Экс-партнер «Волжских путешествий»: «Жизненное кредо Самолина — не дождетесь!»

Страховое возмещение по 2—5 тысяч рублей получили 173 обманутых туриста «Волжских путешествий+», заплатив за испорченный отпуск 6,7 млн рублей

Фото: Роман Хасаев

Близится момент истины для «адмирала» речных круизов 71-летнего главы оскандалившейся туристической компании «Волжские путешествия+» Вячеслава Самолина. К концу декабря он обещал многочисленным пострадавшим туристам вернуть деньги за отмененные летом рейсы или предоставить им бесплатные путевки на будущий год. Однако ни рубля не возвращено. Среди обманутых оказалась и бывший партнер Самолина, а ныне директор «Бюро путешествий «Казань» Елена Илькун. В интервью «Реальному времени» она рассказала, за счет чего она вернула почти 2 млн рублей своим клиентам вместо Самолина, и есть ли шанс взыскать их с обладателя теплохода.

Часть обманутых туристов «Волжских путешествий+» потеряла 6,7 млн рублей

7 декабря страховщик «Волжских путешествий+» Объединенная страховая компания завершила прием заявлений от туристов, пострадавших от прекращения деятельности компании. Как сообщили «Реальному времени» в казанском филиале ОСК, страховое возмещение было начислено 173 клиентам, подавшим до этой даты официальные заявления на распределение страхового фонда в 500 тысяч рублей. В среднем сумма компенсации составила 7,5 процента от стоимости путевки. То есть если горе-путешественник заключил договор с «Волжскими путешествиями» на тур стоимостью в 30 тысяч рублей, то ему вернули жалкие 2,25 тысячи рублей. Всего обратившиеся за страховкой клиенты «Волжских путешествий+» лишились 6,7 млн рублей, уточнили в ОСК.

Впрочем, далеко не все обманутые туристы знали о необходимости подавать заявление на страховое возмещение: информация об этом широко не распространялась, отсутствовали сообщения и на сайте Госкомитета РТ по туризму. Многие пенсионеры по наивности подписали с «Волжскими путешествиями+» дополнительные соглашения о переносе речных круизов на навигацию 2019 года и ждут их в полной уверенности, что их отвезут в будущее лето. Особо проницательные подали заявления в районные суды с требованиями о выплате основной суммы по договору, неустойки, штрафов и пени и добились получения исполнительных листов на выплату двукратной неустойки. Ведь несмотря на отзыв Ростуризмом 31 октября лицензии о прекращении туроператорской деятельности речным перевозчиком «Волжские путешествия +», юридически компания не ликвидирована, продолжает действовать, а значит есть шанс взыскать.

Их уверенность строится на том, что в разгар отмены речных круизов пресс-служба Госкомитета РТ по туризму в июле этого года выступила с успокаивающим заявлением. 19 июля в пресс-релизе ведомства говорилось, что «туристическая компания «Волжские путешествия+» также подтвердила готовность подобрать для каждого туриста удобный вариант компенсации и выбор даты осуществления круиза за отмененные ранее поездки». В переводе с казенного на русский, его можно понимать так: либо вернем деньги, либо предложим альтернативную поездку, но выбирать туристу.

Обратившиеся за страховкой клиенты «Волжских путешествий+» лишились 6,7 млн рублей. Фото Романа Хасаева



Однако за прошедшие 6 месяцев о многообещающих заявлениях с удобными вариантами компенсации позабыли. Никто из пострадавших не получал удобных предложений от владельца компании Вячеслава Самолина. А можно ли считать страховую сумму в 2—5 тысяч рублей справедливой компенсацией жителям нашей республики — вопрос, конечно, риторический.

Зачем экс-партнеру Самолина исполнительный лист на 4,3 млн рублей?

Среди обманутых оказалась экс-партнер Вячеслава Самолина — глава частной компании Елена Илькун, которая арендовала у него в интересах своих клиентов теплоход на один рейс, и потеряла 1,9 млн рублей. В арбитраж она подала иск против «ВП+» на сумму в 4,3 млн рублей, потребовав дополнительно неустойку в 2,4 млн рублей.

Правда, в деле есть странные обстоятельства. Во-первых, к заявлению не приложены первичные документы с расчетами суммы долга и неустойки, о чем говорится в определении суда, и это ставит под сомнение их обоснованность. Во-вторых, иск подан как раз в тот момент, когда судоходная компания «Казань» отказалась брать в аренду у Самолина теплоход «Борис Полевой», а значит, шансов на получение дохода у него поубавилось. И в -третьих, госпожа Илькун не верит в возврат потерянных миллионов, но «не рвет на себе волосы». Тогда зачем ей исполнительный лист?

