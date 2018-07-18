«Нам вторая «Булгария» не нужна». Почему теплоход «Волжских путешествий» остался на берегу

Администрация Волжского бассейна запретила эксплуатировать суда компании. Куда уплыли деньги туристов?

Фото: Олег Тихонов

Из-за обнаруженных технических неисправностей Федеральная служба Росморречфлот временно запретила к эксплуатации два трехпалубных теплохода «Очарованный странник» и «Борис Полевой», после чего казанское турагентство «Волжские путешествия+» вынуждено было отменять рейс за рейсом. Несмотря на то, что пассажирские суда встали на ремонт в конце июня, перевозчик до сих пор не возвращает туристам уплаченные ими деньги за путевку. В ситуации разбирался корреспондент «Реального времени».

Росморречфлот: «Очарованный странник» остается под запретом



Сегодня в редакцию «Реального времени» поступил официальный ответ ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» Росморречфлота с изложением причин задержки двух круизных теплоходов, на которых туристическая компания «Волжские путешествия+» должна была отправить в речные туры по Волге несколько сотен туристов. Как уже известно, туристическое агентство внезапно отменило несколько рейсов в Астрахань, Санкт-Петербург и по другим популярным направлениям, оставив людей на берегу без оплаченного ими отдыха.

Так, 16 и 22 июля из казанского речного порта теплоход «Очарованный странник» должен был отплыть в Астрахань и Санкт-Петербург соответственно, но за несколько дней до даты отправления клиентам сообщили об отмене этих рейсов. Кто-то согласился перенести путешествие на август, а кто-то подал заявление о возврате уплаченных средств. По сведениям «Реального времени», около 200 туристов потребовали возврата денег, а общая сумма требований по возмещению оценивается в 5 млн рублей.

16 и 22 июля из казанского речного порта теплоход «Очарованный странник» должен был отплыть в Астрахань и Санкт-Петербург соответственно, но за несколько дней до даты отправления клиентам сообщили об отмене этих рейсов



Нарушения выявлены на 26 теплоходах

Руководство казанской инспекции ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» сообщило, что запрет на эксплуатацию теплоходов компании «Волжские путешествия+» был наложен по итогам проверки, проведенной на основании планового (рейдового) задания, и выполнялся по приказу капитана волжского бассейна внутренних путей. Проверка была проведена 29 июня этого года, то есть за две недели до отправления заранее проданных речных круизов. Как говорится в письме надзорного ведомства, во время инспекции были выявлены нарушения, которые, в соответствии с приказом Минтранса РФ от 10 апреля 2013 года, послужили основанием для временного задержания судна «Очарованный странник». Сразу после выявления нарушений капитану этого пассажирского теплохода было вручено представление об их устранении.

— Нам вторая «Булгария» не нужна, — заметил в разговоре с корреспондентом «Реального времени» заместитель начальника КРВПиС — начальник казанской инспекции ГПК Олег Гизатуллин.

По словам собеседника издания, его ведомство готово заново отпустить теплоходы в плавание, но только после того, как будут устранены выявленные нарушения. Всего за время проверки в этом году казанская инспекция выявила нарушения на 26 казанских теплоходах, но временно задержала только три. Олег Гизатуллин не стал раскрывать названия теплоходов с неисправностями, но подтвердил, что среди них были теплоходы туристической компании «Волжские путешествия+». Эксперт добавил, что неисправным остается один теплоход. Видимо, речь идет как раз об «Очарованном страннике». В чем заключаются неполадки, не раскрывается. Зато клиенты утверждают, что у «Бориса Полевого» разбалансировано перо руля, а у «Очарованного странника» полетел дизельный двигатель.

«Дарить такую сумму богатеньким людям не намерены»

Тем временем туристы, оплатившие поездку по волжским просторам, ежедневно совершают «набеги» в центральный офис туристического агентства на улице Достоевского, 74, в надежде вернуть отданные за путевки деньги. Большинство из них — пожилые люди, живущие на скромную пенсию. Они ждут возврата уплаченных денег, но пока ни одному из них не удалось добиться возмещения.

