Власти Финляндии решили оставить закрытой границу с Россией до конца 2028 года

Решение приняли в целях укрепления безопасности границ

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Правительство Финляндии одобрило предложение Министерства внутренних дел страны о продлении действия закона о временных мерах по борьбе с несанкционированным въездом (также известного как закон о безопасности границ) до 31 декабря 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Согласно пресс-релизу, закон направлен на противодействие давлению, которое испытывает Финляндия, укрепление безопасности границ и подготовку к серьезным ситуациям, связанным с несанкционированным въездом. Министр внутренних дел Мари Рантанен подчеркнула, что Финляндия принимает решительные меры для обеспечения безопасности своих границ и что закон помогает пограничным службам действовать эффективно в сложных ситуациях.

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МВД отметило, что содержательных изменений в законе не планируется, так как угроза несанкционированного въезда на восточной границе остается высокой. По информации пограничной службы, ситуация не изменилась с 2025 года, когда действие закона было продлено в последний раз.

С 2023 года финские власти несколько раз принимали решения о закрытии всех восьми пассажирских переходов на границе с Россией, ссылаясь на организованный пропуск мигрантов из третьих стран, который, по их мнению, инициирован российской стороной и рассматривается как часть «гибридных атак» и угроза безопасности.

Изначально решение о закрытии границы принималось на основании правительственных распоряжений. Закон о временных мерах был введен 22 июля 2024 года и действовал в течение года, затем его срок был продлен до 31 декабря 2026 года. Представители финских властей неоднократно заявляли, что граница с Россией останется закрытой «до особого распоряжения».

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Никита Егоров