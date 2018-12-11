Вернулись из опалы: Гусман Исхаков и Рамиль Юнусов вновь стали имамами в Казани

Оттепель в ДУМ Татарстана. Экс-муфтию доверили новую мечеть «Бишбалта», а бывшему хазрату «Кул-Шарифа» — старинный храм «Иске-Таш»

В Казани вернулись к работе опальные имамы Гусман Исхаков и Рамиль Юнусов, покинувшие свои посты в 2012 году после покушения на муфтия Татарстана Ильдуса Файзова и убийства его заместителя Валиуллы Якупова. Однако в этом году действующий муфтий Камиль Самигуллин вернул обоих в сферу деятельности ДУМ. Исхаков и Юнусов назначены вторыми имамами в мечетях «Бишбалта» и «Иске-Таш» соответственно. Подробнее о том, что стоит за этим назначением и как на него реагирует мусульманская общественность, — в материале «Реального времени».

Возвращение опальных имамов

Бывший муфтий Татарстана Гусман хазрат Исхаков стал вторым имамом в мечети Кировского района — «Бишбалта». Храм из красного кирпича с большим куполом относительно новый, его построили в 2014 году в Адмиралтейской слободе, на улице Клары Цеткин, 14.

Экс-имам мечети «Кул-Шариф» Рамиль Юнусов назначен также вторым имамом в казанскую мечеть в Ново-Татарской слободе — «Иске-Таш».

— Да, с 15 ноября я назначен вторым имамом в «Иске-Таш». Пока я бы не хотел подробно комментировать свое назначение, еще не готов делиться планами и намерениями. Я просто делаю свое дело и работаю, вот по первым результатам готов буду что-то сказать, — сообщил «Реальному времени» Рамиль хазрат Юнусов.

Мечеть «Иске-Таш» — одна из самых старинных в городе. По легенде, ее воздвигли на месте братской могилы защитников Казани от войск Ивана Грозного в 1552 году. Место было отмечено большим старым камнем (тат. зур иске́ таш), который хранили перед восточным фасадом храма. Классическое здание с минаретом на крыше выстроили в 1802 году на пожертвования купца Габдуллы Утямышева. В 1830 году его реконструировали по проекту Александра Шмидта. В 30-е годы ХХ века мечеть закрывали, позднее использовали как школу, склад и только в 1994 году вернули верующим.

Рамиль Юнусов сложил с себя полномочия имама мечети «Кул-Шариф» в 2012 году — вскоре после покушения на муфтия республики Ильдуса Файзова и убийства его заместителя Валиуллы Якупова. Фото kazanweek.ru



Чем запомнились Исхаков и Юнусов

С Гусманом хазратом Исхаковым связаться не удалось, его назначение нашему изданию подтвердил заммуфтия и ректор Российского исламского института:

— Гусман хазрат уже давно работает вторым имамом в мечети «Бишбалта», где-то около года. Он проводит хутбу по пятницам в этой мечети, он же всегда был опытным проповедником. К нам в институт он обращался с просьбой помочь отредактировать религиозные книги перед изданием. Думаю, это нормально, его многолетний опыт надо использовать. В принципе, когда он работал раньше, к нему лично не было каких-то идеологических претензий. Поэтому я здесь не вижу никаких проблем, — отметил Рафик Мухаметшин.

Напомним, что до 2006 года Исхаков также был ректором РИИ, и у него сохранились хорошие отношения с нынешним руководством. «Да, мы общаемся. Ждали его на юбилей — 20-летие РИИ, но, к сожалению, он в Канаду уехал, там у него дочка замужем, поэтому он не смог присутствовать. А так мы поддерживаем хорошие отношения», — сообщил Мухаметшин.

Гусман хазрат Исхаков официально не занимался религиозной деятельностью после того, как на пост муфтия Татарстана пришел Ильдус Файзов, а экс-муфтия Исхакова стали обвинять в потакании салафитам. Тем не менее прежний муфтий пользовался большой поддержкой председателя ЦДУМ России Талгата Таджуддина. В очередной раз выступая с инициативой объединения духовных управлений в 2009 году, тот даже предлагал уступить Исхакову свой пост. Кроме того, экс-муфтий известен тем, что работал над проектом «Центр Корана» в Казани, который и сейчас продолжает свою работу.

Гусман хазрат Исхаков стал вторым имамом в мечети Кировского района — «Бишбалта». Фото islam-today.ru

Рамиль Юнусов сложил с себя полномочия имама мечети «Кул-Шариф» в смутный для татарстанских мусульман период в 2012 году — вскоре после покушения на муфтия республики Ильдуса Файзова и убийства его заместителя Валиуллы Якупова. Сообщалось, что Юнусов уехал в Лондон — якобы для дополнительной языковой подготовки. Недавно Рамиль Юнусов был замечен в КФУ, где он читал лекцию на тему исламского банкинга.

— О назначении Юнусова я только недавно услышал. Мечеть «Иске-Таш» старая, ее нужно восстанавливать, поэтому, возможно, его назначили с надеждой, что он найдет финансы для ее восстановления. Кстати, Рамиль Юнусов учится у нас по направлению «Экономика», сначала учился дистанционно, сейчас заканчивает обучение заочно, — рассказал Рафик Мухаметшин.

