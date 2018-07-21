Скандалы недели: футболки «Маржа», фиаско «хлебного короля» и «концлагерь» для детей в Казани

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Сергей Афанасьев

Центральным собыйтием уходящей недели стала первая полномасштабная встреча президентов России и США. Также на федеральном уровне активно обсуждалось принятие Госдумой в первом чтении правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста. В Татарстане тем временем разгорелся серьезный скандал вокруг казанского «концлагеря» для подростков. Также татарстанцы успели поссориться из-за провокационных футболок с принтами «Марҗа» и «Марҗа түгел». Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Путин vs Трамп

В понедельник, 16 июля, в Хельсинки состоялась первая полномасштабная встреча президентов России и США. К общению на нейтральной территории было приковано внимание всего мира. Переговоры начались на час позже запланированного (13.00 по мск) — оба мировых лидера опоздали. У Путина на полчаса позже приземлился самолет. Трамп, прибывший в Финляндию днем ранее, появился на 20 минут позже российского главы.

Лидеры успели обсудить весьма широкий круг вопросов, в том числе ядерную безопасность, региональные конфликты, экономическое и культурное сотрудничество. По итогам встречи главы России и США заявили о намерении улучшать двусторонние отношения, признав, что они переживают худший период в истории. Трамп назвал переговоры с Путиным «хорошим стартом». По словам президента РФ, разговор был хорошим, однако «проблемы остаются, не удалось сразу расчистить все завалы — это невозможно на первой встрече».

Отметим, что после саммита многие критиковали Трампа. К примеру, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер записал видеообращение, в котором назвал президента США «вареной макарониной», указывая на его слабохарактерность. В некоторых СМИ писали, что Трамп «провалил переговоры с Путиным». Также июльский номер знаменитого американского издания «Time» вышел с ироничной обложкой, где у Путина и Трампа одно лицо на двоих.

16 июля в Хельсинки состоялась первая полномасштабная встреча президентов России и США. Фото kremlin.ru

Пенсионная реформа

В четверг, 19 июля, Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. За него проголосовали 328 из 432 присутствовавших депутатов. Обсуждение реформы сопровождалось эмоциональными монологами как ее сторонников, так и противников, которые нашлись даже среди «Единой России». Так, законопроект сравнили с нападением фашистов, пригрозили крушением «путинского большинства», а деньги для пенсионеров предложили искать у «мажоров и проституток». Подробнее ознакомиться с ходом обсуждения вы можете здесь. Уже в пятницу Владимир Путин заявил, что ему ни одни из вариантов реформы не нравится.

Также на уходящей неделе «Реальное время» оценило личный доход начальников татарстанских управлений Пенсионного фонда РФ. Выяснилось, что в 2017 году он вырос на 24%: с 40,9 млн рублей до 50,6 млн рублей. Вместе с супругами «пенсионщики» заработали на 13,1 млн рублей больше, чем в 2016 году — 72 млн рублей. В среднем годовой доход каждого начальника УПФР Татарстана составил в 2017 году 1,4 млн рублей или 117,2 тыс. рублей в месяц, то есть, «пенсионщики» ежемесячно получают примерно в 4 раза больше, чем средний житель Татарстана (из расчета средней зарплаты 2017 года по РТ — 32 тыс. рублей).

«Концлагерь» для подростков в Казани

Уголовное дело об издевательствах над «трудными» подростками возбудили в Следкоме в отношении сотрудников казанского коммерческого детского реабилитационного центра «Символ жизни». Родители детей дали эксклюзивные интервью «Реальному времени», в которых рассказали о жутких издевательствах, которые, по их словам, учиняли сотрудники учреждения над своими воспитанниками.

Отметим, что родители помещали своих детей в центр с согласия последних. Ни у кого не возникало сомнений в том, что «Символ жизни» поможет им в решении проблем — сотрудники очень убедительно рассказывали об идеальных условиях содержания детей, уходе за ними и организации специальной терапии.

