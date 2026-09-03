Скончался заслуженный химик Татарстана, отец мэра Казани

Раис Метшин на протяжении своей карьеры работал на крупных предприятиях Нижнекамска

Фото: Динар Фатыхов

Скончался Раис Музагитович Метшин, заслуженный химик Татарстана и отец мэра Казани Ильсура Метшина, а также депутата Госдумы Айдара Метшина. Об этом сообщила администрация Нижнекамского района.

Глава района Радмир Беляев отметил, что Раис Музагитович принадлежал к поколению людей, которые создавали Нижнекамск своим трудом. Он переехал в город в годы его становления и посвятил ему много лет своей жизни, работая на местных предприятиях и передавая свои знания и опыт молодым специалистам.

Мэр Нижнекамска выразил соболезнования супруге Раиса Метшина Разие Нурулловне, а также его сыновьям Ильсуру, Айдару и Айрату и другим близким.

Раис Метшин на протяжении своей карьеры работал на крупных предприятиях Нижнекамска, таких как нефтехимический комбинат и «Нижнекамскшина». Он много лет занимался вопросами охраны труда и безопасности и был удостоен звания заслуженного химика республики.

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Никита Егоров