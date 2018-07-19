Рустам Минниханов — самозанятым татарстанцам: «Зачем вам неприятности с властью?»

Президент Татарстана пообещал нелегальным предпринимателям защиту, но не освобождение от налогов

Фото: Максим Платонов

Пообещал оказать поддержку самозанятым татарстанцам, но отказался от их предложения освободить эту категорию от уплаты взносов в Пенсионный фонд Рустам Минниханов сегодня на встрече, организованной Советом по предпринимательству при президенте РТ. За диалогом между татарстанским лидером и представителями многочисленной, как выяснилось, группы населения, подрабатывающей в свободное время продажей услуг и произведенных собственными руками товаров, следил корреспондент «Реального времени».

В телефонах не копаться, президенту улыбаться!

Модератором встречи представителей самозанятого населения и главы республики в коворкинге Grow Up на улице Айвазовского выступил бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов. На встречу были приглашены молодые и совсем юные представители самозанятых — вчерашние студенты и школьники. Видимо, поэтому организаторы мероприятия в ожидании президента решили наскоро обучить их хорошим манерам. Поспешно рассаживая участников на диване напротив места, которое позже занял Рустам Минниханов, они предупреждали:

— Каждый из вас хотел бы селфи сделать, но если Рустам Нургалиевич захочет, он это предложит, а так, чтобы сами… некорректно будет. И не лезьте во время разговора в телефоны, не держите их в руках, это некрасиво. Сумки на коленях и под сиденьями не держите — вон, есть комната, можно туда их отнести.

Рассадили красиво, по принципу «мальчик-девочка», поинтересовались, комфортно ли себя собеседники президента чувствуют и напоследок отдали команду:

— Вставать не надо, здороваемся и задаем вопросы сидя, с улыбкой, с хорошим настроением.

Когда спустя полчаса вошел Минниханов, разулыбались все, и не по приказу, а вполне искренне: как ни крути, а приятно осознавать, что тебя выслушает первое лицо в республике, да еще и совсем по-взрослому ответит на вопросы.

Рассадили представителей самозанятого населения красиво, по принципу «мальчик-девочка», поинтересовались, комфортно ли себя собеседники президента чувствуют



«Вы молодцы, но есть обязательства»

Открывая встречу, Тимур Нагуманов пояснил Рустаму Минниханову, а заодно и журналистам, что желающих воспользоваться уникальной возможностью выложить все о своих проблемах президенту республики и «определить основные мотивы выхода из тени» среди самозанятых нашлось… мало:

— Мы сегодня пригласили людей из разных отраслей, потому что выяснили, что самозанятые — это не только ремонтники, таксисты и мамочки в декрете. Это представители всех сфер. Практически в любом производстве сегодня присутствуют самозанятые. Честно скажу, многие самозанятые неохотно идут на контакт с государством. Базово в них присутствует боязнь, недоверие и непонимание, для чего мы пытаемся говорить с ними. Сегодня пришли десять человек, которых мы убедили, что не надо бояться. Опасения у них остались, они переживают, что налоговая служба начнет сразу после встречи предъявлять к ним претензии. Тем не менее они пошли на определенный для себя риск, чтобы рассказать о своих проблемах, сказать, как они живут в Республике Татарстан…

И пришедший вместе с президентом республики руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Татарстан Марат Сафиуллин косвенно эти опасения подтвердил, сообщив, какие суммы российские законодатели предлагают начать изымать в качестве налогов и обязательных платежей из заработка самозанятых уже в ближайшее время.

— Мы хотим упорядочить эту систему, рано или поздно надо принимать решение, но… интересы самозанятых тоже нужно учесть. Конечно, молодцы люди, которые могут себя прокормить, да еще и семью. Но есть какие-то обязательства, ведь вы не всегда будете молодыми. Какое-то время — потом и пенсия, наверное… Да и зачем вам рисковать и какие-то неприятности иметь с властью? И власть должна понимать, что эта категория на самом деле нормально воспринимает эти подходы… Я, как руководитель региона, могу тоже защищать интересы самозанятых… Не должно быть перегибов, все должно быть разумно.

Марат Сафиуллин сообщил, какие суммы российские предлагают законодатели начать изымать в качестве налогов и обязательных платежей из заработка самозанятых уже в ближайшее время



«Мне обидно: государство мне не помогает»

— Я — организатор маркета детских товаров Mom's market, произведенных вручную, как это принято называть, надомниками, и мне пока никаких препятствий государство не чинило, а пришла я сюда, чтобы понять, насколько жизнеспособно дело, которое я затеяла, какие у него перспективы, — пояснила корреспонденту «Реального времени» цель встречи с президентом РТ перед ее началом Юлия Райнвайн.

