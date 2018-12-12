«Все скинули на Сагитзянова и замалчивают, от кого это идет»

По версии Следкома, субподрядчик ООО «ПСО «Казань» Равиля Зиганшина прятал 290 млн и не платил зарплату, потерпевших — почти 2 тысячи

Фото: Юлия Косолапкина

Уголовное эхо футбольного мундиаля — сегодня в Казани был задержан VIP-строитель спортивных арен в Самаре и Саранске. Следком предъявил Руслану Сагитзянову обвинения в невыплате зарплаты с тяжкими последствиями и сокрытии денежных средств и просил суд его арестовать. Суд же усмотрел в материале дела некую следственную тайну и закрыл процесс от журналистов, а вот самого обвиняемого «закрывать» не стал. По данным источников «Реального времени», потерпевшими по делу могут быть признаны около двух тысяч человек.

Рабочие подрядчика ПСО «Казань» пожаловались Жириновскому

Десятки бывших рабочих «Гранд-Проекта» попросили помощи на сайте «Открытые письма Владимиру Жириновскому. Сотрудники одной из подрядных фирм ПСО «Казань» написали, что сидят без зарплаты с апреля 2018 года. Также пожаловались на невыплату компенсаций за неиспользованный отпуск и командировочных расходов. Все они обратились в Следком РТ, после чего их допросили и признали потерпевшими.

Уголовное дело завели 10 августа, как результат — работающим начали частично выплачивать зарплату, «но уволенным не выплатили полагающийся расчет», хотя по закону при долгах по зарплате первыми на выплату стоят уволенные сотрудники, указали авторы письма.

— Возможно ли, что ООО «Гранд-Проект» начнет процедуру банкротства, если на них заведено уголовное дело? И что нам делать, если ООО «Гранд-Проект» действительно будет объявлено банкротом? Лицо, указанное в ЕГРЮЛ в должности генерального директора ООО «Гранд-Проект», — Комов Александр Викторович никогда данные функции не выполнял, функции руководителя организации ООО «Гранд-Проект» выполняет исполнительный директор Сагитзянов Руслан Мидхатович. ООО «Гранд-Проект» является субподрядчиком ООО « Производственно-строительное объединение «Казань», — вопрошают работники «Гранд-Проекта».

По их словам, основная часть рабочих фирмы трудилась на строительстве стадионов для ЧМ по футболу в Самаре, Саранске, Волгограде, Екатеринбурге, Сочи, Москве, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, но все они тоже не получили зарплату и командировочные: «Также наши рабочие в мае ездили в город Циолковский для строительства стартового стола для космодрома Восточный. Причина задержки заработной платы с апреля по август объясняется нашим руководством как отсутствие финансирования организации ООО «Гранд-Проект» от ООО «ПСО «Казань». В связи с невыплатой заработной платы образовались просроченные задолженности по оплатам кредитов», — говорится в письме.

«Реальному времени» удалось связаться с одним из подписавшихся — бывшим рабочим фирмы. Владимир Маслов рассказал, что работал водителем самосвала и возил стройматериалы по объектам ПСО «Казань»:

— Платили с перебоями с апреля. В августе я пошел увольняться, в это время заплатили за май — одну зарплату дали. В общем, за два месяца, июнь и июль, мне так и не заплатили — это порядка 100 тысяч рублей. «Гранд-Проект» занимается грузоперевозками, машины стояли возле ГСОК «Казань» и на Магистральной, 77б. Но официальный адрес менялся каждый год, — рассказывает Владимир.

По словам Маслова, сотрудники фирмы работали и на «Казань-Экспо», и на стадионах в Самаре, Саранске, и на космодроме Восточный:

— Мне интересно, почему все скинули на Сагитзянова и замалчивают, от кого это идет?! Потому что деньги давали только тогда, когда ПСО «Казань» перечислит деньги. Они не просто арендовали у «Гранд-Проекта». Все люди там подставные. Это не только мое личное мнение, я об этом постоянно слышал, каждый знал. Фирму каждый раз переименовывали — были ЛТС, «Татдорстрой», «Физические транспортные системы». На космодроме эта фирма также под другим именем работает. Нашим людям, которые уехали на Восточный, обещали по 55 тысяч в месяц, а в итоге за два месяца дали 36 тысяч, и все, — утверждает Маслов.

