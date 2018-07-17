Татарстанцам рекомендовали не покупать птичью продукцию из Чувашии

Жителей Татарстана призвали воздержаться от приобретения любой птицы и продукции из птицы из подсобных личных хозяйств Чувашии, поскольку там наиболее быстро распространяется вирус птичьего гриппа. Об этом заявил начальник отдела Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Александр Козлов.



«Нецелесообразно приобретать птицу, которая прибыла к нам из Чувашии», — заявил Козлов.

Он также призвал не приобретать любую птицу в несанкционированных торговых точках, без документов, сообщает корреспондент «Реального времени».

«Многие вырастили, потратили деньги и им надо быстрее реализовать и готовы проехать для этого несколько сотен километров».

Ранее в Татарстан из Пензенской области завезли зараженную птичью продукцию.