Сегодня утром корреспондент «Реального времени» встретила в офисе двух давних подруг — 74-летнюю Ираиду Петровну Решетову из Зеленодольска и 78-летнюю Алевтину Георгиевну Феоктилактову. Обе женщины приобрели туры на теплоход «Очарованный странник», который должен отправиться до Санкт-Петербурга 22 июля с возвращением 6 августа. Стоимость каждой путевки — 51,8 тыс. рублей.

«Если мне деньги не вернут, то, конечно, я буду обращаться в суд. Дарить такую сумму богатеньким людям я не намерена», — возмущается Алевтина Георгиевна



— Мне позвонили 16 июля, в понедельник, и сообщили, что мы не едем. Я спросила: «В чем причина?» Говорят, что сломался движок. Предложили поехать до Астрахани на теплоходе «Борис Полевой». Накопила со своей скромной пенсии денежку и вот отдала им наличными 51 тысячу 840 рублей, но поездка не состоялась. 16 июля я была предупреждена, и вот сегодня я выбралась сюда, чтобы подать заявление на возврат денег. Мне не сказали, какая я в очереди на получение возмещения. Но сообщили, что у них уже 200 заявлений именно на «Очарованный странник». Предложили мне в Астрахань и сказали, что будут места на «Борисе Полевом». Но я отказалась, потому что там уже была. Там жарко, а мне нужно, где прохладно. И хотелось побывать в Кижах и на острове Валаам. Если мне деньги не вернут, то, конечно, я буду обращаться в суд. Дарить такую сумму богатеньким людям я не намерена, — возмущается Алевтина Георгиевна.

Обе женщины остались дожидаться объяснений от генерального директора и владельца компании Вячеслава Самолина.

«Наглые — попросили доплатить еще 32 тысячи»

Через полчаса в офис компании приехала Динара Мударисовна Миннулина. Несмотря на пенсионный возраст, она продолжает работать инженером-проектировщиком в «КЭР-Инжиниринг», «ТатНИПИэнергопроме» и воспитывает двоих детей. «Несколько лет ездила с этой туристической фирмой и претензий не было, но два года никуда не ездили, потому что не было денег. Теперь я вышла на пенсию, откладывала деньги целый год, накопила 90 тысяч рублей. У меня дочь студентка, сын школьник и муж — неработающий пенсионер. Поэтому я — единственный кормилец в семье, и все на мне. Я накопила эти деньги, чтобы повезти всю семью отдохнуть до Москвы. Купила путевку 14 мая. Общая стоимость тура — 90 тысяч 500 рублей. Нас едет четыре человека. Тур рассчитан на 12 дней», — пересказывает клиентка.

По ее словам, отплыть должны были 2 июля на теплоходе «Борис Полевой». На эти числа пенсионерка взяла отпуск. Однако 28 июня ей сообщили об отмене тура:

— Просто я потеряла телефон и до меня не могли дозвониться. Но 28 июня я пришла сама. Моя подруга должна была ехать до Мурома 1 июля. Им отменили — сказали, что якобы теплоход сломался. Мне предложили поездку Астрахань — Волгоград. Я ответила, что мне не надо, я там уже была. «Борис Полевой» не поплыл в связи с тем, как мне сказали, что он сломался. Я попросила справку и мне сказали, что слетело перо руля. Я не поленилась и посмотрела, все-таки я инженер с высшим техническим образованием. Я узнала, что это редкая поломка, она бывает, когда теплоход, грубо говоря, сел на мель. Мне объяснили, что, возможно, неправильно поставили на заводе при капремонте, сейчас экспертиза этим занимается. Выясняет, почему он сломался. Но мне от этого не легче — у меня отпуск заканчивается.

