«Попахивает расизмом»: «Святую» обвинили в разжигании межнациональной розни

Владельцы казанского бренда одежды продолжают провоцировать покупателей — дело дошло до прокуратуры

«Марҗа» и «Марҗа түгел» — надписи на новых футболках от популярного бренда никого не оставили равнодушными и вызвали очередной скандал вокруг известного казанского продавца одежды «Святая». Многие высказались, что своим продуктом компания провоцирует межнациональную рознь. Дело в том, что в татарском языке в ряде случаев слово «марҗа» несет в себе пренебрежительное отношение к русской женщине, часто используется как оскорбление. В продаже новые модели уже не найти, по телефону горячей линии утверждают, что все раскупили. Между тем нашумевшей продукцией заинтересовалась прокуратура РТ, специалисты изучают уместность написания этих слов на одежде. Подробности — в материале «Реального времени».

Русская или не русская?

Казанский производитель одежды «Святая» получил свою дозу хайпа на волне языковой политики — компания выпустила серию футболок с надписями «маржа» и «маржа тугел». Слова сопровождали флаги России и Татарстана. В татарско-русских словарях это слово обозначено как разговорное, переводится как «русская женщина», хотя в большинстве случаев передает пренебрежительное отношение и используется как оскорбление. Впрочем, как объяснили лингвисты, все зависит от контекста. Однако в Казани отношение к слову исключительно отрицательное. Одним из первых на сомнительные футболки обратил внимание телеграм-канал «Бабай позвонит». Новость об использовании слов «маржа» и «маржа тугел» не обошла и федеральные СМИ.

— В интернете появились изображения белых футболок от бренда «Святая», на груди которых изображены маленькие флаги России или Татарстана и такая же маленькая подпись «Маржа» или «Маржа тугел», что в переводе означает оскорбительное обращение к русской женщине — в первом случае, и отрицание того, что надевшая эту футболку «маржа», — во втором. Этот хайп совершенно смело можно отнести к разжиганию межнациональной розни с далеко идущими последствиями, поэтому мы бы рекомендовали магазину снять футболки с продажи, а в следующий раз 10 раз подумать, прежде чем выводить на рынок спорные решения, — советуют авторы канала.

Сейчас ни в одной из групп бренда нет ни одного упоминания об этих футболках, которые поступили в продажу меньше недели назад. Не найти их и на официальном сайте компании «Святая». Фото svyataya.com

В ответ на поднявшийся скандал представители бренда в соцсетях пояснили, что надписи всего лишь означают «русский» и «не русский». Правда, сейчас ни в одной из групп бренда нет ни одного упоминания об этих футболках, которые поступили в продажу меньше недели назад. Не найти их и на официальном сайте компании «Святая».



— Все футболки уже раскупили. Компанией было принято решение, что их не будут больше шить. Я дизайнерский принт не компетентен комментировать. Сейчас мы делаем акцент на другие модели, предлагаем обратить внимание на них, — ответили корреспонденту по многоканальному телефону «Святой».

От официальных комментариев в компании отказались: «К сожалению, на данный момент нашим руководством было принято решение не давать интервью никаким изданиям. Спасибо за понимание», — ответила «Реальному времени» Кристина Ревина, занимающаяся SMM-продвижением марки «Святая».

Основатели бренда Регина Сафина и Рустем Гарипов на момент подготовки материала не предоставили комментариев, хотя сообщения прочитали. Стоит отметить, что в одном из интервью еще три года назад основатели признались, что и само название бренда — «Святая» — это провокация, и не отрицали, что рассчитывали в своей маркетинговой политике именно на такой эффект.

