Дочь бывшего вице-премьера Татарстана Швецова «может зарабатывать переводами»

Арбитражный суд РТ рассматривает дело о личном банкротстве Эллины Шайер

Фото: Ирина Плотникова

Заявление обанкротившейся старшей дочери экс-руководителя Минтранса РТ Владимира Швецова Эллины Шайер об исключении из конкурсной массы имущества должницы прожиточного минимума, положенного ей и двум ее детям, удовлетворил в минувшую пятницу Арбитражный суд РТ. Корреспондент «Реального времени» побывал на судебном заседании и узнал, что осуществить это решение будет затруднительно. Как выяснилось, доходы недавно еще успешной предпринимательницы с начала года по день суда составили в полтора раза меньшую сумму, чем тот самый минимум, который суд разрешил из них вычитать.

Кредит на тысячу лет



Заявление о признании старшей дочери Владимира Швецова 37-летней Эллины Шайер банкротом более года назад, в апреле прошлого года, подал московский «БМ-Банк», которому она задолжала свыше 150 млн рублей. Позднее в реестр требований кредиторов были включены требования «Россельхозбанка» (76,88 млн рублей), «Внешпромбанка» в лице АСВ (28,57 млн рублей) и АО «Авангард», в котором Эллина Шайер является директором (20,66 млн рублей), а общая сумма долга Шайер выросла до баснословных 289,23 млн рублей (из которых сумма основного долга — 276,45 млн).

В октябре 2017 года должница представила кредиторам план реструктуризации долгов, согласно которому рассчитывала погасить задолженность за счет… нового займа в размере 297,42 млн рублей сроком на 10 лет. После получения займа Шайер обещала рассчитаться с кредиторами в течение трех лет, но собрание кредиторов этот план не утвердило, сочтя его заведомо экономически неисполнимым. Размер ежемесячного дохода должницы на тот момент складывался из зарплат, которые она получала в АО «Авангард» (10357,78 рубля), АО «ЗК «Свияга» (10440 рублей) и ООО «АС «Технология» (10440 рублей), и в сумме составлял 31237,78 рубля, из которых, за вычетом на содержание иждивенцев (мужа и тогда еще единственной дочери), можно было бы направлять на погашение кредита лишь 5037 рублей. Исходя из результатов анализа финансового состояния Эллины Шайер, опубликованных на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, при таких доходах и расходах она смогла бы рассчитаться с кредиторами не ранее чем через 1097 лет…

Старшая дочь Владимира Швецова, согласно отчету об ее финансовом состоянии на 1 января 2018 года, владела вполне прибыльными пакетами акций. А именно 5500 акциями ПАО «Газпром», 24351 акцией ПАО «РусГидро», 900 акциями ПАО «Аэрофлот», 20 акциями ПАО «Полюс». Фото Максима Платонова



От старого пикапа до акций «Газпрома»

Назначенный судом финансовый управляющий Ирек Шакиров выявил у Эллины Шайер имущество, на которое оказалось возможным обратить взыскание. А именно: земельный участок в поселке КИМ Спасского района площадью 14,3 сотки, жилой дом на этом участке стоимостью 1,25 млн рублей, автомобиль ВИС 234700-30 («пикап» на базе LADA Samara), а также доли в ряде достаточно прибыльных предприятий. Кроме 61-процентной доли в находящемся, по данным ресурса rusprofile.ru, в глубоком финансовом кризисе ОАО «Спасское АТП», старшая дочь Владимира Швецова, согласно отчету об ее финансовом состоянии на 1 января 2018 года, владела вполне прибыльными пакетами акций. А именно 5500 акциями ПАО «Газпром», 24351 акцией ПАО «РусГидро», 900 акциями ПАО «Аэрофлот», 20 акциями ПАО «Полюс». Еще ей, как гласит отчет, принадлежали 80 процентов ООО «МТС Булгар Арыш» (уставный капитал предприятия — 2 млн рублей), 100 процентов ООО «АС «Технология» (уставный капитал — 10 тыс. рублей), 25 процентов ООО «Форсинг» (уставный капитал — 300 тыс. рублей). На личных банковских счетах у нее имелось 38 тыс. рублей…

В поисках имущества, на которое можно было бы также обратить взыскание баснословных для простых смертных долгов Эллины Шайер, финансовый управляющий направил в соответствующие ведомства запросы относительно имущества, принадлежащего ее супругу — Арно Романо Шайеру.

Однако Кадастровая палата, Управление ГИБДД по РТ, ГИМС МЧС по РТ, Управление РТ по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники и Межрайонная инспекция ФНС РФ по РТ отказали в предоставлении необходимых сведений. И буквально на днях — 2 июля — Арбитражный суд РТ удовлетворил ходатайство Ирека Шакирова об истребовании доказательств наличия или отсутствия у супруга должницы движимого и недвижимого имущества и установил срок ее предоставления — до 30 июля.

