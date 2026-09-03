В Татарстане намерены увеличить долю рейсов общественного транспорта, ходящего по графику
Сейчас только 54% рейсов выполняются по расписанию
В Татарстане только 54% рейсов общественного транспорта в 2026 году выполняются по расписанию. Правительство республики планирует увеличить этот показатель до 86% к 2030 году, согласно региональному стандарту транспортного обслуживания населения на 2026—2030 годы.
Также к 2030 году ожидается, что доля населения, для которого остановки общественного транспорта находятся в пределах нормативной пешеходной доступности, вырастет с 86,1% до 89,3%. Стандарт включает в себя увеличение доли низкопольного транспорта с 65,4% до 70% и доли транспортных средств экологического класса «Евро-4» и выше с 95% до 99%.
Документ также устанавливает требования к времени работы общественного транспорта. В Казанской и Камской агломерациях транспорт должен начинать движение не позднее 6:30 и завершать его не ранее 22:30. В остальных населенных пунктах республики транспорт должен выходить на маршрут не позднее 7:00 и завершать работу не ранее 22:00.
Ранее сообщалось, что в Казани начали работу над проектом планировки второй ветки метро.
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