили в январе 2018-го, через месяц после расстрела Тарасова.

Обвинение Гаврилюкам предъявлено по 11 эпизодам преступлений, включая убийство спящей пенсионерки Ледневой в 2015 году и расстрел нумизмата Тарасова с хищением коллекции в 3 тысячи монет в декабре 2017 года. Фото: скриншот видео МВД по РТ



Часть утреннего заседания судья посвятил чтению очень подробного вопросного листа. В него вошло 32 вопроса по 11 эпизодам преступлений, предъявленных обвинением, включая убийство спящей пенсионерки Ледневой в 2015 году и расстрел нумизмата Тарасова с хищением коллекции в 3 тысячи монет в декабре 2017 года, а также эпизоды с контрабандой, незаконным оборотом оружия, изготовлением взрывчатки, боеприпасов и с кражей имущества с трансформаторной подстанции.

Присяжным предстояло ответить — доказан ли факт совершения преступления, если «да», то доказана ли виновен в этом злодеянии каждого из подсудимых. В случае положительного ответа — заслуживает ли обвиненный снисхождения?

Судить справедливо и игнорировать даже мнение судьи

Когда судья завершил чтение вопросного листа и передал его старшине присяжных, старший из подсудимых самовольно обратился к заседателям: «Отправьте нас на детектор лжи, тогда все станет ясно. Мы с первого дня просим об этом!» Председательствующий Александр Шемуранов принял решение — удалить Юрия Гаврилюка из зала. Возможно, расценив его действия, как попытку давления на присяжных.

Еще одна важная часть процесса — напутственное слово председательствующего. Приводим его с небольшими сокращениями:

«Уважаемые присяжные заседатели, прошу вас внимательно выслушать мое напутственное слово, после которого вы удалитесь в совещательную комнату для принятия вердикта по делу. То, что я сейчас скажу, прошу принять как личное обращение к каждому из вас. Перед вами поставлены вопросы, которые вы должны разрешить в совещательной комнате. Теперь мы вправе от вас ожидать вынесения справедливого вердикта, основанного на всесторонней оценки доказательств и обстоятельств дела.

Судья Шемуранов напомнил — присяжные по закону являются судьями факта, поэтому вопросы связанные с юридической квалификацией действий обвиняемых к их компетенции не относятся. Фото Ирины Плотниковой

В напутственном слове я попытаюсь помочь вам в разрешении поставленных перед вами вопросах, но ни в коем случае не подсказывая ответов на них. Ответить на поставленные вопросы вам необходимо на основании своего внутреннего убеждения, которое сформировалось у вас в результате восприятия и оценки исследованных доказательств. При вынесении вердикта вы должны полагаться на свою память, исходить только из того, что вы сами выяснили в ходе данного процесса — а не на мнение или суждение других лиц, в том числе участников процесса.

Если кто-нибудь из участников дела изложил обстоятельства дела или доказательства иначе, чем вы запомнили, то необходимо положиться на свою память и свои записи. Если вы считаете, что я каким-то образом или невольно выразил свое мнение, как необходимо разрешить настоящее дело, то вы должны это игнорировать и опираться на собственное убеждение».

Также в напутственном слове судья Шемуранов напомнил суть предъявленных обвинений по делу, разъяснил, что такое прямой и косвенный умысел на совершение тяжкого преступления. А еще сделал акцент — присяжные по закону являются судьями факта, поэтому вопросы связанные с юридической квалификацией действий обвиняемых к их компетенции не относятся. Это задача профессионального судьи, который будет исходить из вердикта присяжных.

Версия защиты: контрабанды не было — Крым наш

Дальше судья напомнил присяжным о представленных стороной обвинения доказательствах, вспомнил показания свидетелей, потерпевших и самих подсудимых. Так, младший из них настаивает на полной невиновности, а старший признает лишь один эпизод:

«Подсудимый Юрий Гаврилюк признал вину в хранении патронов иностранного производства и указал, что не перемещал их через границу, поскольку хранил их на территории Крыма, когда тот был еще украинским, а в Казань перевез, когда Крым стал территорией России. Также указал, что не виновен в смерти Ледневой, не похищал ее имущество, но знал, где находится ее подъезд. Сообщил, что не убивал Тарасова, а изъятые у него альбомы с монетами принадлежат ему самому. Сказал, что не совершал противоправных действий с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, кражу не совершал.