Марина Фадеева сообщила, что сейчас к финансовому управляющему продолжают поступать сведения из депозитариев и от регистраторов об акциях, которыми владеет должница



Имущество супруга найти и поделить…

Что же касается последних двух судебных заседаний, оба они оказались короткими и достаточно формальными.

Представитель финансового управляющего имуществом Эллины Шайер Марина Фадеева сообщила, что сейчас к финансовому управляющему продолжают поступать сведения из депозитариев и от регистраторов об акциях, которыми владеет должница и о которых не было известно на момент проведения анализа ее финансового состояния, а также о том, что после поступления информации об имуществе супруга должницы последует раздел имущества, чтобы было можно обратить взыскание также и на ее долю в имуществе Арно Шайера. Фадеева заявила суду ходатайство о продлении срока процедуры реализации имущества должницы на три месяца.

В ходе заседания между Фадеевой и представителем Эллины Шайер Рустемом Марданшиным (который одновременно выступил и представителем кредитора — АО «Авангард») возникла легкая словесная перепалка. Фадеева сообщила, что ранее представители Шайер говорили, что у ее супруга нет имущества, потом — что оно имеется… Оказалось, Марданшин не осведомлен о том, что у Арно Шайера нашлось имущество, равно как и не в курсе, что суд решил истребовать доказательства этого у официальных ведомств…

Суд удовлетворил ходатайство финансового управляющего и продлил срок процедуры реализации имущества Эллины Шайер до 15 октября 2018 года.

«Шайер может и переводами зарабатывать»

На втором судебном заседании представитель Эллины Шайер заявил ходатайство об исключении из конкурсной массы имущества должницы в виде заработной платы в размере 9066 рублей и суммы в 17194 рубля — прожиточного минимума на двух детей (в этом году у четы Шайер родился второй наследник).

Представитель финансового управляющего не возражала, и только судья Ильдар Нафиев удивился:

— В справке о доходах за 2018 год указано, что они составили 12 тысяч рублей и 3750 рублей… Других доходов нет.

— Доходов пока нет, но это не означает, что их не будет. Речь о том, что сумма до 26 тысяч рублей не попадает в конкурсную массу. Если ее зарплата вырастет, суду снова придется определение выносить? — парировал Марданшин и попросил обратить внимание, что Шайер просит исключить из конкурсной массы не только часть заработной платы, но и «иные доходы», если они возникнут. — Может, она переводами заработает — она знает иностранный язык…

Суд ходатайство удовлетворил, но только в части заработной платы.

Марданшин попросил обратить внимание, что Шайер просит исключить из конкурсной массы не только часть заработной платы, но и «иные доходы», если они возникнут

Без комментариев

Между тем Эллине Шайер грозит не только личное банкротство, но и уголовное дело. «Реальное время» писало о том, что, по версии СК по РТ, директор АО «Авангард» Эллина Шайер, которая сейчас должна этому предприятию свыше 20 млн рублей, и бухгалтер предприятия Наталья Устинина вместе с неустановленными лицами в период с июля 2007 года по декабрь 2015 года «представили заведомо ложные и недостоверные сведения и похитили» выделенные Минсельхозпродом РТ почти 4,47 млн рублей субсидии. Это были средства по программе поддержки молодых семей и молодых специалистов в том самом селе Мизиново Зеленодольского района, где «Авангард» построил свой «немецкий» цех по переработке мяса.

Кроме того, в марте этого года на территории свинофермы АО «Авангард» проверка природоохранной прокуратуры и Главного управления ветеринарии кабмина РТ выявила чуть меньше сотни трупов свиней и поросят… Тогда на неустановленных лиц возбудили уголовное дело по статье 247, предусматривающей ответственность за производство, транспортировку, хранение, захоронение и использование запрещенных видов опасных отходов. Тогда Эллина Шайер обвинила СК РТ в давлении: «Проверка… происходила экстренно, по заданию Следственного комитета РТ, с целью найти хоть что-то для возбуждения очередного уголовного дела без оснований», однако в Главном управлении ветеринарии кабмина РТ эти обвинения решительно отвергли.

Корреспондент «Реального времени» обратилась к Эллине Шайер за комментариями по поводу судебного процесса о банкротстве и, в частности, задала ряд вопросов. Например, поинтересовалась, почему должница предпочла просить об очередном кредите, а не реализовать для уплаты долгов имеющиеся у нее акции и ликвидные доли в предприятиях, из каких средств она планировала выплачивать новый кредит и как оценивает возможность восстановить финансовое положение предприятий, учредителем и руководителем которых она является. Однако Эллина Владимировна отказалась комментировать ситуацию с банкротством.

