ЕСПЧ перестает рассматривать индивидуальные жалобы против России насчет ресурсов

Суд уточнил, что речь идет об исках, не связанных с военными конфликтами или межгосударственными спорами

Фото: Динар Фатыхов

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявил о прекращении рассмотрения индивидуальных жалоб против России из-за нехватки ресурсов. В заявлении пресс-службы суда указано, что нет необходимости в дальнейшем разбирательстве по таким жалобам, поскольку они касаются вопросов, по которым суд уже сделал достаточные выводы. Суд подчеркнул, что продолжение работы над этими делами потребует значительных дополнительных ресурсов, которые могли бы быть использованы для рассмотрения жалоб против других стран, пишет ТАСС.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Суд уточнил, что речь идет об исках, не связанных с военными конфликтами или межгосударственными спорами и которые не могут быть рассмотрены в упрощенном порядке. При этом в будущем ЕСПЧ оставляет за собой право вернуться к рассмотрению этих жалоб в зависимости от обстоятельств. По состоянию на сентябрь 2022 года, когда, по мнению суда, Россия утратила статус стороны Европейской конвенции по правам человека, на рассмотрении находилось около 15,8 тысячи индивидуальных жалоб, большинство из которых уже были рассмотрены.

Сейчас ЕСПЧ будет заниматься только жалобами, связанными с событиями за пределами признанных Советом Европы границ России, а также межгосударственными исками. Более 5,5 тысячи жалоб касаются ситуации в Крыму и Донбассе, еще 150 дел связаны с конфликтом с Грузией, произошедшим в 2008 году. Эти дела признаны приоритетными, и для их быстрого рассмотрения в суде был создан специальный отдел по конфликтам.

Ранее сообщалось, что экс-начотдела Кабмина РТ отказался от признания вины. Недавно суд Казани допросил обвиняемого в коррупционном посредничестве в качестве свидетеля.

Никита Егоров