В Казани начали работу над проектом планировки второй ветки метро
Речь идет о линии от станции «100-летие ТАССР» до «Березовой рощи»
В Казани началась разработка проекта планировки второй ветки метро, которая будет проложена от станции «100-летие ТАССР» до «Березовой рощи». Об этом говорится в постановлении исполкома столицы РТ.
Проект необходимо подготовить до 25 мая 2027 года. Специалисты определят элементы планировочной структуры, установят границы зон новой ветки метро и разработают план развития улично-дорожной сети.
Согласно документам, в первой очереди планируется строительство четырех станций новой линии в сторону Деревни Универсиады и РКБ, а затем к СНТ «Березовая роща». Об этих планах ранее упоминали в ГУП «Татинвестгражданпроект» (ТИГП).
Ранее сообщалось, что в казанском метро запретили гадание и передвижение на самокатах.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».