«Не пенсия, а песня»: чиновники из ПФР по РТ зарабатывают в четыре раза больше обычных татарстанцев

Фото: biektaw.ru (Эльмира Каримова на фото справа)

Личный доход начальников татарстанских управлений Пенсионного фонда РФ в 2017 году вырос на 24%: с 40,9 млн рублей до 50,6 млн рублей. Вместе с супругами «пенсионщики» заработали на 13,1 млн рублей больше, чем в 2016 году — 72 млн рублей. В среднем годовой доход каждого начальника УПФР Татарстана составил в 2017 году 1,4 млн рублей или 117,2 тыс. рублей в месяц, то есть, «пенсионщики» ежемесячно получают примерно в 4 раза больше, чем средний житель Татарстана (из расчете средней зарплаты 2017 года по РТ — 32 тыс. рублей). Подробнее — в материале «Реального времени».

Благодаря ипотечному кредиту высокогорская чиновница разбогатела в 7 раз

Богатейший пенсионный начальник управляет ПФР Высокогорского района Татарстана: он заработал в прошлом году почти 5,5 млн рублей, или в 7 раз больше, чем в 2016 году, когда Эльмира Каримова задекларировала всего 774,7 тыс. рублей. Доход ее супруга за год, напротив, уменьшился — с 2,5 млн рублей до 1,8 млн рублей. Тем не менее, благодаря работе Каримовой «на пенсионных хлебах» семья разбогатела в 2017 году более чем в 2 раза: совокупный доход Каримовых составил в минувшем году 7,3 млн рублей. За год Эльмира Каримова в рейтинге доходов руководителей отделений ПФР по РТ поднялась с 37-го сразу на 1-е место. Это самый впечатляющий «доходный взлет» среди пенсионных начальников Татарстана, произошедший в прошлом году.

Каримова, ранее возглавлявшая Высокогорский отдел управления Федерального казначайства по РТ, ныне на выборах одновременно исполняет обязанности члена избирательной комиссии ТИК Высокогорского района от «Единой России». В своей декларации Эльвира Каримова так объяснила происхождение неожиданного богатства в 5 млн рублей: во-первых, часть средств ей подарили («Договор дарения денежных средств»), во-вторых, она взяла потребительский кредит («Договор кредита на потребительские нужды»), в-третьих, в этих пяти миллионах сидит некий «совместный доход с супругом за период 2014—2016 годы». Наконец, такой доход Каримова объяснила и, если попытаться расшифровать ее ремарку, «Договором участия в долевом строительстве квартир» на пятикомнатную квартиру. Действительно, в настоящее время у Каримовых нет квартир, есть только дом на 352,7 кв. м, стоящий на участке в 1,7 тыс. кв. м. Машин в наличии тоже нет.

За год в рейтинге доходов руководителей отделений ПФР по РТ Гатин поднялся сразу с 19-го места. Фото kazan-events.com



Мужчины-чиновники о причинах неожиданного богатства предпочитают не распространяться...

Второй богатейший «пенсионщик» Татарстана — начальник УПФР в Советском районе города Казани Алмаз Гатин, задекларировавший 2,6 млн рублей, что в 2,6 раза больше, чем он заработал в 2016 году (998,6 тыс. рублей). За год в рейтинге доходов руководителей отделений ПФР по РТ Гатин поднялся сразу с 19-го места. Доход супруги несравнимо меньше — всего 70,7 тыс. рублей, а в прошлом году и вовсе составлял 15,6 тыс. рублей. Рост благосостояния, в отличие от Каримовой, Гатин предпочел в декларации не объяснять, ограничившись перечислением накопленного семейного богатства: лишь земельный участок в 550 кв. м, дом на 117,9 кв. м и квартира на 38,5 кв. м. В гараже стоят два автомобиля: Hyundai Solaris, на котором катается сам чиновник, и Nissan Juke, на котором катается его супруга.