Еще три года назад основатели бренда признались, что и само название «Святая» — это провокация, и не отрицали, что рассчитывали в своей маркетинговой политике именно на такой эффект. Фото fashiontime.ru

Проверка прокуратуры РТ

Однако многие татарстанцы не оценили пиар-ход производителя. В большинстве своем пользователи высказывались о новинке негативно. В свою очередь, «Святая» в мае запускала конкурс на новый стикер для «Телеграм». Судя по всему, стикер «маржа тугел» на тот момент уже был задействован. Под этим постом пользователи высказывались отрицательно:

«Не забывайте, что свою продукцию вы продаете на российский рынок. И что же вы свой бренд назвали русским словом?»; «Маржой» татары называют русских в оскорбительной форме, как бы превознося свою нацию над русскими»; «Я не понимаю, как бренд может себе позволять такое. Недавно только приобретала там вещи, сейчас все желание отбили»; «Такое ощущение, что в этой компании работают только лишь татары. Что за националистические наклонности?»; «Дичь какая-то. Выпустите футболки с надписью «чаплашка» и «не чаплашка». Слабо?» — недоумевали покупатели.

Появлением футболок с провокационными надписями заинтересовались и в республиканской прокуратуре:

— Заявлений по данному факту пока не поступало. Надзорное ведомство обратило внимание на этот случай в ходе мониторинга СМИ. Проводится проверка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе прокуратуры РТ.

«Все зависит от региона»

Похоже, что татарстанцы с жалобами на производителя футболок в надзорные службы не обращались. Так, в Союзе потребителей РТ заметили, что у них не было обращений по поводу унижающих надписей:

— К нам никто не обращался. Закон о защите прав потребителей вообще никак не регулирует этот вопрос. Еще нужно доказать, что слово является ругательным, все зависит от контекста, — считает председатель совета Союза потребителей РТ Марс Исмагилов.

Кандидат филологических наук, доцент кафедры татарской литературы КФУ Милеуша Хабутдинова тоже признается, что нужно обращать внимание на контекст, но в Казани использование этого слова точно недопустимо.

— Все зависит от региона. Вообще, «маржа» — это слово, обозначающее русскую женщину, так же, как «урыс» — русского мужчину. В Казани это негативная коннотация. Мои языковые наблюдения: в интернациональной деревне, где я жила, было обращение «маржа», и никто даже не мог подумать, что это оскорбительное обращение. Когда я в 90-е приехала учиться в Казань, то оказалось, что здесь значение слова совсем другое. Его использование сейчас — желание молодежи самовыразиться, но для этого нет площадки. Здесь тонкая тема национальности, к тому же обидные эмоции выстреливают у тех, у кого есть обида. Я здесь не вижу оскорбительного контекста. В Кукморском районе, например, на эту футболку совершенно бы спокойно отреагировали, в Казани в 90-е — оскорбились бы, но это получается деление на свое/чужое. Вряд ли создатели футболок выступают прямо против русских, скорее это такая подростковость в поведении. Они хотят выразиться, обозначить национальность, но не умеют — это проблема роста, это такой уровень культуры. Нужно помочь, это ляп из-за незнания языка, — считает Милеуша Хабутдинова.

Она подчеркивает, что в Казани действительно такая контекстная ситуация, что «маржа» носит негативный смысл. «Попахивает расизмом», — рассуждает доцент. Но и ношение даже нейтральной футболки с определенным флагом она не считает пропагандой культуры.

— Это не говорит о готовности пропагандировать культуру. Об этом можно говорить только по поступкам, только о тех людях, кто сделал вклад в культуру. Мне кажется, что тот, кто наденет подобную футболку с флагом, закомплексован, — рассуждает Хабутдинова.

В индустрии моды к поступку бренда тоже отнеслись очень настороженно: «В настоящее время идет расцвет предпринимательской деятельности, каждый день просыпается новый бизнесмен, вдохновленный тренингами и блогами о красивой жизни. Бренд «Святая» с самого названия выбрал сложную, но «хайповую» тактику маркетинга — обнаженное тело, провокационные надписи. Что касается данной ситуации — наглядный пример черного пиара, но направленного на свою же компанию, и если это действительно тактика искажения собственной репутации, то можно только безмолвно кивнуть в знак уважения, но если надпись случайность, то… В любом случае бренд выбрал очень тонкую грань, где все должно быть стратегически продумано на два шага вперед», — поделилась мнением с «Реальным временем» управляющий брендом Ricoco Гульнур Гизатуллина.