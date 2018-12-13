Диплом с отличием, недорого. На чем «погорели» баянист Салавата и имам «Марджани»

По версии Следкома, одному VIP-«студенту» продали настоящий, а другому — поддельный документ высшего учебного заведения

Коррупционный скандал с продажей дипломов в Казани набирает обороты. Вслед за проректором ТИПКА в орбиту силовиков попали имам казанской мечети «Аль-Марджани», он же директор мусульманского кладбища Рамиль Мингараев и заслуженный артист РТ Ильфат Шаехов, баянист из коллектива артиста Салавата. Обоих подозревают в даче взяток за дипломы ТИПКА и КНИТУ-КХТИ. Источники «Реального времени» называют суммы — 60 и 150 тысяч рублей.

В чем повинился хазрат

Диплом о прохождении переподготовки по специальности «Менеджмент» выдан Рамилю хазрату Мингараеву в ноябре 2017 года Татарским институтом переподготовки кадров агробизнеса (ТИПКА). Причем, по данным следствия, документ не содержит никаких признаков подделки. Вот только проверка силовиков выявила — обучения в этом вузе Мингараев не проходил.

Зачем религиозному деятелю могли понадобится такие сугубо светские знания — речь впереди. На этой неделе в отношении хазрата возбудили дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично или через посредника за заведомо незаконные действия). Задерживать не стали. Однако после разговора в третьем отделе Следкома по РТ Мингараев написал явку с повинной.

Говорят, хазрат признался — действительно, не ходил ни на занятия, ни на экзамены, а документ получил, отдав некой связанной с руководством вуза посреднице 60 тыс. рублей. Конечным получателем этих денег в Следкоме считают проректора ТИПКА Элеонору Хафизову, в отношении которой возбуждено уже несколько коррупционных дел.

В ТИПКА новый поворот коррупционного дела комментировать не стали. Сослались на отсутствие команды ректора, который, если верить подчиненным, сейчас в командировке.



По данным следствия, документ не содержит никаких признаков подделки. Вот только проверка силовиков выявила — обучения в этом вузе Мингараев не проходил



Хазрат-бизнесмен

В свои 35 лет Рамиль хазрат Мингараев совмещает немало должностей, так или иначе связанных с верой. Имам мечети «Аль-Марджани», помощник мухтасиба Казани, директор мусульманского кладбища, руководитель прихода мечети «Амина» мухтасибата Советского района Казани ДУМ РТ, а еще он открыто занимается бизнесом.

В открытых источниках Рамиль Минкамилович Мингараев указывается в качестве директора ООО «Торговый дом «Халяль Агро Трейд». Заметим, в качестве основного рода занятий эта компания выбрала «Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями». В учредителях ООО указаны АО «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций» или РАЦИН (49%), Фонд «Вакф РТ» (49%) и ООО «РАЦИН-Шали» (2%). Таким образом, за основными владельцами «Халяль агро Трейда» стоят правительство Татарстана и ДУМ республики.

Говорят, живет хазрат не бедно, о чем свидетельствуют и его фотоблог — тут и дареный старшей дочке мотоцикл, и селфи с младшей на квадрацикле, и ежегодные поездки в Турцию. Фото супруги с новеньким «Мерседесом» в блоге почему-то нет. Зато в публичном доступе — фото рядом с президентом Татарстана и мусульманскими лидерами. А еще банный снимок — с певцом Салаватом и его баянистом, также попавшим под следствие.

Сегодня Рамиль хазрат на звонки по мобильному не отвечает — недоступен. В администрации кладбища, где он работает, пояснили, что директор уехал на похороны родственника в район и вернется только поздно вечером.

В свои 35 лет Рамиль хазрат Мингараев совмещает немало должностей, так или иначе связанных с верой. Фото vk.ru

— Он пока в районе, у него телефон там не ловит, скорее всего. Лучше звоните завтра. О покупке диплома не слышал, я про это ничего не знаю. Его лично я знаю, как честного и порядочного человека, он же имам. С ним и президент встречается, и другие высокопоставленные лица, его уважают. Религиозное образование он получал в РИИ, — рассказал нашему изданию сотрудник кладбища.

В мечети «Аль-Марджани» также удивились новости, что их имам пришел к следователям с повинной:

— Купил диплом института переподготовки кадров агробизнеса?! Даже не знаю, зачем ему это понадобилось. Я очень сильно удивлена, не думаю, что ему нужен этот диплом по его работе. Сколько я его знаю, только хорошее могу сказать о нем. Рамиль хазрат — трудоголик, полностью выкладывается. Делает все возможное, чтобы выполнить как можно лучше свою работу, а это бывает непросто. Я всегда его в пример ставила, потому что он действительно на максимум работает, — рассказали в администрации мечети.

Зачем музыканту диплом КХТИ

В даче взятки по той же ч. 3 ст. 291 УК РФ подозревается аккомпаниатор-концертмейстер ГБУ «Молодежный центр «Салават» Ильфат Шаехов. На странице театра песни «Салават» он указан в качестве опытного аккомпаниатора и импровизатора, в совершенстве владеющего игрой не только на баяне, но и на гармошке и тальянке. 30 октября Шаехову Указом президента республики было присвоено звание заслуженного артиста Татарстана. Однако признания оказалось мало.

