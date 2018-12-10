Остров невезения. Почти 370 татарстанцев ждут своего возвращения с Хайнаня в Казань

Проблемы возникли у туристов с путевками от «Жемчужной реки»

В Китае застряли 369 туристов из Казани по вине погрязшего в долгах туроператора «Жемчужная река». Татарстанцы пожаловались президенту республики в соцсетях, что не могут вернуться домой. Проблему поручили Госкомитету по туризму и представителю РТ в Китае. Также в эти часы вопрос возвращения отдыхающих на острове Хайнань россиян обсуждают на совместном совещании Ростуризма, Минтранса и Росавиации. Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».

«Гостиница очень хорошая, уровня четырех звезд»

В начале декабря отдыхать на остров Хайнань отправились 550 татарстанцев. Большинство уже должны были вернуться, но из-за проблем туроператора 369 человек пока не могут вылететь домой. Напомним, 7 декабря авиакомпания «ИрАэро» сообщила, что приостанавливает программы полетов в китайские города из-за долгов компании «Жемчужная река» в 2,3 млн долларов. В общей сложности вместе с татарстанцами улететь на родину, по данным ассоциации «Турпомощь», не могут порядка 700 человек. В числе застрявших в Китае и семья известного казанского барда Дмитрия Бикчентаева:

— Нас привезли из гостиницы в аэропорт 7 декабря днем, заселили в аэропортовской гостинице, ночью в 2 часа по московскому времени (5 часов местного) мы должны были вылететь в Казань. Ночью в номер позвонил сопровождающий нас гид, представитель компании «Жемчужная река», и сказал, что рейс переносится, о времени он сообщит дополнительно, — рассказала супруга музыканта Асия Бикчентаева.

Но и на следующий день у гида не было информации о дате и времени вылета туристов. Тем не менее, по словам казанской четы, представитель компании старался оказать поддержку: «Он вел себя корректно, оперативно обменивал деньги тем, кому это требовалось. Гостиница очень хорошая, уровня четырех звезд, как мы поняли, номер стоит почти 100$, мы там жили двое суток, все оплачивала компания». Позднее из аэропортовской гостиницы россиян перевезли в отели города Хайкоу. Здесь для них организовали завтраки в кафе при гостинице и обещали накормить ужином. «В этой непростой ситуации вызывает уважение профессиональная работа гидов «Жемчужной реки», менеджмента компании на месте», — отметила Асия Бикчентаева.

По словам казанской четы, представитель компании старался оказать поддержку: «Он вел себя корректно, оперативно обменивал деньги тем, кому это требовалось. Гостиница очень хорошая, уровня четырех звезд, как мы поняли, номер стоит почти 100$, мы там жили двое суток, все оплачивала компания»



«Нас чистым образом обманули!»

Но не все казанские туристы настроены так же позитивно и высказывают массу претензий к туроператору и его представителям. Люди написали о своей проблеме в комментариях в «Инстаграме» президента РТ:

— Пишем вам с криком о помощи. Мы обычная семья, как и многие татарстанцы, приобрели путевки на рейс Казань — Хайнань (Китай) у туроператора «Жемчужная река». При покупке мы не были уведомлены, что туроператор ненадежный, и за два дня до вылета туроператор и авиакомпания «ИрАэро» остановили вылеты, — указала Оксана Кузнецова, добавив, что ее семья целый год копила деньги на путевку. «И нас чистым образом обманули!»

Еще один казанец, Фаиль Зарипов, сообщил, что его семья с детьми третий день в аэропорту без питания. Схожие комментарии оставляли и другие пользователи, некоторые туристы пожаловались, что у них закончились деньги. Вскоре Рустам Минниханов откликнулся на призыв туристов о помощи: «Вашей проблемой будет заниматься руководитель Госкомитета по туризму Сергей Иванов и наш представитель в Китае. Напишите контакты вашего представителя для связи». К переписке подключился и сам Сергей Иванов с просьбой написать ему, кто из туристов в каких отелях живет, и прислать контакты координатора.

На вопрос: какую помощь им оказывают чиновники из Татарстана, казанцы сообщили, что представитель республики встречался со всеми туристами в гостиницах, объяснял им их права, как оформить справки тем, кто не попал на работу, и оперативно консультировал.