Среди обманутых оказалась экс-партнер Вячеслава Самолина Елена Илькун. Фото prokazan.ru



Арендовали теплоход на пять ночей за 1,9 млн рублей

— Елена Владимировна, в картотеке арбитража зарегистрирован иск вашей компании на 4,3 млн рублей к национальному круизному перевозчику «Волжские путешествия+», прогремевшему на весь Татарстан обманом сотен туристов. Как вы оказались среди пострадавших? Ваша компания выступала агентом по продаже туров?

— Нет, мы не продавали путевки «Волжских путешествий+», а арендовали у господина Самолина теплоход «Очарованный странник» для совершения единственного в навигацию самостоятельного речного круиза. Он был предназначен для 200 наших давних клиентов. В основном это пожилые люди возрастной категории 55—60+. Наша компания выступала организатором этого рейса и продавала им путевки самостоятельно. Рейс был запланирован на 27 мая с отплытием из Казани до Ярославля и обратно на 5 полных дней. Стоимость одного тура по нашей программе составляла от 9—10 тысяч до 25 тысяч рублей в зависимости от класса каюты. В общей сложности, наши клиенты внесли около 2 млн рублей, за счет которых задолго до отправления была оплачена аренда трехпалубного теплохода.

Однако за 6 дней до даты отплытия, 21 мая, Вячеслав Самолин сообщил о технической неготовности теплохода и предложил перенести речной тур на более поздние даты. После неоднократных переносов наши туристы потребовали с нас возврата уплаченных за путевки денег. Когда стало известно о том, что теплоход не готов выйти на воду, мы вернули большей части туристов живые деньги. А 66 клиентам, по их желанию, сами приобрели путевки у другого туристического оператора «Спутник-Гермес» и по этому же маршруту отправили их в плавание. Для расчетов со всеми 200 клиентами нам пришлось потратить 1,9 млн рублей — частично вывели из оборота собственные средства и привлекли кредит Сбербанка на 700 тысяч рублей. В конце августа полностью рассчитались со всеми туристами за отменный рейс.

— Ваша компания занимается «сухопутным» туризмом, откуда взялась идея плыть? Как образовалась туристическая группа сразу из 200 пожилых людей, причем из разных городов Татарстана?

— У нас есть отдел, который занимается работой с пенсионерами и пожилыми людьми. В 2017 году мы свозили в Сочи 300 пенсионеров. До этого возили в Минск, Санкт-Петербург, Москву. На следующий год планируем путешествие на Байкал. В прошлом году от них пришел посыл — хотим съездить все вместе на теплоходе. Им очень нравится путешествовать вместе. Вы не представляете, какие они сценки устраивают друг для друга, когда едут в поезде или в автобусе (смеется). Они сами себя развлекают. Это очень доброжелательный и веселый народ. И наверное им не хватает общения. И был посыл — сделайте нам теплоходный круиз. И мы у Самолина арендовали полностью теплоход «Очарованный странник». За полгода до отправления, в ноябре 2017 года, наша фирма заключила договор аренды, и мы сразу начали платить, еще не получив деньги от клиентов. Оплаты для бронирования теплохода производились регулярно, а самый последний маленький платеж поступил накануне путешествия.

Елена Илькун: «Мы не продавали путевки «Волжских путешествий+», а арендовали у господина Самолина теплоход «Очарованный странник» для совершения единственного в навигацию самостоятельного речного круиза». Фото Олега Тихонова

Первая осечка: перенос на 1 июля

— Когда вы начали подозревать неладное?

В конце апреля, когда со всех сторон пошла информация, что теплоход не готов и находится в полу-разобранном состоянии. Мы догадывались, что поездка может не состояться. Но информации от Вячеслава Андреевича не было, все считалось нормальным. Он объявил нам о проблемах за 6 дней до отплытия, 21 мая.

— А официальное уведомление к вам поступило?

— Да. В нем говорилось, что в связи с неготовностью теплохода он предлагает перенести наш рейс на 1 июля. Из собранной нами группы, около 200 пенсионеров, 40 туристов отказались от варианта переноса поездки. Мы предложили им альтернативу — пересесть на аналогичные рейсы других туристических операторов. В итоге 40 человек отправились по тому же маршруту — до Ярославля, но на теплоходе другой компании… Благо, что такую возможность компания «Спутник-Гермес» нам предоставила, хотя сразу мы им не заплатили и рассчитались с ними в ноябре полностью за то, что они посадили наших людей. Спасибо им большое за то, что они пошли нам навстречу. Мы понесли убытки, потому что в экстренном порядке бронировались места на других теплоходах.

— Что было дальше?