Уголовное дело об издевательствах над «трудными» подростками возбудили в Следкоме в отношении сотрудников казанского коммерческого детского реабилитационного центра «Символ жизни». Фото evening-kazan.ru



В свою очередь представитель реабилитационного центра заявляет, что женщины, которые добиваются возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников «Символа жизни», просто не хотят платить за предоставленные им услуги.

«Марҗа» или «Марҗа түгел»?

«Марҗа» и «Марҗа түгел» — надписи на новых футболках от популярного бренда никого не оставили равнодушными и вызвали очередной скандал вокруг известного казанского продавца одежды «Святая». Многие высказались, что своим продуктом компания провоцирует межнациональную рознь.

Дело в том, что в татарском языке в ряде случаев слово «марҗа» несет в себе пренебрежительное отношение к русской женщине, часто используется как оскорбление. В продаже новые модели уже не найти, по телефону горячей линии утверждают, что все раскупили. Между тем нашумевшей продукцией заинтересовалась прокуратура РТ, специалисты изучают уместность написания этих слов на одежде. Сами же создатели бренда решили взять паузу и пока не дают ни комментариев, ни интервью.

Поездка на швейцарский МСЗ и птичий грипп в РТ

На прошлой неделе компания «АГК-2», которая намерена строить в Осиново мусоросжигательный завод, свозила журналистов в пресс-тур в Швейцарию, чтобы те могли лично ознакомиться с другим, действующим МСЗ по схожим технологиям. Цель поездки — доказать, что МСЗ безопасен. Деятельность завода между Цюрихом и небольшим городком Люцерн изучали главным образом журналисты, один депутат и доктор медицинских наук. Корреспондент «Реального времени» прогулялся по швейцарскому заводу, в час сжигающему 12,5 тонны мусора, и лично убедился в том, что предприятие совсем не коптит небо. Подробнее о технологии сжигания мусора на иностранном заводе и культуре обращения с мусором вы можете узнать здесь.





Компания «АГК-2», которая намерена строить в Осиново мусоросжигательный завод, свозила журналистов в пресс-тур в Швейцарию. Фото Марии Горожаниновой

Вместе с тем, в Татарстане обнаружили случаи заражения гриппом птиц. Вирус был найден в селах Шеланга Дрожжановского района (погибли 30 кур), Ульянково Кайбицкого района (20), Вожжи Тетюшского района (18), Верхнее Балтаево Апастовского района. В среду утром еще два очага инфекции были обнаружены в Камско-Устьинском районе РТ. Отмечается, что источником инфекции стала птица, завезенная из Чувашии. Жителей Татарстана призвали воздержаться от приобретения любой птицы и продукции из птицы из подсобных личных хозяйств Чувашии, благо на полки татарстанских магазинов зараженная продукция не попала.

Скандал вокруг круизов от «Волжских путешествий»

Нешуточный скандал разгорелся вокруг казанского турагентства «Волжские путешествия+». Из-за обнаруженных технических неисправностей Федеральная служба Росморречфлот временно запретила к эксплуатации два трехпалубных теплохода «Очарованный странник» и «Борис Полевой», после чего «Волжские путешествия+» были вынуждены отменять рейс за рейсом. Удивительно, но, несмотря на то, что пассажирские суда встали на ремонт в конце июня, перевозчик до сих пор не возвращает туристам уплаченные ими деньги за путевки.

В Госкомитете РТ по туризму прокомментировали данную ситуацию. Сообщается, что «Волжские путешествия» подтвердили готовность подобрать для каждого туриста удобный вариант компенсации и выбор даты осуществления круиза за отмененные ранее поездки». Однако в сообщении снова ничего не говорится о том, когда туроператор начнет производить выплаты тем, кто отказался плыть в путешествие в другие даты и потребовал вернуть деньги.

Госкомитет РТ по туризму считает, что срыв заявленных круизных программ произошел «в связи с введением акцизов и резким ростом цен на топливо для круизных компаний», из-за чего у туристической компании «Волжские путешествия» возник большой объем дополнительных расходов на оплату топлива.