Главный «пенсионщик» Татарстана лишь «закрывает» тройку богатейших. Напомним, управляющий ПФР по РТ Эдуард Вафин год спустя после неожиданного назначения на эту должность (после того, как «лишился головы» его шеф Марсель Имамов вследствие коррупционного скандала) — среди «беднейших» главных «пенсионщиков» России: из 91 начальника по доходам он занимает лишь 73-е место. В 2017 году его доходы, хотя и выросли на 400 тыс. рублей, но составили лишь 2,23 млн рублей или 185,7 тыс. рублей в месяц: это в 6 раз больше, чем среднемесячный доход обыкновенного татарстанца (29,35 тыс. рублей по итогам 2017 года). Вместе с супругой он заработал в прошлом году 3 млн рублей (доходы жены, напротив, упали на 200 тыс. рублей). У чиновника при этом, можно сказать, ничего нет: лишь 1/4 доля в квартире на 65,6 кв. м, и еще одна квартира на 90 кв. м в пользовании.

Пожалуй, только у Эдуарда Вафина за год доходы выросли ненамного. Так, у обладателя четвертой строчки, начальника УПФР в Авиастроительном районе Казани Алишера Алимкулова доходы в 2017 году выросли в 1,7 раза, почти на 1 млн рублей: с 1,3 до 2,2 млн рублей. Супруга в семейную «кубышку» добавила еще полмиллиона. Таким образом, совокупный доход Алимкуловых в прошлом году составил 2,7 млн рублей. В прошлом году в рейтинге доходов руководителей отделений ПФР по РТ Алишер Алимкулов занимал 5-е место. В собственности его семьи квартира на 50 кв. м, дом на 180 кв. м, расположенный на участке в 881 кв. м. Личной машины у чиновника нет, супруга катается на Honda CR-V.

Еще выше выросли доходы у Лейсан Вагаповой, единственной в топ-5 богатейших татарстанских «пенсионщиков», которая не работает в Казани. Фото pfrrt.ru



… в отличие от щепетильных в этих вопросах женщин, объясняющих возросший доход по пунктам

Еще выше выросли доходы у Лейсан Вагаповой, единственной в топ-5 богатейших татарстанских «пенсионщиков», которая не работает в Казани. Начальник УПФР в Азнакаевском районе задекларировала 2,2 млн рублей, что в 2,6 раза больше ее дохода в 2016 году, когда она заработала всего 829 тыс. рублей. В результате в рейтинге доходов руководителей отделений ПФР по РТ Вагапова поднялась с 34-го места сразу на пятую строчку. Доход ее супруга за год вырос с 720 тыс. рублей до 868,3 тыс. рублей. Таким образом, совокупный доход семьи чиновника увеличился в 2017 году в 2 раза, составив 3 млн рублей. Вагапова, как и Каримов, в отличие от своих коллег-мужчин, очень щепетильна в декларационных вопросах: свое неожиданное богатство она объяснила, во-первых, «участием в долевом строительстве многоквартирного жилого дома», во-вторых, «совместным доходом с супругом за период 2014—2016 гг.», в-третьих, «продажей земельного участка», в-четвертых, «продажей квартиры», и, наконец, «целевым денежным займом на приобретение имущества» — то есть, кредитом. Формально, ни у нее, ни у ее мужа практически ничего нет (только в гараже стоит Kia Rio), за исключением квартиры площадью 86,2 кв. м. Зато на двоих несовершеннолетних детей записаны по 1/18 доли в земельном участке на 2,2 тыс. кв. м, и по 1/18 доли в доме на 94 кв. м.

Начальник УПФР в Мамадышском районе РТ Шамиль Хасанов в 2017 году разбогател в 1,7 раза, задекларировав 1,7 млн рублей, вместе с супругой доход Хасановых составил 2,14 млн рублей. Несмотря на относительно невысокие доходы, и в отличие от своих более высокооплачиваемых коллег, Хасановы, как выяснилось, владеют сразу двумя участками общей площадью 2,2 тыс. кв. м и двумя жилыми домами на 142,7 и 56,2 кв. м. А помимо обычного ВАЗ 21214, в гараже у чиновника стоит еще и снегоход Niksy 250.