— 18 июня «Очарованный странник» впервые выходит в рейс, но ломается. Обязательства о том, что до 1 июля он выйдет на воду оказались под сомнением. Не знаю, что тогда делал Самолин. Он много рассказывал о том, что он пытался сделать, чтобы вывести теплоход на Волгу, но 1 июля он не вышел. Передвинул сроки на 10 июля. Но и тогда теплоход не вышел в плавание. К тому времени мы «допродали» те места, которые освободились после отказа 40 наших клиентов. После отмены рейса 1 июля люди начали массово отказываться, не веря, что теплоход 10 июля поплывет. Пошла вторая волна недовольства. В итоге люди просто выбирали теплоход маршрут, направление, чтобы просто съездить и использовать деньги (наверное, особо проницательные клиенты понимали, что деньги им не вернут ни при каких обстоятельствах, — прим. ред.).

«Очарованный странник» окончательно встал 10 июля

— Когда вам объявили, что теплоход больше не на ходу?

— 10 июля нам заявляют, что теплоход никуда не пойдет вообще (заметим, что 18 июля прессе продолжали рассказывать о том, что все будет хорошо, — прим. ред.).

Юрист Ольга Жарнова: до этого было несколько писем, которые подтверждали перенос сроков. До последнего мы ждали и надеялись, что обязательства по договору будут исполнены. Мы готовили юридические документы об изменении сроков по контракту. Были высланы в его адрес дополнительные соглашения, которые он не подписал. Он официально отказывался фиксировать каким-либо образом нарушения своих обязательств. Мы до последнего не знали, что исполнение обязательств им не планируется. Хотя он предполагал и знал, что теплоход не поплывет.

Елена Илькун: я не могу так сказать. Я понимаю, что он оказался заложником определенной ситуации.

Елена Илькун: «После отмены рейса 1 июля люди начали массово отказываться, не веря, что теплоход 10 июля поплывет». Фото Олега Тихонова



Он не вернул ни копейки

— А что это за «определенная ситуация»?

— Ну, во первых росли цены на топливо. Наверное, он уже выбирал, что ему выгоднее — отправлять теплоход или не отправлять, что не отправить ему будет дешевле, чем отправить. Ладно, там люди подождут. Я не могу за него отвечать. Я не знаю, как у него складывалась ситуация. Но я понимаю прекрасно, что он пытался сделать все, чтобы теплоход пошел. Ну не пошел! В конечном итоге по закону есть 10 дней для того, чтобы вернуть деньги людям. Люди приходили и писали заявления, и мы выплачивали. Какую-то часть мы выплатили за счет кредита Сбербанка на 700 тысяч рублей, что-то за счет своих средств, что-то заняли.

— Вернул ли вам господин Самолин хоть копейку?

— Нет, ничего не заплатил.…

Жарнова: на момент когда поступило письмо о переносе срока у нас остался последний платеж. Он был минимальный. То есть обязательства по договору с «Волжскими путешествиями+» были уже исполнены. Мы понесли реальные убытки, которые подтверждены документально. Мы выполнили обязательства дважды: сначала по аренде теплохода, затем перед людьми по пересадке на другие теплоходы.

— Почему вы выбрали теплоход Самолина?

— Да потому что самый дешевый для пенсионеров получился. Самолин предложил хорошую цену. Мы коммерческая структура, у нас нет социальных проплат для этих людей. Люди едут ради общения и отдыха.

— Вас информировали о состоянии теплохода после 18 июня?

— Я лично приехала на теплоход и мне сказали, что полетел двигатель.

Жарнова: теплоход нуждался в дорогостоящем ремонте, который он не мог сделать оперативно. Потом мы получили последнее, итоговое письмо, в котором он подтверждал, что теплоход не выйдет. Нужны были большие вложения. И возможно, что он производил ремонт за счет наших денег. Но это наши догадки. У него очень много было платежей, но не напрямую Самолину, а взаимозачетом на организации, которые ему что-то должны были сделать.

Ольга Жарнова: «Мы выполнили обязательства дважды: сначала по аренде теплохода, затем перед людьми по пересадке на другие теплоходы». Фото Олега Тихонова



Возврат за 30 дней и дольше

— Когда вы начали возвращать живые деньги?

— По закону положен 10-дневный срок после официальной отмены тура, но у нас растянулось на 30 дней потому что были клиенты из разных городов. И они присылали документы в письмах по факсу или электронной почтой. Нам нужно было дождаться оригиналов, иначе бы бухгалтерия выплаты не пропускала бы. Практически весь июль мы возвращали деньги, то есть практически сразу после того, как Самолин 10 июля подтвердил, что не сможет выполнять рейсы на теплоходе «Очарованный странник». Первые выплаты были произведены 4 июля. Это для тех, кто не согласился на перенос 1 июля. Последняя дата — август, но приходилось возвращать и позже. Обязательства были выполнены в течение месяца.

