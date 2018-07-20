«Ак Барс» нашел новых страховщиков в «Татфондбанке» и Минфине?

Линар Гарифуллин ушел с должности гендиректора «Ак Барс Страхования» и «Ак Барс Меда»

Фото: minzdrav.tatarstan.ru (на фото в центре Линар Гарифуллин)

В страховой группе «Ак Барс» перемены: сразу у двух ее юрлиц — СК «Ак Барс Страхование» и «Ак Барс Мед» — появились новые руководители. Линар Гарифуллин, который ранее стоял во главе обеих компаний, оставил пост генерального директора в конце июня. Причины не называются, но собеседники «Реального времени» говорят, что «его ушли». На смену Гарифуллину, похоже, пришли выходец из «Татфондбанка», а также бывший чиновник Минфина РФ.

«Его работой были недовольны — и вот»

Руководство в обеих страховых компаниях сменилось еще в конце прошлого месяца: как следует из данных сервиса СПАРК, новые генеральные директоры в «Ак Барс Страховании» (АБС) и «Ак Барс Меде» (АБМ) были назначены 29 июня. Правда, пока они работают с приставкой «временно исполняющий обязанности». В АСБ «Реальному времени» подтвердили смену руководства, но вдаваться в подробности не стали. Врио гендиректора «Ак Барс Страхования», согласно СПАРК, назначен Рустем Исмагилов, а во главе «Ак Барс Меда» стал Тагир Каримов.

Покинувший обе компании Линар Гарифуллин занимал должность генерального директора АБС с ноября 2011 года, а «Ак Барс Медом» руководил и того дольше — с осени 2004-го. Телеграм-канал «Татарская якудза» написал, что Гарифуллину пришлось уйти после недавней проверки ЦБ. На вопрос о проверке в «Ак Барс Страховании» не ответили, ответ от ЦБ на момент публикации тоже не поступил. На бывшего генерального директора по-прежнему записаны доли в двух компаниях: «Консалтинг и связь» и «Контакт-Сервис» (связана с Минземимуществом Татарстана). Кроме того, Гарифуллин числится директором ООО «Страховой брокер «Ак Барс».

С чем связан уход Гарифуллина, в АБС не уточнили. «По моей информации, его ушли, — говорит один из собеседников «Реального времени» на страховом рынке. — Его работой были давно недовольны — и вот».

Покинувший обе компании Линар Гарифуллин занимал должность генерального директора АБС с ноября 2011 года, а «Ак Барс Медом» руководил и того дольше — с осени 2004-го. Фото sostav.ru



Информации о новых руководителях страховых компаний не так много. Рустем Исмагилов, назначенный в АБС, возможно, ранее занимал должность директора департамента малого и среднего бизнеса «Татфондбанка» (департаментом руководил человек с такими же именем, фамилией и отчеством). Также он входил в совет директоров нижегородского «Радиотехбанка», основным собственником которого является ТФБ. На сайте инвестиционного проекта AP говорится, что Исмагилов, помимо прочего, занимается частным бизнес-консультированием.

Про врио генерального директора АБМ Тагира Каримова известно еще меньше. Несколько лет назад его полный тезка работал в республиканском Минфине и занимал должность начальника отдела регионального контроля департамента казначейства (сейчас департаментом руководит другой человек). В 2014 году Каримов получил степень кандидата экономических наук, защитив диссертацию на тему «совершенствование процессов управления стимулированием инновационной деятельности предприятия».

На двих — 4 процента рынка

АБС и АБМ являются частью страховой группы «Ак Барс», куда также входит СК «Ак Барс Медицина». Собственником первой компании формально числится московское ООО «Кванткомфинанс», которым в свою очередь владеет «Ристо Холдинг Инк», зарегистрированная на Британских Виргинских островах. «Ак Барс Мед» полностью принадлежит «Ак Барс Банку»; эта компания известна тем, что занимает доминирующее положение на рынке обязательного медицинского страхования в Татарстане.

Как и АБМ, «Ак Барс Страхование» тоже могло стать дочерним обществом «Ак Барс Банка» — в начале этого года банк рассматривал вопрос о приобретении доли в капитале страховой компании. Тогда в банке «Реальному времени» говорили, что контроль над АБС может позволить выстроить продуктовую линейку, включающую полный спектр финансовых услуг.

Основной бизнес АБС выстроен вокруг банка: компания страхует его ипотеку, залоги и имущество, хотя в последнее время старалась развивать розницу и открывать филиалы в районах республики, говорил Рустэм Сабиров. Фото Романа Хасаева



Если бы присоединение произошло, банк получил бы контроль над всей страховой группой «Ак Барс», поскольку АБС — основной владелец «Ак Барс Медицины»; однако владельцем «Ак Барс Страхования» по-прежнему остается «Кванткомфинанс».

Впрочем, участники рынка говорили, что независимость «Ак Барс Страхования» — чистая формальность; по факту компания всегда контролировалась «Ак Барс» Банком. Основной бизнес АБС выстроен вокруг банка: компания страхует его ипотеку, залоги и имущество, хотя в последнее время старалась развивать розницу и открывать филиалы в районах республики, говорил вице-президент Союза страховщиков Татарстана Рустэм Сабиров. В АБС говорили, что банк — их давний стратегический партнер, но зависимость от него отрицали, настаивая, что портфель компании сформирован в основном розничными клиентами.

На I квартал 2018 года АБС занимает 16-е место в Татарстане по совокупному объему страховых поступлений (157,9 млн рублей) и занимает 2,2% рынка; у АБМ — 19-е место (136 млн рублей) и 1,9% рынка. Данных о финансовом результате компаний за прошлый год пока нет. В 2016 году выручка «Ак Барс Страхования» составила 437,2 млн рублей, чистая прибыль — 8,5 млн рублей. «Ак Барс Мед» в том же году получил выручку в размере 206 млн рублей и 5,5 млн чистой прибыли.