Приехали рабочие с космодрома 7 декабря, но к тому моменту, по его словам, фирмы «Гранд-Проект» практически уже не было. Вернуть заработанные деньги рабочим обещали и в Роструде.

Рабочие голодали, а деньги скрывали?

Уголовное дело по невыплате зарплаты в ООО «Гранд-Проект» расследуется с августа. Возбуждали его в отношении неустановленных лиц. Пару недель назад статус подозреваемого получил бывший исполнительный директор ООО Руслан Сагитзянов, которого следователи, впрочем, считают фактическим руководителем этой фирмы.

Сегодня Сагитзянов был задержан и получил статус обвиняемого по двум эпизодам — ч. 3 ст. 145.1 (невыплата зарплаты на срок свыше двух месяцев с тяжкими последствия) и ч. 2 ст. 199.2 (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов). По данным Следкома, под руководством обвиняемого компания с начала 2018 года задолжала своим сотрудникам — водителям, строителям, экскаваторщикам и даже кадровикам — порядка 70 млн рублей.

На данный момент круг потерпевших составляет около 1100 человек, однако уже известно — их число может удвоиться. Причем в это число, уверяет близкий к силовикам источник «Реального времени», не входят мигранты-гастарбайтеры, которые могли работать без составления договоров. Пока речь идет лишь о гражданах России.

При этом у следствия есть основания полагать — возможность рассчитаться с работягами у руководства компании была. Забегая вперед, в сегодняшнем решении суда об отказе в аресте Сагитзянова прозвучала солидная сумма предположительно сокрытых средств — 290 млн 692 тысячи рублей! Деньги эти были найдены оперативниками и следователями вне основного счета «Гранд-Проекта». Тогда как на основной счет налоговая выставила инкассовое поручение по взысканию задолженности перед госказной. Размер в суде не оглашали.

Подался в банкроты, несмотря на дебиторку 1,8 млрд рублей

В Приволжский райсуд Казани обвиняемого доставили под конвоем и в наручниках, а ушел он свободным, в компании двух адвокатов. На заседании суда следователь четвертого отдела Следкома по РТ Рустем Шарафиев просил арестовать Сагитзянова. Прессу из зала удалили со ссылкой на некую содержащуюся в материалах дела следственную тайну, о которой, впрочем, представитель Следкома не заявлял.

В итоге оценить основания для отказа в ходатайстве по делу с тысячей потерпевших довольно сложно. В решении суда прозвучало: обвиняемый имеет постоянное место жительства, приходит к следователям по первому вызову, является многодетным отцом, а доводы Следкома о возможности оказать давление «не основаны на конкретных обстоятельствах». В итоге оснований для содержания в СИЗО безработного — именно так он представился суду — председательствующий Тимур Зарипов не нашел. И в то же время пришел к выводу — задержали Сагитзянова на законных основаниях, доказательств его причастности к преступлениям достаточно — включая показания Александра Комова (гендиректора ООО «Гранд-Проект») и Станислава Нестерова (гендиректора ООО «СК «Татдорстрой»).

Отметим, что на данный момент силовики располагают информацией — работники «Гранда» были заняты на объектах футбольного ЧМ-2018, в частности, участвовали в строительстве спортивных арен в Самаре и Саранске. Напомним, генподрядчиком этих площадок было ПСО «Казань». По некоторым данным, прямого договора с «Грандом» и ПСО не было, он был с аффилированным ООО «СК «Татдорстрой» (бенефициаром компании является гендиректор ПСО Равиль Зиганшин), СК же, в свою очередь, получала услуги субподряда в «Гранде».

Легко догадаться, что с каждым этапом делегирования сумма оплаты за работы сокращалась. Кто, кому и сколько недоплатил — еще предстоит разобраться.

