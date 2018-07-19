Налог для самозанятых нужно установить на отметке 3% — Минниханов

Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с самозанятыми заявил, что как региональный руководитель обязан защищать интересы этой категории населения региона.

Он сообщил, что с его точки зрения, налог для самозанятых не должен быть высоким и его следует начинать с 3%. По его словам, «главное тут не деньги получить».

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы РФ по РТ Марат Сафиуллин в свою очередь сообщил, что российские законодатели предлагают ввести налоговую льготу — не облагать налогом самозанятых при доходе до 30 тысяч рублей в год. Ставка налога для оказывающих услуги физическим лицам предлагается 2,5%, юрлицам — 4,5%. К ним плюсуются взносы в ПФР (1,25%) и фонд соцстрахования (0,25%).



Сафиуллин отметил, что в РТ при исследовании рынка выявили много самозанятых, доход которых составляет от 15 до 30 тыс. рублей в месяц.



Ранее Минниханов поручил провести исследование, чтобы в дальнейшем выработать предложения по созданию комфортной среды для самозанятых и включить их в легальную экономику.