«Очень грамотные хатыбы и преподаватели, народ их любит»

Узнав о новом назначении Исхакова и Юнусова, многие эксперты встретили новость радостно. Так, доцент кафедры регионоведения и исламоведения Института востоковедения и международных отношений КФУ Азат Ахунов напомнил о большом вкладе обоих духовных деятелей в развитие ислама в Татарстане постсоветского периода:

— Гусман Исхаков фактически создал новое Духовное управление мусульман, возглавил его, когда несколько муфтиятов республики объединились в одно управление. В самое сложное время, в конце 90-х — начале 2000-х, успешно управлял мусульманской уммой. Рамиль Юнусов тоже очень популярная фигура. Еще до того, как он стал имамом мечети «Кул-Шариф», был очень популярным деятелем, известным проповедником, народ его любит. Поэтому это две такие знаковые фигуры, которые, даже находясь вне сферы официальной религиозной деятельности, все равно так или иначе проявляли себя. О них знали, за их работой следили, ждали их изданий, — отметил Ахунов.

Мечеть «Иске-Таш» — одна из самых старинных в городе. Фото islam-today.ru



Мусульманский блогер Расул Тавдиряков также приветствует назначение Исхакова и Юнусова: «Очень рад такому повороту событий и считаю, что это грамотный, продуманный шаг, наверняка со всеми согласованный. Потому что эти люди, когда работали в прошлом, показали очень эффективную работу, народ их любит, доверяет, уважает их. Я считаю, это укрепит авторитет духовенства, покажет, что оно готово к диалогу. Считается, что они придерживаются разных идеологических убеждений, но данное назначение указывает на мудрость муфтията, что он готов к сотрудничеству со всеми силами, которые способны консолидировать общество и придать мусульманскому сообществу динамики. Поскольку они очень грамотные хатыбы и преподаватели, народ их любит. Многие пожилые люди обрадовались их возвращению, даже моя мама просила меня свозить ее на хутбу к Исхакову».

P. S. После выхода материала поступил официальный комментарий пресс-службы ДУМ РТ с подтверждением назначения Гусмана Исхакова и Рамиля Юнусова. «Реальное время» приводит его полностью:

«Гусман хазрат Исхаков назначен вторым имамом в мечети «Бишбалта» с января 2018 года, Рамиль хазрат Юнусов назначен вторым имамом в мечети «Иске-Таш мэчет» с ноября 2018 года. В соответствии с требованием уставов приходов данных мечетей при необходимости муфтий Республики Татарстан вправе назначить второго имама сроком на один год. Также, согласно уставам мечетей, вопрос о дальнейшем продолжении деятельности назначенного муфтием РТ второго имама рассматривается приходским собранием. При назначении Гусмана хазрата и Рамиля хазрата был учтен их многолетний опыт в религиозной деятельности, который может быть полезен в реализации деятельности махаллей двух старинных мечетей Казани.

Дополнительно сообщаем, что Центр подготовки хафизов Куръана осуществляет одно из важнейших направлений деятельности ДУМ РТ в области изучения Куръана — подготовку Куръан-хафизов (знатоков Священного Корана). Реализацию полноценной деятельности центр начал в 2015 году, переехав в отдельное здание по улице Цветочной, 24. Основной дисциплиной, изучаемой в центре, является «Заучивание и повторение Корана». Воспитанники центра участвуют в международных конкурсах чтецов Куръана, осуществляют образовательную и научную деятельность в религиозных образовательных учреждениях Республики Татарстан и за ее пределами.

В целом многоплановая деятельность в области куръанических наук в Татарстане осуществляется под методическим руководством отдела изучения Куръана ДУМ РТ, созданного в 2013 году по инициативе муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина. Последовательная работа ведется в направлениях издания Куръана, подготовки тафсиров и возрождения классической татарской школы Куръан-хафизов. В 2017 году обновленная версия Куръана, изданного ДУМ РТ, успешно прошла проверку Высшей комиссии по делам Досточтимого Куръана при Министерстве вакфов Сирии. В результате Священная Книга, которую подготовили и выпустили в Казани, впервые в России получила свидетельство о соответствии международным стандартам. Наряду с этим специалистами Духовного управления мусульман РТ ведется работа по переводу Куръана на татарский и русский языки. В следующем году, объявленном ДУМ РТ Годом толкования Куръана, запланировано издание этих тафсиров Куръана.





Кроме того, муфтиятом осуществляется активная деятельность по возрождению школы Куръан-хафизов. С этой целью достигнута договоренность с Центром высшей подготовки «Хасеки» о подготовке специалистов по кыраатам Куръана для Татарстана. Казанские шакирды будут одними из первых специалистов со знанием 10 стилей чтения Куръана. Самым первым в России Куръан-хафизом со знанием 10 стилей чтения Священного Куръана стал выпускник казанского Центра подготовки хафизов Куръана Рушан Юсупов, который в университете «Аль-Джинан» в Ливане успешно защитил магистерскую диссертацию по специальности куръанических наук и кыраатов. Об этом муфтию РТ Камилю хазрату Самигуллину на днях сообщил генеральный секретарь Всемирной исламской лиги WML Абдулла али Басфар. В вопросе подготовки кадров невозможно переоценить и значимость 20 кружков по заучиванию Куръана в Казани и районах Татарстана, факультета по заучиванию Куръана в медресе «Мухаммадия», а также ежегодного конкурса чтецов Куръана РТ».