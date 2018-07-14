«Конечно, мы не будем участвовать»: Борис Тихомиров отказался идти на повторные торги в Крыму

Проектный институт «Казанский Гипронииавиапром» закрывает филиал в Бахчисарае

Как стало известно «Реальному времени», авторитетный проектный институт «Казанский Гипронииавиапром» принял решение отказаться от продолжения борьбы за заказы, связанные с проектированием объектов коммунальной инфраструктуры Ялты и Алушты, несмотря на то, что ФАС РФ признала его отстранение от торгов в мае незаконным. Этот инцидент стал последней каплей в крымской эпопее компании: она закрыла свой филиал в Бахчисарае и планирует участвовать в последующих торгах уже дистанционно.

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Крымский «поход» за государственными контрактами на проектирование и строительство инфраструктуры, которые финансируются за счет Федеральной целевой программы развития полуострова до 2020 года, принес казанским подрядчикам сплошные разочарования. На этой неделе стало известно, что «Казанский Гипронииавиапром» (КГАП) закрыл крымский филиал в Бахчисарае, который, по данным «Спарк-Интерфакс», функционировал почти 15 лет и участвовал в реконструкции многих социальных объектов Крымского полуострова. Генеральный директор КГАП Борис Тихомиров подтвердил нам эту информацию, но предпочел не комментировать ее, хотя событие во всех смыслах неординарное и показательное. «Вы и это знаете?», — с легким раздражением в голосе отреагировал он на вопрос корреспондента «Реального времени», сообщив, что пока не готов обсуждать с прессой внутреннее решение компании.

Тем временем, наши источники, близкие к проектному институту, рассказывают, что попытки казанцев выиграть электронные аукционы на право выполнения работ в Крыму оказывались в последние годы (судя по всему, начиная с 2014-го) безрезультатными. Так что сохранять его присутствие на полуострове было бессмысленно.

Осторожно, вход закрыт

На этот крайний шаг институт, вероятно, подтолкнуло неудачное участие в последних тендерах на право выполнения работ по модернизации коммунальной инфраструктуры. Как следует из материалов, в мае этого года служба капитального строительства Республики Крым не допустила к участию в двух аукционах на право выполнения проектно-изыскательских работ «Казанский Гипронииавипром» и еще трех российских претендентов. Первый конкурс проводился по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений с глубоководным выпуском в море в пос. Кацивели, г. Ялта, Республика Крым» со стартовой стоимостью 71,5 млн рублей, второй — по объекту «Реконструкция системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод в с. Малореченское городского округа Алушта Республики Крым» с начальной стоимостью 91 млн рублей. Обе закупки проводились практически одновременно: информация об условиях их проведения была опубликована в единой информационной системе в один день 26 января этого года, а КГАП подал заявки на участие в конце апреля за несколько дней до начала конкурса. Какое ценовое предложение было сделано казанцами, выяснить не удалось.

Первый конкурс проводился по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений с глубоководным выпуском в море в пос. Кацивели, г. Ялта, Республика Крым». Фото alupka24.ru



«Мегалайн» въезжает в Крым

4 мая КГАП ждал неприятный сюрприз. В этот день в единой информационной системе был опубликован протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в алуштинском конкурсе, из которого казанцы узнали, что их заявка была признана ненадлежащей. Аналогичное решение конкурсная комиссия приняла и по другой заявке казанцев. Заметим, что количество желающих выиграть этот контракт зашкаливало. Если обычно конкурсы проходят при трех-четырех участниках, то на последний было поданы заявки 12 российских компаний.

Интересно, что в обоих аукционах победителем была признана питерская компания «Мегалайн», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным (которого, в свою очередь, называют близким Кремлю). В аукционе «на Алушту» при цене 91 млн рублей «Мегалайн» предложил 69,1 млн рублей, а в аукционе «на Ялту» при цене 71,5 млн сбросил ее до 53,6 млн. К слову, в прошлом году ФАС РФ уличила компанию в участии в картельном сговоре на торгах Минобороны РФ. Тогда антимонопольщики сообщили, что выявили антиконкурентное соглашение на восьми открытых аукционах Минобороны в 2015 году с общей начальной минимальной ценой около 1,8 млрд руб. Как видно, это не мешает компании участвовать в других открытых торгах.

