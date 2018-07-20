«Вы там, Дума, одурели вместе со своим правительством!»

Как на Охотном Ряду принимали законопроект о пенсионном возрасте

19 июля Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. За него проголосовали 328 из 432 присутствовавших депутатов. Обсуждение реформы сопровождалось эмоциональными монологами как ее сторонников, так и противников, которые нашлись даже среди «Единой России». Так, законопроект сравнили с нападением фашистов, пригрозили крушением «путинского большинства», а деньги для пенсионеров предложили искать у «мажоров и проституток». Подробнее — в материале «Реального времени».

Не хватает на прорыв

Спор о пенсионной реформе в Думе длился больше двух с половиной часов. В это время снаружи проходил митинг, в котором среди прочих участвовали представители КПРФ, «Яблока» и движения «Левый фронт». В руках у митингующих были плакаты: «Пенсию — живым», «Пенсионная реформа — позор «Единой России», «Враги России!» (на плакате были карикатуры на премьера Дмитрия Медведева, министра финансов Антона Силуанова и главу Счетной палаты Алексея Кудрина). В зале заседаний коммунисты развернули плакаты против повышения пенсионного возраста.

Законопроект обсуждался без участия нескольких депутатов-единороссов. По данным «Ведомостей», на заседание не пришли заместитель секретаря генсовета партии Сергей Железняк, а также Вячеслав Фетисов, Виктор Игнатов, Виталий Милонов, Николай Борцов, Григорий Балыхин, Дмитрий Юрков и Олег Колесников. «Дождь» сообщил, что Железняк отказался прийти, потому что не хотел голосовать за повышение возраста («Единая Россия» — единственная думская партия, которая поддерживает законопроект).

Правительственную инициативу депутатам представлял глава Минтруда Максим Топилин. Он еще раз перечислил основные аргументы в пользу реформы: параметры нынешней пенсионной системы, в том числе возраст выхода на пенсию, утверждались в конце 1920-х годов, когда продолжительность жизни была совершенно другой. Тогда, сказал Топилин, доля пенсионеров составляла около 2% от всего населения страны, а сейчас составляет 30%: «Жизнь серьезным образом изменилась, мы не можем оставаться в 30-х годах прошлого столетия».

Правительственную инициативу депутатам представлял глава Минтруда Максим Топилин



Главная цель реформы — увеличить пенсии неработающим пенсионерам, продолжал чиновник. Были периоды, когда правительству приходилось индексировать пенсии ниже уровня инфляции. В последние годы размер индексации, как правило, был меньше 500 рублей в год. Означает ли это, что у Пенсионного фонда есть проблемы? Нет, отвечал сам себе министр, — однако имеющихся средств не хватает для «прорывных решений».

«Этот закон — как 22 июня, 4 часа»

После Топилина выступали главы нескольких думских комитетов. Ярослав Нилов (ЛДПР), председатель комитета по труду и соцполитике, заявил, что не нашел в законопроекте других механизмов повышенной индексации пенсий, кроме сокращения количества пенсионеров. К тому же проект не предусматривает способов адаптации людей старшего поколения к работе. Тем не менее, от имени комитета Нилов рекомендовал голосовать за: «Я позицию комитета озвучил, занимаю при этом противоположную позицию».

Председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия») сказал, что доводы о необходимости повысить возраст давно известны. «Но это экономика. А что с точки зрения человека? Что хочет человек? Выйти на пенсию? Он хочет быть здоровым и востребованным. И так до ста лет».

Против выступил коммунист Николай Харитонов, глава комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. По его словам, после объявления о пенсионной реформе к нему начало поступать много писем от избирателей. Он привел одно из последних: «Ну вы там, Дума, одурели вместе со своим правительством!» И еще одно, в котором говорилось, что «этот закон — как 22 июня, 4 часа», появился, «когда народ радовался, праздновал чемпионат мира». От себя Харитонов добавил, что в законопроекте не учтены региональные различия. Он предложил не менять пенсионный возраст для коренных народов Крайнего Севера.

Николай Харитонов предложил не менять пенсионный возраст для коренных народов Крайнего Севера



Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») сначала говорил об экономической пользе реформы, но в конце концов перешел на более лирический тон: готовы ли мы согласиться, что 55—60 лет — это дряхлость? — обратился он к коллегам.

«Правительство Медведева решило забить гол всей стране»

После выступлений глав комитетов депутаты поочередно стали обращаться к Топилину. Алексей Диденко (ЛДПР) описал суть закона так: «Чтобы всем хватило ботинок, давайте всем босым отрубим по одной ноге». Представитель КПРФ Алексей Корниенко, как и его соратник по фракции Харитонов, заговорил про жителей Дальнего Востока и Крайнего Севера. Он сказал, что продолжительность жизни в этих частях страны ниже среднероссийской, но законопроект не принимает это во внимание. «За что правительство России наказывает жителей Крайнего Севера и Дальнего Востока?» — спросил он. Топилин ответил ему, что во всех регионах, кроме Чукотки, продолжительность жизни не сильно отличается от средней по стране.

Депутат от ЛДПР Владимир Сысоев отметил, что пенсионная система перекраивалась много раз, и остается только догадываться, какой сюрприз правительство может преподнести пенсионерам. Справедливоросс Николай Рыжак боится, что повышение пенсионного возраста расколет общество.

Олег Нилов, еще один член «Справедливой России», предложил Топилину искать деньги в неформальном секторе, а также благодаря мобилизации безработных («создайте им рабочие места, получите с них пенсионные отчисления»). Этим, однако, его советы не исчерпывались: «Примерно 10 млн различных мажоров, извините, проституток, наркоманов, алкоголиков, тунеядцев и так далее. 10 млн! Почему их не можете заставить работать и получить с них пенсионные отчисления? Итого 30 млн человек в стране здоровых, которые не платят пенсионные отчисления, и правительство их не может заставить работать!»

Геннадий Зюганов полемизировал не с министром Топилиным, а с «Единой Россией»



«Пока мы радовались, как наши мастера футбола забивают голы противнику, правительство Медведева решило забить гол сразу всей стране и каждому гражданину», — взошел на трибуну лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Он полемизировал не с министром Топилиным, а с «Единой Россией». Впервые в истории, сказал он, в Госдуму внесен законопроект, против которого выступает 100% избирателей КПРФ и «как минимум» 8—9 депутатов от партии большинства. «Хочу обратиться к «Единой России». [Поддерживая законопроект] вы в данном случае одновременно рушите путинское большинство. Вы рушите его навсегда — а вы все на этом сидите», — говорил Зюганов.

Владимир Жириновский еще раз сказал, что ЛДПР будет голосовать против повышения возраста — после чего не удержался и вступил в дискуссию со всеми, кто выступал до него. В течение восьми минут он вспомнил Ельцина, Горбачева, референдум о сохранении СССР и много другого. А также сказал, что за всю свою жизнь не видел ни одного наркомана. «Ни разу ни одного наркомана не видел. Что вы позорите собственную страну? Нет у нас наркоманов! И проституток нету! И алкоголиков нету! Что вы говорите то, что говорят против нас с запада?»

В итоге правительственный законопроект приняли в первом чтении: его поддержало 72,9% депутатов, против проголосовало 23,1%, воздержавшихся не было.