Напомним, серьезные претензии к ПСО «Казань» предъявляет и налоговая. Что до компании «Гранд-Проект», то она еще в октябре обратилась в Арбитражный суд РТ с заявлением о собственном банкротстве, и 6 декабря суд постановил — ввести процедуру наблюдения и назначить временного управляющего Павла Маневича.

Из определения суда следует — задолженность по зарплате ООО на 1 августа 2018 года составляла 58,8 млн рублей, при этом сумма требований кредиторов по денежным обязательствам — 1,6 млрд рублей. Задолженность же по обязательным платежам — налогам — 257,1 млн. В то же время самому «Гранду» задолжали 1,8 млрд рублей.

Версия защиты: «Планировалась встреча Следкома с населением»

Комментировать долги перед рабочими и отношения с ПСО «Казань» освобожденный бизнесмен наотрез отказался. На выходе из зала его обняли двое крепких мужчин, представившихся друзьями. Адвокат обвиняемого Рамиль Валиев сказал журналисту «Реального времени»: «Мы полностью удовлетворены решением суда». И поделился своей версией активности силовиков:

— Планировалась встреча руководства Следственного комитета с населением, нужно было отчитаться, по-другому не могу объяснить задержание. Человек являлся, не скрывался.

По словам Валиева, с предъявленным обвинением его клиент не согласен: «Не в его компетенции было решать эти вопросы». По данным «Реального времени», имущество предприятия под арест по делу не попало — ввиду отсутствия такового. Отметим, что, по данным системы «Спарк», в созданном в 2015-м «Гранд-Проекте» работали 1233 человека, его доходы за 2017 год составили 2 млрд 248 млн рублей, а размер начисленных налогов — 137,6 млн рублей. При этом компания задекларировала отрицательную прибыль в 9,5 млн рублей.

Что до Руслана Мидхатовича Сагитзянова, то он после официального увольнения из «Гранда» остался единственным учредителем компании по производству товарного бетона ООО «ПК «Бетонстрой», правда, по данным отчетности за прошлый год, при доходе 866 млн убыток составил 2 млн рублей.

Долги по зарплате — обычное дело?

Между тем в редакцию «Реального времени» обратились и другие рабочие из подрядных фирм ПСО «Казань» с жалобами на схожие проблемы.

— Я работал в «Смарт-Инжиниринге». Всего в нашей фирме где-то человек 400. Мы строили здание Арбитражного суда РТ на Ново-Песочной, объекты ФИФА, «Казань-Экспо». Работали до сентября, а уволили нас апрелем. В ПСО «Казань» не только нас, всех субподрядчиков так выкинули. Просто из списков вычеркнули — и все. С нами работало еще много узбеков, они тоже при «Гранд-Проекте» числились. Им также не заплатили. Они просто уехали домой, им за 2—3 месяца должны, — рассказал Ринат.

Учредителем «Гранд-Проекта» выступает директор фирмы ОСК «Ресурс», которая принадлежит Ильгизу Гилязетдинову. Он же являлся конечным бенефициаром (75%) ООО «Логистические транспортные системы». На сегодня компания — банкрот и крупный должник бюджета по налогам (109,3 млн руб.), хотя прежние годы завершала с приличной выручкой и была постоянным поставщиком транспортных и строительных компаний Равиля Зиганшина. Сам он ранее также был совладельцем ЛТС.

Еще в марте 2016 года прокуратура возбуждала в отношении компании ЛТС и ее руководства административное дело из-за долгов по зарплате в 30 млн рублей. Примечательно, что гендиректором фирмы на тот момент был Руслан Сагитзянов. Тогда проверяющие нашли и другие нарушения в его организации: оплата труда лишь раз в месяц, несвоевременные взносы по медицинскому, социальному и пенсионному страхованию, несвоевременный расчет с 43 уволенными сотрудниками.

Редакция «Реального времени» обратилась в ПСО «Казань» с вопросами о долгах перед субподрядчиками. На момент публикации комментарий не поступил, он будет опубликован сразу при получении.