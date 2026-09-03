Орлов подписал соглашение между МЧС РТ, КНИТУ-КАИ и Тетюшским колледжем гражданской защиты

Документ направлен на создание единой системы образования и науки в сфере безопасности для нужд республики

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Врио министра по делам гражданской обороны и ЧС РТ Андрей Орлов подписал трехстороннее соглашение между МЧС Татарстана, КНИТУ-КАИ и Тетюшским госколледжем гражданской защиты, сообщила пресс-служба ведомства.

В рамках XVI Международного салона «Комплексная безопасность — 2026» в выставочном центре «Казань Экспо» состоялось подписание трехстороннего соглашения. Документ закрепляет партнерство между Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана, КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева и Тетюшским колледжем гражданской защиты.

Соглашение направлено на создание единой системы непрерывного образования и науки в сфере техносферной безопасности для нужд республики.

Ключевые направления сотрудничества:

образование: создание интегрированных программ от колледжа до магистратуры и аспирантуры КНИТУ-КАИ, включая подготовку научных кадров;

практика: организация стажировок и практик для студентов с последующим трудоустройством в структуры МЧС Татарстана;

наука: проведение совместных фундаментальных и прикладных исследований, а также их внедрение в образовательный процесс и реальную практику реагирования на ЧС;

профориентация: совместные дни открытых дверей, конкурсы профмастерства и олимпиады для привлечения молодежи в отрасль.

— Это соглашение знаменует новый этап взаимодействия. Связка «ведомство — вуз — колледж» выстраивает бесшовную образовательную траекторию. Мы готовим специалистов, которые будут отвечать на вызовы завтрашнего дня, — отметил Орлов.

Подписание прошло в торжественной обстановке при участии ведущих профильных вузов и научно-исследовательских институтов России. Соглашение заключено сроком на 5 лет и станет основой для укрепления кадрового потенциала системы гражданской защиты Татарстана.

Никита Егоров