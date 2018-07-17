ПСО «Казань» «улетает в космос»: Равиль Зиганшин может надолго покинуть Татарстан

В августе удачливый застройщик из РТ берется за вторую очередь космодрома Восточный

В ближайшее время госкорпорация «Роскосмос» подпишет давно анонсированный контракт общей стоимостью 40 млрд рублей на строительство космодрома Восточный для пуска ракет «Ангара». Казанские подрядчики уже собрались десантироваться на место строительства, оставив за собой недоделки на нескольких инфраструктурных объектах Казани, и прежде всего на все еще закрытой станции казанского метрополитена «Дубравная» и в сданном Дворце водных видов спорта.

Дмитрий Рогозин позовет на подписание в августе



Крупнейшая строительная компания с неоднозначной репутацией — ПСО «Казань» под руководством известного бизнесмена Равиля Зиганшина окончательно приблизилась к подписанию знаменательного для себя контракта на возведение космодрома Восточный. В московском ракетном павильоне ВДНХ, где «Роскосмос» сегодня заключил госконтракт с РКК «Энергия» на создание космического ракетного комплекса нового поколения «Союз-5», глава госкорпорации Дмитрий Рогозин объявил о завершении прохождения согласований многомиллиардного «подрядного контракта». По его словам, в начале августа он будет подписан с ПСО «Казань» как с единственным исполнителем, а в середине месяца начнутся полномасштабные строительные работы по возведению стартового космического ракетного комплекса «Ангара» на космодроме Восточный.

— Контракт готов. Все совещания с детализацией работ проведены с ПСО «Казань», которое определено единственным исполнителем работ по стартовому комплексу Восточного для «Ангары». Я полагаю, что мы подпишем этот контракт в первых числах августа, и начиная с первой декады августа мы начнем уже полномасштабные работы на Восточном, — заявил сегодня журналистам гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«ПСО «Казань» определено единственным исполнителем работ по стартовому комплексу Восточного для «Ангары», — сообщил Рогозин. Фото Олега Тихонова



Общая стоимость строительства Восточного и пусковых ракет «Ангара» оценивается в 40 млрд рублей. «Ангара» — семейство российских ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители четырех классов — от легкого до тяжелого. До сих пор было лишь два запуска ракет — оба с космодрома Плесецк: легкая «Ангара-1.2ПП» стартовала в июле 2014 года, тяжелая «Ангара-А5» — в декабре 2014-го. На космодроме в Амурской области первый запуск ракет данного типа должен состояться в 2021 году.



ПСО «Казань» покинет Казань?

Готово ли ПСО «Казань» к выполнению этих обязательств в срок? Это не праздный вопрос, поскольку казанский застройщик успел оскандалиться срывами строек на многих объектах: от казанского ЖК «Салават купере» и станции метро «Дубравная» до самарского стадиона — здесь ПСО оказалось самым последним среди российских генподрядчиков, кто сдал в эксплуатацию футбольные арены к ЧМ-2018 года. Но получить официальные комментарии в пресс-службе ПСО «Казань» не удалось. Пресс-секретарь Светлана Брайловская летела в этот момент с летнего отдыха. Впрочем, источники, близкие к компании, сообщили, что Равиль Зиганшин «давно готов» и «понимает всю меру ответственности». По слухам, практически весь состав предприятия может покинуть Казань в конце июля этого года.

— Официально об этом пока не объявлялось, но люди готовятся, — рассказал собеседник «Реального времени».

«Роскосмос» ожидает своевременного исполнения обязательств. Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, еще в середине мая текущего года ведомство получило положительное заключение Главгосэкспертизы России по проекту строительства стартового комплекса для ракет-носителей (РН) семейства «Ангара» на космодроме Восточный. В сообщении отмечается, что работы по созданию второй очереди космодрома должны были начаться в июне 2018 года, но, видимо, их перенесли из-за того, что ПСО «Казань» торопилось сдать самарскую футбольную арену к ЧМ-2018.

Казанский застройщик успел оскандалиться срывами строек на многих объектах: от казанского ЖК «Салават купере» и станции метро «Дубравная» до самарского стадиона. Фото Олега Тихонова

Равиль Зиганшин берет все на себя

Напомним, что правительство России определило ПСО «Казань» генподрядчиком строительства второй очереди космодрома Восточный еще в конце 2017 года. Тогда генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров и президент Татарстана Рустам Минниханов провели рабочее установочное совещание, где обсудили вопросы привлечения стройкомплекса республики к проектам, которые реализует «Роскосмос». Затрагивались, в частности, организационные вопросы по поводу согласованного президентом РФ решения об определении ПСО «Казань» единственным исполнителем по разработке рабочей документации и строительству стартового комплекса КРК «Ангара» на космодроме Восточный. В итоге стороны договорились, что ПСО «Казань» подготовит рабочую документацию и построит стартовый космический ракетный комплекс (КРК) «Ангара» на космодроме Восточный полностью самостоятельно.

«Выполнение работ по строительству стартового комплекса для РН «Ангара» позволит осуществить первый запуск данного типа ракет космического назначения в 2021 году. Общий объем инвестиций составляет порядка 40 млрд рублей», — говорится в сообщении пресс-службы «Роскосмоса».

На первом этапе создания второй очереди космодрома будет построен стартовый комплекс. С 2023 года начнется строительство монтажно-испытательного комплекса (МИК) для РН «Ангара», которое завершится в 2025 году. Временным решением для хранения и подготовки к пускам РН «Ангара» и КА на них на космодроме Восточный определен технический комплекс (МИК РН и КА) «Союз-2». Все работы консолидированы. Предполагается создание на космодроме собственного аэродрома, отметил Рогозин.

Правительство России определило ПСО «Казань» генподрядчиком строительства второй очереди космодрома Восточный еще в конце 2017 года. Фото roscosmos.ru

ПСО «Казань» входит в число ведущих предприятий строительного комплекса РТ, специализирующихся на промышленном строительстве. По итогам 2016 года компания получила выручку в 13,2 млрд рублей, а чистую прибыль — 1,2 млрд рублей. Если ПСО «Казань» покинет Казань в августе, то останутся незавершенными работы по сдаче конечной станции казанского метро «Дубравная», а также недостроенные дома в 11-м квартале в соципотечном микрорайоне «Салават купере» в Осиново. Кроме того, не ясно, дождется ли устранения недоделок Поволжская академия физкультуры и спорта, которая судилась с ПСО «Казань» из-за строительных недочетов во Дворце водных видов спорта и выиграла.