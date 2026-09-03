В Казани завершился V Глобальный молодежный саммит с участием 50 стран

На нем подписали 24 соглашения с организациями из Индонезии, Ирака, Эфиопии и других государств

Фото: взято с сайта "Официальный Татарстан"

С 26 по 30 августа в столице Татарстана прошел V Казанский глобальный молодежный саммит. В нем приняли участие 250 делегатов из 50 стран — руководители ведомств по делам молодежи, образования, культуры, эксперты, молодые лидеры и инфлюенсеры. Главной темой форума стало «Образование в эпоху глобальных изменений: кадры для устойчивого развития». По итогам саммита подписано 24 соглашения с организациями из Индонезии, Ирака, Эфиопии и других государств.

взято с сайта "Официальный Татарстан"

В рамках форума прошла практическая программа INNOverse50+, объединившая 50 молодых лидеров из 25 стран. Они работали над инновационными решениями по пяти кризисным направлениям, а победители получили лицензии на обучение на международной платформе. В этом треке заключено 14 соглашений с организациями из Индонезии, Ирака, Нигерии и других стран.

Международный форум ректоров собрал более 40 представителей из 30 вузов 12 стран, включая Египет, Китай, Индонезию, Казахстан, Пакистан и Россию. Участники обсудили трансформацию высшего образования, повышение конкурентоспособности университетов и развитие инновационных экосистем. По итогам форума подписано 10 соглашений между вузами Казахстана, Пакистана, Уганды и России.

взято с сайта "Официальный Татарстан"

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и раис Татарстана Рустам Минниханов провели встречу с молодежью, а также приняли участие в круглом столе с иностранными министрами и руководителями вузов. Также состоялся диалог молодых дипломатов Большого Евразийского партнерства, объединивший 25 экспертов из 10 стран.

Для горожан и туристов организовали культурный фестиваль в Казанском кремле, научный фестиваль «PROнаука в КФУ» и пять открытых сессий, которые посетили 11,5 тысячи человек.

взято с сайта "Официальный Татарстан"

Казанский глобальный молодежный саммит — образовательно-экспертная платформа по обмену лучшими практиками работы с молодежью в сфере образования, культуры и медиа. Каждый год он объединяет профильных министров и руководителей, лидеров молодежных объединений, дипломатов, экспертов и практиков по актуальным современным вызовам.

Алсу Сабирзанова