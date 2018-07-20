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Путин заявил, что ему не нравится идея повышения пенсионного возраста

16:46, 20.07.2018 1
Путин заявил, что ему не нравится идея повышения пенсионного возраста
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал законопроект о повышении пенсионного возраста. Он заявил, что ему эта идея не нравится, как и большинству граждан.

«Мне никакой вариант не нравится, который связан с повышением пенсионного возраста. И я вас уверяю, и в правительстве мало таких людей, которым это нравится. Потому что это не может нравиться подавляющему большинству граждан», — цитирует его Life.

Он подчеркнул, что окончательного решения нет.

Ранее депутатам посоветовали не критиковать Путина при обсуждении пенсионной реформы.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:58
    Ему это не нравится и он тут не причем)
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