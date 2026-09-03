Еврокомиссия: количество выданных россиянам виз в 2025-м увеличилось на 20%

Динамика объема выдач данного документа зависит от решений стран-членов ЕС

Фото: Мария Зверева

Еврокомиссия сообщила о росте числа виз, выданных россиянам, в 2025 году до 680 тысяч, что на более чем 20% больше по сравнению с 560 тысячами в 2024 году. Об этом заявил глава Еврокомиссии Маркус Ламмерт, отвечая на вопросы украинских журналистов о выдаче шенгенских виз для граждан России (перевод по ТАСС).

Ламмерт не предоставил ясного объяснения причин значительного увеличения числа выданных виз, отметив, что это зависит от решений стран-членов ЕС. Он подчеркнул, что каждая виза рассматривается национальными властями, добавив, что Еврокомиссия прилагает максимум усилий для ограничения визовой выдачи россиянам.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он напомнил, что в 2022 году Еврокомиссия убедила государства ЕС отменить соглашение об упрощении визового режима с Россией и рекомендовала снизить приоритеты в выдаче виз для граждан этой страны. Ламмерт также заявил, что в рамках 22-го пакета предложит странам ЕС вновь ограничить выдачу виз россиянам и запретить въезд для участников специальной военной операции, хотя ранее это предложение страны ЕС отвергли.

Представитель Еврокомиссии отметил, что до начала специальной военной операции и пандемии COVID-19 в страны ЕС обычно выдавалось около 4 миллионов виз россиянам. Однако он не уточнил, что в 2021 году, до конфликта на Украине, по данным Евростата, было выдано лишь 520 тысяч виз, что на четверть меньше текущих показателей.

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Никита Егоров