В начале 2019 года музыкант, по данным следствия, собирался получить диплом об окончании КХТИ — просто «чтобы был». На допросе в Следкоме музыкант признался — ценник ему выставили 150 тыс. рублей. Получателем и этих денег силовики считают проректора ТИПКА, правда, в случае с Шаеховым полагают, что ему «продавали» липовый диплом.

На странице театра песни «Салават» он указан в качестве опытного аккомпаниатора и импровизатора, в совершенстве владеющего игрой не только на баяне, но и на гармошке и тальянке. Фото salavat.krzi.ru

Напомним, в ноябре завкабинетом кафедры менеджмента КХТИ Наталью Шигапову, а затем и проректора по учебно-методической работе ТИПКА Элеонору Хафизову задержали на горячем — при получении 800 тыс. рублей. По версии следствия, за 500 тыс. дамы обещали диплом Казанского медуниверситета, за 300 тыс. — диплом КГМУ. После задержания Хафизова призналась, что дипломы покупала через некую москвичку, с которой познакомилась в переходе. Цена поддельного документа любого вуза страны, со слов подозреваемой, составляла 12 тыс. рублей. Ну а желающих «прикупить высшее образование» попросту обманывали.

Впрочем, на чистое мошенничество с учетом «дипломированного» хазрата Мингараева эта история не тянет. Более того, в отношении кандидата наук из ТИПКА возбуждены еще два коррупционных эпизода. По версии следствия, она получила 30 тыс. рублей в качестве аванса еще за два диплома ТИПКА.

Расследование продолжается.

Уволить или простить?

Один из близких к ДУМ собеседников «Реального времени» считает, что Рамиль Мингараев будет уволен, и делится версией — возможной причиной покупки диплома стала планируемая передача мусульманского кладбища на баланс муниципалитета. Если священник останется директором, то религиозная власть сохранит контроль за этим доходным местом. Но остаться директором в муниципальной структуре он может лишь при наличии профильного высшего образования. Собеседник издания высказал мысль, что Мингараева мог направлять его непосредственный руководитель — имам-хатыб мечети «аль-Марджани» и мухтасиб Казани Мансур хазрат Джалялетдинов.

Гусман хазрат Исхаков, бывший муфтий Татарстана, ныне имам мечети «Бишбалта», не столь категоричен:



— Стараюсь сейчас такие вещи не комментировать вообще, но Рамиль хазрат очень хороший, воспитанный, общительный человек, и если можно, то ему надо помочь и простить. А дача взятки — это конечно очень плохой поступок…

Справедливости ради скажем, в истории мусульманского духовенства республики есть и более тяжкие истории — как лидера «Ново-Татарских» к пожизненному сроку приговорили имама Азата Зарипова, одного из служителей мечети «Салихжан» привлекали по делу о хищениях с «КОСа».

Зачем мусульманскому священнику диплом по менеджменту, не понимают и представители ДУМ РТ. В частности, заммуфтия и ректор РИИ посетовал, что Рамиль хазрат не пришел учиться к ним по этому направлению:

— Я слышал, что в 90-е годы продавали дипломы вузов, неужели это продолжается и сейчас?! Мне кажется, все намного сложнее сейчас. Наверное, это человеческая слабость, все ведь мы люди — хоть верующие, хоть неверующие. Люди слабые, не выдерживают испытаний Всевышнего. В данном случае мне тоже непонятно, зачем он купил. В РИИ есть направление «Экономика», можно учиться дистанционно. У нас и мухтасибы учатся, и имамы. То есть в системе мусульманского образования есть возможности изучить экономику, тем более это недорого — в год 20 тысяч обучение стоит. Поэтому мне непонятно, зачем вставать на такой скользкий путь? — недоумевает ректор РИИ и заммуфтия Рафик Мухаметшин.

В целом о Рамиле хазрате собеседник издания отзывается положительно: «Я его давно знаю, конечно, он хороший проповедник. В мечети Марджани он работает давно».

Свою версию о мотивах поступка Мингараева привел бывший первый заммуфтия РТ и публицист Рустам Батров:

— Думаю, одна из причин в том, что религиозное образование до недавнего времени, а в принципе и сейчас, не признается государством. Поэтому чисто психологически многие имамы чувствуют себя ущемленными. Сейчас появился государственный стандарт «Теология», и можно получать диплом гособразца с исламским компонентом. Но не все же учатся по этому стандарту, многие просто получают религиозное образование. И получается, что их дипломы – филькина грамота. Поэтому часто религиозные деятели получают еще и диплом светского образца, — пояснил Батров.

Собеседник издания также предположил, что имам пошел на взятку ради того, чтобы сохранить должность директора на теперь уже муниципальном погосте: «Ну вот видите, возможно, поэтому ему и понадобился такой диплом. Не знаю, почему он покупал, многие религиозные деятели учатся по этому направлению, заочно, как правило, или на вечернем отделении. А некоторые идут на «Теологию», уже имея религиозное образование, просто чтобы получить диплом гособразца» — добавил Рустам Батров.

«Реальное время» направило и официальный запрос в ДУМ РТ, сразу при получении комментарий будет опубликован.