— Им возвращалось 100 процентов суммы, которую они заплатили, а не по частям?

— Да, конечно. Неустойки и штрафы взыскиваются в судебном порядке. Но так как возврат производился по обоюдному согласию, то выплаты производились без штрафов.

— Вы могли поступить так, как сделал Самолин — не возвращать ничего! Почему вы решили вернуть деньги?

— Мы с этими людьми работали не первый год. Наверное, нельзя было не вернуть. Я так считаю.

— Но «Волжские путешествия+» — единственный национальный перевозчик Татарстана. Он же взял и кинул всех и ничего — спокойно гуляет на свободе.

— Я давно знаю Самолина и доверяла ему. Его жизненный принцип знаете какой? Его спрашивают — как дела? Не дождетесь! — отвечает он. Как евреи отвечают, так и он отвечал.

— Отлично, он так себя и повел в отношении своих клиентов. Мы до сих пор не знаем точное количество обманутых Самолиным. А какие убытки вы понесли?

— 2 млн рублей, которые выплатили клиентам.

Елена Илькун: «Я давно знаю Самолина и доверяла ему. Его жизненный принцип знаете какой? Его спрашивают — как дела? Не дождетесь! — отвечает он». Фото Романа Хасаева

Это затягивание дела

— Вы вели переговоры о возврате денег с Самолиным?

— В последний раз встречались с ним лично месяц назад, хотя до этого он избегал встреч и общался только по электронной почте. Сначала он обещал вернуть деньги до Нового года. Потом прислал по электронной почте график возврата, но без своей подписи и электронной печати. Мы восприняли это как затягивание процесса. Мы открыто говорили ему о том, что будем подавать в суд и для него это дополнительные убытки. На наши претензии мы не получили ни одного ответа. Когда мы поняли, что все его действия ведут к затягиванию процесса, то решили обратиться в суд.

— В ноябре первые обманутые клиенты получили исполнительные листы по судебным решениям о взыскании стоимости путевок, но выплат по ним нет. Каким образом вы хотите получить живые деньги с Самолина? Какими вы видите перспективы исполнения судебного решения?

— Пока никак не видим.

Жарнова: может быть он выйдет с предложением мирового соглашения. Пока мы занимаем выжидательную позицию.

— Будете ли вы добиваться наложения ареста на имущество «Волжских путешествий+»? Известно ли что-то о нем?

— Пока не понимаем, каким имуществом располагает данное общество и на что рассчитывать. Выводы делать преждевременно. Он является учредителем нескольких компаний, но у нас предъявлен иск к «Волжским путешествиям +». Хочу обратить внимание, лично Самолин как физическое лицо не отвечает по обязательствам юридического лица.

— А если Самолин объявит себя банкротом?

Это не исключено. У нас есть стратегия на решение этого вопроса, но мы пока хотим оставить ее в тайне. Мы предполагаем, что это возможно. На банкротство он может подать сам. И насколько мы знаем, у него такие попытки были. Он говорил летом, что пытался заявить на банкротство «Волжских путешествий+». Но ему не удалось это сделать. Теперь это может сделать любой кредитор, у которого на руках есть исполнительный лист.

Ольга Жарнова: «Пока мы занимаем выжидательную позицию». Фото Олега Тихонова



Кто такой Самолин?

— Вы работали раньше с Самолиным в 1998—2000-х годах. Что вы можете сказать о нем, как о бизнесмене?

— Это очень сильный организатор.

— Чего?

— Бизнеса. Я ему поверила.

— Он вроде сначала был республиканским чиновником?

— Да, но только до 1998 года. Он талантливый бизнесмен.

— Как вы думаете, что помогло подняться его компании?

— Он всегда занимался речными круизами. Это его выделяло от остальных. Когда-то это было прибыльное направление бизнеса.

— А мне рассказывали, что в этот туристический сезон Самолин устроил пирамиду. Деньги клиентов направлял на другие цели.

— Мы этого не знаем. Пусть в этом разбираются те, кто должен в этом разбираться.

— Но это не первое ЧП в его бизнесе. Известно, что саперы ошибаются только один раз, а в туризме как?

— Вы лучше у Самолина об этом спросите. Возьмите у него интервью. Я не хочу говорить о нем ничего плохого. Я ему всегда доверяла и уважала. Наверное, и сейчас уважаю. Но вот бизнес-отношения сложились таким образом.

Дождемся ли?

Корреспондент «Реального времени» с удовольствием поговорил бы об этом и о многом другом с хозяином «Волжских путешествий+», однако он недоступен для прессы. Редакция готова предоставить возможность высказаться предпринимателю.