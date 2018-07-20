«Ак Барс» нашел новых страховщиков в «Татфондбанке» и Минфине?
Линар Гарифуллин ушел с должности гендиректора «Ак Барс Страхования» и «Ак Барс Меда»
В страховой группе «Ак Барс» перемены: сразу у двух ее юрлиц — СК «Ак Барс Страхование» и «Ак Барс Мед» — появились новые руководители. Линар Гарифуллин, который ранее стоял во главе обеих компаний, оставил пост генерального директора в конце июня. Причины не называются, но собеседники «Реального времени» говорят, что «его ушли». На смену Гарифуллину, похоже, пришли выходец из «Татфондбанка», а также бывший чиновник Минфина РФ.
«Его работой были недовольны — и вот»
Руководство в обеих страховых компаниях сменилось еще в конце прошлого месяца: как следует из данных сервиса СПАРК, новые генеральные директоры в «Ак Барс Страховании» (АБС) и «Ак Барс Меде» (АБМ) были назначены 29 июня. Правда, пока они работают с приставкой «временно исполняющий обязанности». В АСБ «Реальному времени» подтвердили смену руководства, но вдаваться в подробности не стали. Врио гендиректора «Ак Барс Страхования», согласно СПАРК, назначен Рустем Исмагилов, а во главе «Ак Барс Меда» стал Тагир Каримов.
Покинувший обе компании Линар Гарифуллин занимал должность генерального директора АБС с ноября 2011 года, а «Ак Барс Медом» руководил и того дольше — с осени 2004-го. Телеграм-канал «Татарская якудза» написал, что Гарифуллину пришлось уйти после недавней проверки ЦБ. На вопрос о проверке в «Ак Барс Страховании» не ответили, ответ от ЦБ на момент публикации тоже не поступил. На бывшего генерального директора по-прежнему записаны доли в двух компаниях: «Консалтинг и связь» и «Контакт-Сервис» (связана с Минземимуществом Татарстана). Кроме того, Гарифуллин числится директором ООО «Страховой брокер «Ак Барс».
С чем связан уход Гарифуллина, в АБС не уточнили. «По моей информации, его ушли, — говорит один из собеседников «Реального времени» на страховом рынке. — Его работой были давно недовольны — и вот».
Информации о новых руководителях страховых компаний не так много. Рустем Исмагилов, назначенный в АБС, возможно, ранее занимал должность директора департамента малого и среднего бизнеса «Татфондбанка» (департаментом руководил человек с такими же именем, фамилией и отчеством). Также он входил в совет директоров нижегородского «Радиотехбанка», основным собственником которого является ТФБ. На сайте инвестиционного проекта AP говорится, что Исмагилов, помимо прочего, занимается частным бизнес-консультированием.
Про врио генерального директора АБМ Тагира Каримова известно еще меньше. Несколько лет назад его полный тезка работал в республиканском Минфине и занимал должность начальника отдела регионального контроля департамента казначейства (сейчас департаментом руководит другой человек). В 2014 году Каримов получил степень кандидата экономических наук, защитив диссертацию на тему «совершенствование процессов управления стимулированием инновационной деятельности предприятия».
На двих — 4 процента рынка
АБС и АБМ являются частью страховой группы «Ак Барс», куда также входит СК «Ак Барс Медицина». Собственником первой компании формально числится московское ООО «Кванткомфинанс», которым в свою очередь владеет «Ристо Холдинг Инк», зарегистрированная на Британских Виргинских островах. «Ак Барс Мед» полностью принадлежит «Ак Барс Банку»; эта компания известна тем, что занимает доминирующее положение на рынке обязательного медицинского страхования в Татарстане.
Как и АБМ, «Ак Барс Страхование» тоже могло стать дочерним обществом «Ак Барс Банка» — в начале этого года банк рассматривал вопрос о приобретении доли в капитале страховой компании. Тогда в банке «Реальному времени» говорили, что контроль над АБС может позволить выстроить продуктовую линейку, включающую полный спектр финансовых услуг.
Если бы присоединение произошло, банк получил бы контроль над всей страховой группой «Ак Барс», поскольку АБС — основной владелец «Ак Барс Медицины»; однако владельцем «Ак Барс Страхования» по-прежнему остается «Кванткомфинанс».
Впрочем, участники рынка говорили, что независимость «Ак Барс Страхования» — чистая формальность; по факту компания всегда контролировалась «Ак Барс» Банком. Основной бизнес АБС выстроен вокруг банка: компания страхует его ипотеку, залоги и имущество, хотя в последнее время старалась развивать розницу и открывать филиалы в районах республики, говорил вице-президент Союза страховщиков Татарстана Рустэм Сабиров. В АБС говорили, что банк — их давний стратегический партнер, но зависимость от него отрицали, настаивая, что портфель компании сформирован в основном розничными клиентами.
На I квартал 2018 года АБС занимает 16-е место в Татарстане по совокупному объему страховых поступлений (157,9 млн рублей) и занимает 2,2% рынка; у АБМ — 19-е место (136 млн рублей) и 1,9% рынка. Данных о финансовом результате компаний за прошлый год пока нет. В 2016 году выручка «Ак Барс Страхования» составила 437,2 млн рублей, чистая прибыль — 8,5 млн рублей. «Ак Барс Мед» в том же году получил выручку в размере 206 млн рублей и 5,5 млн чистой прибыли.
комментарии
АБС и АБМ являются частью страховой группы «Ак Барс», куда также входит СК «Ак Барс Медицина». Собственником первой компании формально числится
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/106498-v-ak-bars-strahovanii-i-ak-bars-med-novoe-rukovodstvo