Благодаря мужу начальник УПФР в небогатом Алексеевском районе РТ Гулькей Ахметова заняла в рейтинге по семейному доходу среди своих коллег 2-е место. Фото alekseyevsk.ru



Как живут «пенсионные латифундисты» в небогатых районах Татарстана

Отдельно стоит выделить «пенсионщиков» с хорошо зарабатывающими супругами. Так, благодаря мужу начальник УПФР в небогатом Алексеевском районе РТ Гулькей Ахметова заняла в рейтинге по семейному доходу среди своих коллег 2-е место, задекларировав по итогам 2017 года совокупный доход в 6,5 млн рублей (первое — у Эльмиры Каримовой). Если у самой чиновницы доход фактически не изменился, составив 1,1 млн рублей, то у ее супруга он неожиданно вырос в 3,3 раза: с 893,8 тыс. рублей до 5,4 млн рублей. В личной собственности при этом у Гулькей Ахметовой шесть земельных участков, дом, полученный в наследство, на 47,7 кв. м и еще один на 194,6 кв. м, затем квартира на 59 кв. м и магазин на 108,3 кв. м. На супруга записаны еще семь земельных участка на 150 тыс. кв. м, дом на 192 кв. м и еще один дом, тоже полученный в наследство, на 94,6 кв. м. В общей собственности с супругом также дом на 209,2 кв. м. Помимо этого, у «пенсионных латифундистов» в пользовании еще несколько участков. У супруга (по-видимому, фермера-предпринимателя) в гараже стоят Nissan Qashqai и Kia Jes.

Семейный доход начальника УПФР в Спасском районе РТ Майсары Нугаевой в 2017 году составил 4,5 млн рублей (3,8 млн рублей в 2016 году), из которых ее муж заработал 3 млн рублей. Это 3-е место в рейтинге по совокупному доходу среди ее коллег. В собственности Нугаевых участок на 1,7 тыс. кв. м и дом на 438,2 кв. м. А в пользовании находятся еще два участка общей площадью более 6 тыс. кв. м. Сразу после семьи Лейсан Вагаповой и Эдуарда Вафина идет семья начальника УПФР в Кировском районе Казани Гузель Сафиной, которая лично задекларировала по итогам 2017 года 1 млн рублей, а ее супруг — 1,7 млн рублей (при этом доходы супруга за 2016 год неизвестны — возможно, поженились они лишь в 2017 году). У Сафиных в собственности две квартиры на 69 кв. м и 47,7 кв. м, участок на 600 кв. м и 1/2 дома на 160 кв. м. В гараже стоят три автомобиля: Nissan Juke, Honda CR-Y и Mitsubishi ASX.

Доходы начальников татарстанских управлений ПФР за 2017 год

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО ДОЛЖНОСТЬ ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ. 1 1 Каримова Э.Г. Начальник УПФР в Высокогорском районе РТ 5 427 769,55 1 829 798,83 8 2 Гатин А.А. Начальник У ПФР в Советском районе г. Казани РТ 2 628 003,26 70 690,75 5 3 Вафин Э.Я. Управляющий

ОПФР по Республике Татарстан

2 228 919,01 773372,8 7 4 Алимкулов А.К Начальник УПФР в Авиастроительном районе г.Казани РТ 2 222 277,75 499 662,53 4 5 Вагапова Л.И. Начальник УПФР в Азнакаевском районе и г. Азнакаево РТ 2 195 198,57 868 279,49 9 6 Хасанов Ш.Н. Начальник УПФР в Мамадышском районе РТ 1 734 678,97 409 278,88 3 7 Нугаева М. М. Начальник УПФР в Спасском районе РТ 1 493 738,03 3 072 970,22 13 8 Арсланова Ф.З. Начальник УПФР в Вахитовском районе г.Казани РТ 1 416 930,25 413 961,44 18 9 Сафиуллин Н.А. Заместитель управляющего ОПФР по РТ 1 389 699,02