«Дочка говорит: а где гарантия, что они нас довезут? Например, доплывем до Питера, а потом скажут все, закончилось топливо, что-нибудь сломалось. И обратно как хочешь, так и возвращайся! Давай заберем деньги! Тогда я написала заявление», — рассказывает клиентка



28 июня туристке объявили об отмене тура и предложили ехать до Санкт-Петербурга, но попросили доплатить 32 тысячи рублей: «Это значит, я должна брать кредит, чтобы доплатить к своим 90 тысячам еще 32 тысячи рублей. И еще не факт, что мы поедем». Другие клиенты оператора подсказали женщине, что им уже дважды откладывали поездки: они должны были плыть на «Борисе Полевом», затем тур перенесли на московский рейс, но и тот отменили. В итоге они написали заявление о возврате денег. «Дочка говорит: а где гарантия, что они нас довезут? Например, доплывем до Питера, а потом скажут все, закончилось топливо, что-нибудь сломалось. И обратно как хочешь, так и возвращайся! Давай заберем деньги! Тогда я написала заявление», — рассказывает клиентка.

«На этой почве у меня нервы ни к черту!»

Однако забрать свои деньги клиентам не так-то просто. Динаре Миннулиной сообщили, что это произойдет не раньше, чем через месяц. Туристка напомнила про договор, где говорится о возврате средств в течение 10 дней. Но и через указанный срок ей ответили, что денег нет! «А куда деньги ушли? Мы не уплыли, топливо не израсходовали. Они стали валить все на Путина: мол, Путин поднял тарифы…» — возмущается пенсионерка.

Все три недели клиентка искала новые варианты туров, но рейсы оператора наполовину заполнены. На вопрос о деньгах в компании ответили, что ковер купили, титан поставили. «Спрашиваю, а где у вас депозит? Моя подруга купила путевку в декабре, то есть деньги должны лежать на депозите с декабря. Бухгалтер мне отвечает — какой депозит? То есть у них даже депозита нет?» — посетовала Миннулина.

Женщина решила судиться с «Волжскими путешествиями+» и требовать неустойку за просрочку и за моральный ущерб. «На этой почве у меня нервы ни к черту! У меня нервный срыв», — плачет женщина. Опыта судебных разбирательств нет, исковые заявления никогда не писала, но все эти две недели она читала, как это делается.

В центральном офисе туристической компании туристов пугают банкротством и обещают вернуть не больше 2—3 тысяч рублей каждому, кто отказался ехать в альтернативный тур



Катюша из офиса: получите 2—3 тысячи на человека!

В центральном офисе туристической компании туристов пугают банкротством и обещают вернуть не больше 2—3 тысяч рублей каждому, кто отказался ехать в альтернативный тур.

— Мы купили путевки, заплатили и отдали деньги. Вы обязаны их вернуть, — просила Алевтина Геогриевна.

— Ну и что, мы должны плакать, что ли, теперь? — ухмылялась встречающая пожилых людей блондинка Катя, менеджер компании по туризму. — Вы не первая. Вот у нас уже 200 человек, и они свое отплакали, поверьте.

— Да, мы не первые и не последние. Не впервые это делается, — смиренно согласилась Алевтина Георгиена, проработавшая всю жизнь лечащим врачом.

— Нужно знать немножко закон, прежде чем апеллировать, — продолжала читать нравоучения Катюша. — Если компания признается банкротом, то туристам выплачивается страховая часть. Это 500 тысяч рублей. Туристов — вот у нас целая пачка. 500 тысяч поделим на всех туристов, и вы получите 2 тысячи рублей. Ну может 3 тысячи.

— Ну спасибо, милочка, — горько посетовали над издевательскими назиданиями пожилые женщины, одна из них пыталась взывать к совести сотрудницы фирмы, — Есть еще божий закон.

— Извините, я свою зарплату два месяца не вижу, и вы тут начинаете… — рассердилась в ответ Катюша, — Заявления подали более 200 человек на общую сумму 5 млн рублей. Возможно, собственник будет продавать свое имущество, — предположила она.

«Реальному времени» удалось связаться с гендиректором «Волжских путешествий+» по мобильному телефону, однако разговор получился недолгим:



— У меня для прессы нет комментариев, не звоните, — бросил в трубку Самолин.



«Реальному времени» в филиале АО «ОСК» сообщили, что вообще сведения о страховках — это закрытая информация, но все равно уточнили, что «Волжские путешествия+» за выплатами не обращались.