Кирилл Гаврилюк не признал вину по всем эпизодам обвинения. Фото Олега Тихонова

Адвокат Елена Шушина, выступая за защиту интересов гражданина Юрия Гаврилюка, и сам подсудимый указывают, что стороной обвинения не указано доказательств причастности к другим эпизодам обвинения. Не оспаривают, что Юрий незаконно перевез в Казань патроны.

Кирилл Гаврилюк не признал вину по всем эпизодам обвинения. Указал, что не убивал Тарасова и что коллекция, изъятая у подсудимого в их гараже, принадлежит его отцу. Что кражу не совершал, но находился на этом месте с целью трудоустройства. Адвокат Сафина, выступая в защиту интересов Кирилла Гаврилюка, указала, что подсудимый не причастен к какому-либо эпизоду обвинения. <...> Также указала на отсутствие совпадений с внешним видом ее подзащитного с камер видеонаблюдения».

Судья напомнил о презумпции невиновности, закрепленной в Конституции РФ. После чего спросил у каждого из участников процесса, есть ли какие-либо дополнения.

В 11.48 присяжные удалились в совещательную комнату для постановления вердикта. Ждать их выхода участникам процесса пришлось почти до 8 часов вечера.

Потерпевший о недоверии составу — безработный, уборщица, бухгалтер

В перерыве дядя покойного Евгения Тарасова при поддержке своей супруги, свидетеля по делу, поделился недоверием к «народному суду»:

— Как могут некомпетентные лица вынести вердикт по такому серьезному делу? Почему им доверили это резонансное дело?! Там ведь безработные есть, кто-то там бухгалтер, кто-то чуть ли не уборщица, представьте себе, учитель, остальных не помню. А подсудимый тут же переворачивает все показания свидетелей. Да и свои тоже: сначала говорит, что они подобрали альбомы с монетами, потом оказывается — это его имущество.

По словам потерпевшего, у обвиняемых нашлось даже обоснование, как на застежке кошелька покойного мог появиться их генетический след: «придумал, что продал кошелек Жене за два дня до убийства».

По убийству Тарасова все восемь человек единогласно признали подсудимых виновными. Фото Ирины Плотниковой



— А старший еще инсценировал болезнь, трижды скорую вызывали прям на процессе, — вспоминает он. — У него, видать, все проиграно, когда надо давить на присяжных. Адвокаты тоже не смогли никакого алиби представить. Когда спрашиваешь у подсудимого, где он был в день убийства, ничего ответить не может, что-то придумывает. И все было спланировано: домофон был выключен, камера у подъезда повернута в другую сторону…

…Оглашение вердикта присяжных растянулось почти на час. Краткую версию «Реальному времени» сообщила пресс-секретарь ВС РТ Наталья Лосева: по убийству Тарасова все восемь человек единогласно признали подсудимых виновными, по убийству Ледневой вердикт также обвинительный (за — пятеро, против — трое). Юрия Гаврилюка присяжные постановили оправдать по эпизоду кражи, а его сына — по действиям со взрывчаткой. При этом обоих признали виновными по эпизодам разбоя и оборота оружия.

Представители защиты от комментариев по оглашенному вердикту отказались, предложив почитать статью 348 УПК РФ. В части 4 данной статьи сказано, что обвинительный вердикт присяжных «не препятствует постановлению оправдательного приговора, если председательствующий признает, что деяние подсудимого не содержит признаков преступления». А в части 5 говорится: «если председательствующий признает, что обвинительный вердикт вынесен в отношении невиновного и имеются достаточные основания для постановления оправдательного приговора ввиду того, что не установлено событие преступления либо не доказано участие подсудимого в совершении преступления, то он выносит постановление о роспуске коллегии присяжных заседателей и направлении уголовного дела на новое рассмотрение иным составом суда...»

Обсуждение последствий вчерашнего вердикта предварительно намечено на пятницу. Следующей стадией процесса должны стать малые прения.