Нешуточный скандал разгорелся вокруг казанского турагентства «Волжские путешествия+». Фото Олега Тихонова

Переворот в империи «ФОНа», сдача долгостроя и уход казанских проектантов из Крыма



В жилом комплексе «МЧС» новые волнения. В минувшую пятницу арестованный по обвинению в мошенничестве и уже месяц как банкрот застройщик Анатолий Ливада снял с себя полномочия директора ООО «ФОН», назначив на этот пост ближайшую соратницу — дольщицу Ирину Князеву. По его же указанию активистку еще в марте взяли на работу старшим инженером в отдел инвестиций. Зарплату новая сотрудница получала из денег, собранных с дольщиков на проект и экспертизу для 3-го дома. Однако с новым назначением Князевой в фирме уже не готовы мириться, не рады ему и многие дольщики, а эксперты и вовсе считают его нелегитимным.

Дольщики четырех домов ЖК «МЧС» написали коллективное письмо главе МВД по РТ Артему Хохорину, вице-премьеру РТ Рустему Нигматуллину, прокурору РТ Ильдусу Нафикову и старшему следователю СЧ ГСУ МВД по РТ Игорю Москалеву. Авторы обращения просят проверить законность действий главы ГК «ФОН» Анатолия Ливады.

На уходящей неделе, наконец, (после двух лет простоя) был сдан долгострой на пересечении Мавлютова и Гарифьянова — дом №2 в ЖК «Три богатыря». Первые новоселы уже смогли осмотреть свои квартиры и приступить к ремонту. По словам источника «Реального времени», у застройщика есть стратегический партнер среди нефтяников, который, скорее всего, и помог ему вытянуть проект. Кроме того, недавно Семененко выгодно продал земельные участки в районе Горок, очевидно, это также послужило источником средств для продолжения стройки.

Также, как стало известно «Реальному времени», авторитетный проектный институт «Казанский Гипронииавиапром» принял решение отказаться от продолжения борьбы за заказы, связанные с проектированием объектов коммунальной инфраструктуры Ялты и Алушты, несмотря на то, что ФАС РФ признала его отстранение от торгов в мае незаконным. Этот инцидент стал последней каплей в крымской эпопее компании: она закрыла свой филиал в Бахчисарае и планирует участвовать в последующих торгах уже дистанционно.

«Казанский Гипронииавиапром» принял решение отказаться от продолжения борьбы за заказы, связанные с проектированием объектов коммунальной инфраструктуры Ялты и Алушты. Фото gap-rt.ru



Встреча Минниханова с самозанятыми и Фермеры против «хлебных королей»

В четверг, 19 июля, президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с самозанятыми и заявил, что налог для этой категории населения не должен быть высоким и его следует начинать с трех процентов. По его словам, «главное тут не деньги получить». В свою очередь руководитель Управления Федеральной налоговой службы РФ по РТ Марат Сафиуллин на встрече сообщил, что российские законодатели предлагают ввести налоговую льготу — не облагать налогом самозанятых при доходе до 30 тыс. рублей в год. Репортаж со встречи вы можете найти здесь.

В этот же день в Набережных Челнах состоялась конференция на тему «Развитие кооперативных платформ Закамского региона». Мероприятие было рассчитано на фермеров, сельхозтоваропроизводителей, представителей кооперативов, «заинтересованных в расширении каналов сбыта». Для этого позвали представителей местной торговой сети «Челны-Хлеб». В планах было обсуждение инициативы по созданию кооперативной платформы на базе промплощадки «Экофуд» и торгово-производственной инфраструктуры ГК «Челны-хлеб». Проект подразумевает «объединение участников бизнес-процесса и создание производственно-сбытового кооператива по производству отдельных продуктов питания», но на конференции проект провалился. Плюс, разгорелся серьезный конфликт между критикующим власти РТ директором ТД «Челны-Хлеб» Эдуардом Юнусовым и замминистра Николаем Титовым.