А вот у маникюриста-надомницы Ольги Хисамовой уже есть и опасения, и претензии к размеру налога:

— Я ведь не занимаюсь бизнесом, как таковым. Для меня моя работа — это возможность оплачивать свое увлечение. Я мастер спорта, чемпион Европы по жиму, занимаюсь бодибилдингом, и все, что зарабатываю, трачу на участие в спортивных соревнованиях. Мне государство не помогает, дорогу, когда я еду на соревнования, не оплачивает. Услуги тренера, спортзал я оплачиваю сама и работаю только для этого. И мне даже не жалко, а обидно — почему я должна что-то отдавать государству?.. Если бы я хотела развернуть это как бизнес, я бы давно вышла из надомников!

Сколько платить — вопрос очень сложный

В разговоре с Рустамом Миннихановым Ольга Хисамова повторила то, что говорила корреспонденту «Реального времени», и подчеркнула, что ее волнует еще и размер налога — ведь от того, сколько будет государство забирать из ее заработков, зависит, насколько больше ей придется работать.





Ольга Хисамова подчеркнула, что ее волнует еще и размер налога — ведь от того, сколько будет государство забирать из ее заработков, зависит, насколько больше ей придется работать



А Юлия Райнвайн ее поддержала и предложила сделать размер налога дифференцированным в зависимости от заработка:

— У меня оборот был всего 15 тысяч рублей за три месяца…

Проверок и штрафов, которые могут автоматически последовать за легализацией ее кондитерского бизнеса, опасается Лиана Пахарева. Она предложила Рустаму Минниханову ввести запрет на проверки тех самозанятых, которые пройдут сертификацию или как-то иначе подтвердят соответствие нормам безопасности.

— Но все равно должны быть какие-то правила, это же пищевое производство, — заметил президент и в ответ на предложение Пахаревой создать для самозанятых производителей продуктов питания «место, где они могли бы приходить и в соответствующих условиях работать», выдвинул встречное предложение — организовать для таких производителей обучение.

Но вскоре разговор опять вернулся к теме налогов. Производитель фитнес-пельменей Эдвард Галимов напомнил, что занятые в других сферах работники имеют право на налоговый вычет на лечение, обучение, покупку жилья, а индивидуальные предприниматели — нет, и попросил предусмотреть такой же вычет для самозанятых.

— Эти шесть процентов уже расписаны полностью. Шестипроцентный налог потому и льготный, — мягко отказал Минниханов. — У вас ожидания очень большие…

— У меня сезонный бизнес, поэтому доход нестабильный, в межсезонье нет возможности платить налоги, — обратилась к нему производитель свадебных аксессуаров Айгуль Евдакимова и предложила сделать для самозанятых выплаты в ПФР добровольными либо существенно уменьшить ставку платежей. А затем намекнула, что молодежь больше не настроена играть с государством, которое все время меняет правила игры. — Я всегда платила налоги с заработанного, с 18 лет и даже раньше, с призовых — я чемпион Татарстана по шахматам. Но наше поколение в связи с последними событиями готово отказаться даже от пенсии и при этом откладывать свои накопления на банковский счет с тем, чтобы, например, приобрести недвижимость, сдавать ее и в старости жить на это.





«Я пришла я сюда, чтобы понять, насколько жизнеспособно дело, которое я затеяла, какие у него перспективы», — говорит Юлия Райнвайн



— Самые смелые пришли, чемпионы, — улыбнулся Минниханов. — На самом деле, понимать надо, что самозанятых и индивидуальное предпринимательство надо как-то поощрять, но этот вопрос — очень сложный…

Рассрочка в будущем, а селфи — прямо сейчас

Итогом встречи стал вывод президента:

— Нам надо мотивировать самозанятых.

Рустам Минниханов предложил продумать систему расчетов с ними без лишнего бумаготворчества — через банковский счет, и продумать возможность обеспечить начинающим самозанятым если не налоговые каникулы, то хотя бы рассрочку при уплате налога в первый год.

А потом случилось то, на что намекали организаторы встречи в самом начале — после группового фото с приглашенными на встречу самозанятыми президент развел пошире руки, широко улыбнулся и дал каждому из них возможность сделать с ним селфи.

1 / 39 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов