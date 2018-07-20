Экс-главу банка «Спурт» поместили под домашний арест до 6 октября

Сегодня Приволжский районный суд Казани поместил под домашний арест бывшего председателя правления банка «Спурт» Евгению Даутову до 6 октября. Она обвиняется по семи эпизодам ч. 2 ст. 201 «Злоупотребление полномочиями» и ч. 4 ст. 160 «Присвоение или растрата».

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда, Следком заявлял ходатайство именно о домашнем аресте.

Ранее Следком возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя правления «Спурт Банка» Евгении Даутовой по факту фальсификации отчетности.