— Сейчас в Китае 550 человек, из них ожидают вылета 369 человек. Мы связались со всеми, кому это необходимо, оказываем консультационную помощь. Там находится представитель республики, который туда вылетел. По возможности для тех, кому это нужно, ведем переговоры между туристами и туроператором. Соответственно, если вдруг какое-то ЧП, мы тоже будем подключаться к вопросу, — прокомментировала ситуацию руководитель пресс-службы Госкомитета по туризму РТ Оксана Аганина.

Туристам, у которых кончились деньги, по ее словам, также окажут поддержку: «Не могу сказать, что всех сейчас расселим, но по возможности помощь окажем. У людей есть права, о которых мы им рассказываем».

«Могут любые аферисты работать как попало»

По данным АТОР, у части туристов «Жемчужной реки» не выписаны обратные билеты. Проблему обсуждают сегодня на межведомственном совещании Ростуризма, Минтранса и Росавиации. В адрес Генпрокуратуры, МВД и Роспотребнадзора направлены запросы об оценке ситуации с туроператором.

— У меня шесть человек на острове Хайнань, не могут вылететь с вечера пятницы. Всех разместили в отелях, кормят. Конечно, все реагируют по-разному, например, одни пишут: «Наслаждаемся жизнью, нам продлили лишний отдых. Ходим, гуляем, изучаем Хайкоу». Примерную дату вылета назвали — вторник. Сейчас собирается комиссия, которая решает вопрос. «Жемчужная река» уверяет, что деньги оплатила, но там еще авиаброкер «Эверэйт», через которого шла оплата. Но мы всего этого не знаем, у турагентств тоже никакой информации нет. Наши заявки пока сдвигают, сегодня из Казани должен был следующий рейс вылететь, его задерживают. Да, люди паникуют, и туры аннулируются, — рассказала «Реальному времени» гендиректор турагентства «Другое измерение» Юлия Каурова.

— У меня тоже есть туристы на Хайнане, и еще денег не вернули нам за аннулированный тур. Мои должны вернуться через две недели, и мы ждем, что скажет правительство. В этом плане меня удивляет, что «Жемчужная река» безобразно работала с самого начала, и не она одна. Как я понимаю, Ростуризм отслеживает только лицензию туроператора, и больше ничего — могут любые аферисты работать как попало. Это никаким образом ничего не гарантирует. В первую очередь мы, турагентства, попадаем, потому что оказываемся таким буфером между непорядочным туроператором и клиентом, — посетовала гендиректор компании «Интелтур Казань» Лилия Савельева.

В Ростуризме пытаются решить вопрос с перевозкой туристов «Жемчужной реки». В Китае около 1,5 тысячи россиян, прибывших рейсами «ИрАэро», и еще около 300 — рейсами Pegas Fly. Планируется, что не улетевшие в эти выходные туристы отправятся домой 12 декабря, воспользовавшись услугами «ИрАэро». Правда, перевозчик заявил, что не выполнит рейсы, пока «Жемчужная река» не выплатит долг. В ответ туроператор и авиаброкер «Эверэйт» сообщают, что у клиентов есть выписанные обратные билеты, что означает обязанность перевозчика вернуть всех домой в указанные даты.

Российское генконсульство направило китайским властям провинции Хайнань ноту с просьбой взять под контроль вопросы, связанные с обслуживанием туристов и возникшие из-за отмены авиарейсов. Атташе генконсульства РФ в Гуанчжоу Григорий Колышкин рассказал, что застрявших на острове Хайнань российских туристов выселять «на улицу» не будут. «Что касается выселения, то такой вопрос не рассматривается», — цитируют Колышкина СМИ. Дипломат также сообщил, что, когда в гостиницу прибудут новые отдыхающие, российских туристов переселят в другой отель.

Компанией «Жемчужная река» владеет ООО «Геркулес Трэвел» (79%) и Белавина Екатерина Александровна (21%), владелица еще одной фирмы — «Тревел Дизайнерс». По данным ЕГРЮЛ, до 10 мая прошлого года «Жемчужная река» полностью принадлежала Белавиной. Ранее предпринимательница также владела ресторанным бизнесом. Само юрлицо компании-туроператора ранее работало под названием ООО «Нордстар тревел». В реестре туроператоров «Жемчужной реки» нет, она работает в этом статусе под юрлицом «Геркулес Трэвел» с уставным капиталом в 13 тысяч рублей. Последнее ООО наполовину принадлежит самой этой компании, а также совладельцами в равных долях указаны Которова Ольга Викторовна и Уткина Наталья Ивановна. За прошлый год выручка «Геркулеса Трэвел» составила 2,7 млн рублей, убыток — 27 млн.