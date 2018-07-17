На Татарстан идет птичий грипп: «Нет никакой гарантии, что птица из Чувашии — здоровая»

Ветеринары предупредили, что инфицированные мясопродукты уже попали в Татарстан

Не до работы системы обязательной электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», которая была сегодня заявлена в качестве основной темы пресс-конференции Главного управления ветеринарии кабинета министров РТ и регионального управления Россельхознадзора, оказалось участникам мероприятия. Журналисты забросали их вопросами о надвигающейся на Татарстан эпидемии птичьего гриппа. Тревога, как выяснилось, была не напрасной: специалисты подтвердили, что инфицированные мясопродукты уже попали в республику — счастье, что до прилавков не дошли. «Реальное время» выяснило, где сегодня в Казани безопаснее всего покупать мясо птицы.

Электронный сертификат — не цель, а средство



Обязательная электронная ветеринарная сертификация, о которой бегло отчитались участники пресс-конференции, была введена на территории Татарстана с 1 июля.

В Татарстане уже оформлено более 14 млн ЭВСД (электронных ветеринарных сопроводительных документов, — прим. ред.), но большая их часть была получена производителями сельхозпродукции еще до «часа икс», а за первую половину июля электронные сопроводительные документы в РТ получили 1,1 млн продуктов.

— Мы оцениваем ситуацию в Республике Татарстан с не подключенными [к системе «Меркурий»] лицами в 15—20 процентов. К концу месяца мы ожидаем охват в 90 процентов, — сообщил начальник отдела управления Россельхознадзора по РТ Ильшат Мухаметшин. — У нас в республике 70 тысяч объектов, а подключению к системе «Меркурий» подлежат около 30 тысяч. Сейчас подключились около 25 тысяч…

За первую половину июля электронные сопроводительные документы в РТ получили 1,1 млн продуктов. Фото vetmerkury.ru



Угроза по соседству

Вслед за дежурной информацией начальник отдела Главного управления ветеринарии КМ РТ Александр Козлов выложил, наконец, экстренную:

— Ситуация по гриппу птиц ухудшается на глазах… По последним данным, у нас имеется пятнадцать неблагополучных пунктов в Самарской области, четырнадцать — в Пензенской, семь — в Курской, четыре — в Саратовской, три — в Смоленской, шесть — в Орловской, три — в Ростовской, один в Нижегородской области, семь в Чувашской Республике. Прошу обратить на Чувашскую Республику особое внимание, потому что экономически мы на нее завязаны. 80 процентов реализации молодняка из Чувашской Республики происходит на территории Татарстана. В связи с этим мы опасаемся, что грипп птиц может перейти на территорию Республики Татарстан.

Очаги инфекции, по словам Александра Козлова, на территории Чувашии выявлены в двух личных подсобных хозяйствах в деревне Полевые Яуши Комсомольского района, в ЛПХ в селе Батырево, в ЛПХ в селе Яльчики, в ЛПХ поселка Молодежный Цивильского района и в двух ЛПХ в Цивильске.

Поскольку у птичьего гриппа длинный инкубационный период — 21 день, риск завезти его с сопредельной территории вместе с вполне еще здоровыми на вид, но уже зараженными курами, утками, гусями или индюшками достаточно велик, подчеркнул Козлов.

«Подарок» из Пензы

Опасности, которые таит в себе птичье мясо, стали поводом вернуться к системе «Меркурий». Отвечая корреспонденту «Реального времени» на вопросы, откуда в Татарстан уже поступала опасная продукция и как ее удалось найти и обезвредить, ветеринарный врач ветеринарного объединения Казани Булат Нуриахмитов подчеркнул:

— Именно «Меркурий» позволил нам быстро вытащить всю исчерпывающую информацию о том, где и сколько лежит опасной продукции!

