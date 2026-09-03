Axios: число пожилых людей в мире впервые превысило численность детей

Доля людей, живущих в странах с уровнем рождаемости для воспроизводства населения или ниже, резко выросла

Фото: Динар Фатыхов

Впервые в истории количество людей в возрасте 65 лет и старше превысило число детей младше пяти лет — это результат снижения рождаемости и увеличения продолжительности жизни, сообщает Axios со ссылкой на доклад переписи населения США.

В документе отмечается, что доля старшего поколения будет продолжать расти: по прогнозу, численность пожилых увеличится с 852 млн в 2025 году до примерно 2 млрд к 2060 году. К тому же году, как ожидается, население Земли составит около 10,23 млрд человек.

Авторы доклада указывают, что доля людей, живущих в странах с уровнем рождаемости для воспроизводства населения (2,1 ребенка на женщину) или ниже, резко выросла — с 45% в 2013 году до 71% в 2023 году. Кроме того, в отчете сказано, что сейчас уровень рождаемости ниже порога воспроизводства зафиксирован в двух крупнейших странах мира — Китае и Индии, а также в ряде других густонаселенных государств, включая Бангладеш, Мексику и Вьетнам.

Никита Егоров