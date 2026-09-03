В Казани начали работу над проектом планировки второй ветки метро

Речь идет о линии от станции «100-летие ТАССР» до «Березовой рощи»

Фото: Динар Фатыхов

В Казани началась разработка проекта планировки второй ветки метро, которая будет проложена от станции «100-летие ТАССР» до «Березовой рощи». Об этом говорится в постановлении исполкома столицы РТ.

скриншот документации

Проект необходимо подготовить до 25 мая 2027 года. Специалисты определят элементы планировочной структуры, установят границы зон новой ветки метро и разработают план развития улично-дорожной сети.

Согласно документам, в первой очереди планируется строительство четырех станций новой линии в сторону Деревни Универсиады и РКБ, а затем к СНТ «Березовая роща». Об этих планах ранее упоминали в ГУП «Татинвестгражданпроект» (ТИГП).

Ранее сообщалось, что в казанском метро запретили гадание и передвижение на самокатах.

Никита Егоров