Дела банковские: банкротство Мусина, арест Даутовой и не только

В среду, 18 июля, суд допросил ключевого свидетеля по делу о заказном поджоге иномарки владельца «Галереи вин» Якова Цейнштейна. Бизнесмен рассорился с «Татсоцбанком» из-за долгов по кредиту. Уничтожение его автомобиля считают акцией устрашения непокорного должника. Заказчиком преступления следствие называет главу юрслужбы кредитной организации Артема Ильдеяркина. Однако адвокаты последнего пытаются доказать, что Цейнштейн — не потерпевший.

Адвокаты главы юрслужбы «Татсоцбанка» пытаются доказать, что Цейнштейн — не потерпевший. Фото vk.com/gallerywinegroup

В этот же день бывший председатель правления ТФБ Роберт Мусин был объявлен банкротом. Арбитражный суд РТ постановил начать процедуру реализации имущества должника, в реестре требований к которому иск на сумму более 500 млн рублей. Вместе с тем, как отмечает руководитель фирмы «Татюринформ» Марат Камалов, арбитражному управляющему придется очень постараться, чтобы выявить все активы Мусина. Если же она подойдет к процессу формально, то большое количество имущества так и останется у конечного бенефициара. В свою очередь пострадавшие клиенты ТФБ не верят, что его банкротство им как-то поможет и передают ему «большой привет».

Также на уходящей неделе в страховой группе «Ак Барс» произошли значительные перемены: сразу у двух ее юрлиц — СК «Ак Барс Страхование» и «Ак Барс Мед» — появились новые руководители. Линар Гарифуллин, который ранее стоял во главе обеих компаний, оставил пост генерального директора в конце июня. Причины не называются, но собеседники «Реального времени» говорят, что «его ушли». На смену Гарифуллину, похоже, пришли выходец из «Татфондбанка», а также бывший чиновник Минфина РФ.

Помимо этого, в прошлую пятницу Арбитражный суд РТ удовлетворил заявление обанкротившейся старшей дочери экс-руководителя Минтранса РТ Владимира Швецова Эллины Шайер об исключении из конкурсной массы имущества должницы прожиточного минимума, положенного ей и двум ее детям. Осуществить это решение будет затруднительно. Как выяснилось, доходы недавно еще успешной предпринимательницы с начала года по день суда составили в полтора раза меньшую сумму, чем тот самый минимум, который суд разрешил из них вычитать.

В пятницу Приволжский суд удовлетворил ходатайство Следкома об избрании меры пресечения в отношении бывшего председателя правления банка «Спурт» Евгении Даутовой виде домашнего ареста до 6 октября. Она частично признала свою вину, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Приволжского суда.

Ей инкриминируют два эпизода по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»), четыре эпизода по части 2 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») и один эпизод по статье 172.1 УК РФ («Фальсификация финансовых документов»).

Евгения Даутова частично признала свою вину. Фото prav.tatarstan.ru



«Полет» ПСО «Казань» в космос и зарплаты в топовых российских компаниях

На уходящей неделе стало известно о том, что в ближайшее время госкорпорация «Роскосмос» подпишет давно анонсированный контракт общей стоимостью 40 млрд рублей на строительство космодрома «Восточный» для пуска ракет «Ангара». Казанские подрядчики в лице ПСО «Казань» уже собрались десантироваться на место строительства, оставив за собой недоделки на нескольких инфраструктурных объектах Казани, и прежде всего на все еще закрытой станции казанского метрополитена «Дубравная» и в сданном Дворце водных видов спорта.

Также «Реальное время» выяснило, как за последние 5 лет изменились средние зарплаты в 10 самых дорогих российских компаниях. Оказалось, что в некоторых из них они росли медленнее, чем в целом по экономике, — впрочем, далеко не во всех. В абсолютных цифрах относительно скромные показатели были у Сбербанка и «Татнефти», тогда как зарплата в «Роснефти» почти в 19 раз превышает среднероссийскую.

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