КГАП не допустили по формальным причинам?

В свою очередь КГАП опротестовал решение конкурсной комиссии по обоим аукционам, направив жалобу в ФАС РФ. Кроме того, жалобы подали компании НПО «Эксперт», «РТ-Экос», «Дека». Как рассказали наши источники, основания для отказа им носили формальный характер — претензии заказчика якобы сводилась к тому, что отдельная заявка должна быть «сшита» и описана, как и все приложения по отдельности.

«ФАС определила, что заказчик был не прав. И все другие заявки были отклонены по этой причине и не были допущены к торгам», — утверждает наш источник в российской компании, участвовавшей в конкурсах. Более того, ФАС РФ самостоятельно провела внеплановую проверку и обнаружила нарушения в конкурсной документации. В результате антимонопольная служба вынесла предписание отменить итоги аукционов и объявить повторный конкурс. Как сообщили организаторы торгов, 12 июля было выпущено последнее извещение с внесением изменений в конкурсную документацию, так что участники конкурса могут повторно подавать свои заявки до 27 июля. В этот день будет произведено вскрытие конвертов и определится новый победитель. Таким образом, выбор подрядчика на эти объекты затянулся на полгода вместо планируемых трех месяцев.

КГАП опротестовал решение конкурсной комиссии по обоим аукционам, направив жалобу в ФАС РФ. Фото gap-rt.ru

«Заказчику проще пареной репы посадить исполнителя на штрафы»

Несмотря на вмешательство ФАС, КГАП принял решение не участвовать в этих двух аукционах. Информацию об этом с явным нежеланием нам подтвердил и сам Борис Тихомиров. «Знаете, я понимаю, что такое сегодняшняя пресса, и большой любви к ней не испытываю. У меня очень много дел, причем конкретной работы, и я призываю всю вашу компанию идти на заводы, идти в цеха и работать», — сказал он, отказавшись от дальнейших комментариев и даже слегка пригрозив встречными разбирательствами.

Источники в компании подтверждают, что участвовать в дальнейшей борьбе она «конечно, не будет»: «Потому что заказчику проще пареной репы посадить исполнителя на штрафы, а исполнителю — попасть в нерадивые поставщики. Элементарно можно не соблюсти сроки по причине недостающих сведений. Это не прописано в договоре, поэтому обезопасить себя крайне трудно. Зачем нам это нужно?». В КГАП уверены, что схожую позицию готовы занять и другие конкурсанты.

По словам участников торгов, стартовые цены на аукционах были неадекватно высокими. «71 млн для такого объекта (речь о Ялте) — это очень много», — отмечает один из участников конкурса, намекая на то, что победитель, скорее всего, захочет взять профессионалов на субподряд за значительно меньшую цену.

Крым не отдадим!

Но, может, все-таки стоит побороться?

«Вот вы позвонили, сейчас же распоряжусь, позвоню, прикажу участвовать в конкурсе, — добродушно отшучивался Борис Тихомиров в разговоре с корреспондентом «Реального времени». — И новую статью напишем: мол, не хотел генеральный директор участвовать, но милая барышня позвонила, он среагировал и стал участвовать во всем подряд и даже в Крыму».

Но если серьезно, то в компании подчеркивают, что отказ участвовать в повторном аукционе не означает, что КГАП совсем отказывается от крымского «направления». Но отныне институт будет работать на нем дистанционно.

Напомним, что госконтракты по модернизации Крыма финансируются в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». Общая стоимость программы — более 700 млрд руб. Основные объемы госинвестиций направляются на строительство дорожно-транспортной сети, энергетических объектов и инженерной инфраструктуры. Одна из расходных статей — модернизация коммунальной системы. На реконструкцию водоводов в Крыму зарезервировано почти 13 млрд рублей, на строительство и реконструкцию канализационного коллектора в Симферополе — 11,5 млрд рублей.