— С предприятия «Пензамолинвест» в Татарстан поступило 153 тонны индюшатины. В отношении всех торговых точек, куда она пришла, продолжаются внеплановые проверки, и до конца месяца их завершат… Вся продукция под контролем. Пока было взято и исследовано свыше 500 проб, и только в одной партии было обнаружено 124 килограмма инфицированного фарша…

«К нам поступила информация о птичьем гриппе на птицефабрике «Белокалитвинская», расположенной в поселке Сосны Белокалитвинского района», — сообщил Александр Козлов. Фото pbk283.nethouse.ru

Тем временем в Татарстане в продаже присутствует мясо птиц из другого опасного с точки зрения заражения птичьим гриппом региона — Ростовской области.

— К нам поступила информация о птичьем гриппе на птицефабрике «Белокалитвинская», расположенной в поселке Сосны Белокалитвинского района, — сообщил Александр Козлов. — И буквально позавчера поступила информация, что заражены два участка выращивания ООО «Евродон» в Октябрьском районе… Сегодня по интернету уже опротестовывают данный диагноз. Но мы будем разбираться. И независимо от этого в ежедневном режиме отслеживается вся продукция, мы проводим мониторинговые исследования.

Пока, по его словам, в птичьем мясе с птицефабрики «Белокалитвинская», продающемся в Татарстане, опасный вирус не обнаружен, однако из-за длительности инкубационного периода вируса гриппа птиц «нет гарантии, что поступившая продукция благополучна».

Распространители — перекупщики

— У нас наибольшая проблема — это личные подсобные хозяйства, — заявил Александр Козлов. — Вы понимаете, каждую весну идет завоз — и санкционированный и несанкционированный. В связи с этим просил бы еще раз обратить внимание на Республику Чувашия… Источник инфекции они сами не могут определить. Подозревают, что инфекция поступила с территории Нижегородской области. Перекупщики из Чувашской Республики спокойно могут реализовать эту продукцию на территории республики Татарстан… Мы хотели бы обратиться к населению: мы считаем нецелесообразным приобретать птицу у продавцов, которые прибыли к нам из Чувашской Республики. Нет никакой гарантии, что эта птица здоровая.

А Ильшат Мухаметшин напомнил о том, как в прошлом году татарстанские предприниматели понесли огромные убытки, когда из-за недостаточной бдительности «пропустили» птичий грипп в свои хозяйства:

— Девять неблагополучных пунктов было год назад выявлено в Татарстане, в том числе восемь личных подсобных хозяйств. На директора и главного ветврача Лаишевской птицефабрики тогда штрафы были наложены. А владельцы личных подсобных хозяйств были так наказаны, что и штрафов не надо: им всю птицу пришлось сжечь!

Ильшат Мухаметшин напомнил о том, как в прошлом году татарстанские предприниматели понесли огромные убытки, когда из-за недостаточной бдительности «пропустили» птичий грипп в свои хозяйства. Фото ko-ko.ru

На вопрос корреспондента «Реального времени», можно ли остановить с помощью «Меркурия» или другими средствами «перевозку» птичьего гриппа перекупщиками, участники Козлов и Мухаметшин дружно сказали: «Нет!» Живая продукция, неоднократно переходя от одного перекупщика к другому, «обезличивается», и даже наличие документов не может служить гарантией безопасности. Живых кур и уток нынче крестьянам лучше вовсе не покупать: того и гляди — свое стадо загубишь.

«Ловить» птицу надо на рынке

— Самый большой выбор мяса птицы — на рынках, а разобрать там, какая птица откуда поступила, непросто — вон в Агропарке какое изобилие. И если инкубационный срок у птичьего гриппа — три недели, то теоретически на прилавки рынков может попасть продукция, годная по документам, но опасная для здоровья? — подошла после пресс-конференции с вопросом к Александру Козлову корреспондент «Реального времени».

— Нет, как раз на рынке, в том же Агропарке, работает ветеринарная лаборатория, пробы снимаются там со всех партий продуктов. И это даже более надежно, чем, скажем, в торговых сетях, где о безопасности продуктов судят зачастую по документам, — обнадежил Козлов.

— А живая птица? Ее, наверное, и в Агропарке брать пока не стоит?

— Ну та, что продается на территории Агропарка, имеет соответствующие документы. Но от покупки любой живой птицы лучше все-таки воздержаться.