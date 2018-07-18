Дольщики ЖК «МЧС» просят МВД проверить действия главы «ФОНа»

Фото: Дольщики ЖК "МЧС"

Дольщики четырех домов ЖК «МЧС» написали коллективное письмо главе МВД по РТ Артему Хохорину, вице-премьеру РТ Рустему Нигматуллину, прокурору РТ Ильдусу Нафикову и старшему следователю СЧ ГСУ МВД по РТ Игорю Москалеву. Авторы обращения просят проверить на законность действия главы ГК «ФОН» Анатолия Ливады, арестованного по обвинению в мошенничестве и месяц назад объявленного банкротом. В минувшую пятницу застройщик назначил дольщицу Ирину Князеву директором фирмы вместо себя, с чем большинство других дольщиков долгостроев на Губкина мириться не готовы.

«Как стало известно дольщикам, Ливада А.Н., находясь под стражей, покидает место своего пребывания, подписывая документы в Высокогорском районе (о чем имеется отметка на Решении), у нотариуса (были выданы ряд доверенностей от него лично третьим лицам), неоднократно встречается с Князевой И.Г., которая является кроме того потерпевшей в уголовном деле, ведет с ней телефонные переговоры, передает документы, дает указания. Дольщики неоднократно видели Ливаду А.Н., приезжающего с водителем, возле дома по ул. Ямашева, 103а, в котором расположены нотариальная контора и находящийся в непосредственной близости с офисом ГК «ФОН». Ливада А.Н. в течение всего срока пребывания под стражей неоднократно звонил дольщикам (потерпевшим), оказывая на них давление», — говорится в письме.

Дольщики просят провести проверку вышеуказанных фактов, а также правомочность решения застройщика назначить нового директора. Финансовый управляющий Ливады, ссылаясь на закон о банкротстве, указал, что это решение Ливады без согласования с ним было «незаконным». Кроме того, авторы письма просят МВД и прокуратуру проверить самого главу ФОНа» на вменяемость: «провести соответствующие медицинские экспертизы с целью установления дееспособности Ливады А.Н.».

— Цель — защита наших интересов. Мы не хотим участвовать в авантюрах Ирины Князевой, — пояснил «Реальному времени» активист комплекса Леонид Фоминых.

Под коллективным письмом подписались представители инициативных групп 1-го, 2-го, 4-го и 5-го домов ЖК «МЧС».



