«Татсоцбанк» vs «Галерея вин»: защита обвиняемых в поджоге авто просит исключить Цейнштейна из потерпевших

Суд заслушал показания ключевого свидетеля по делу, передавшего деньги за уничтожение иномарки бизнесмена

Сегодня суд допросил ключевого свидетеля по делу о заказном поджоге иномарки владельца «Галереи вин» Якова Цейнштейна. Бизнесмен рассорился с «Татсоцбанком» из-за долгов по кредиту, уничтожение его автомобиля считают акцией устрашения непокорного должника. Заказчиком преступления следствие называет главу юрслужбы кредитной организации Артема Ильдеяркина. Однако адвокаты последнего пытаются доказать, что Цейнштейн — не потерпевший. Подробнее — в репортаже «Реального времени» из зала суда.

«19 января Ильдеяркин Артем меня попросил»

В начале июля в Казани начали рассматривать беспрецедентное дело о заказном поджоге автомобиля должника «Татсоцбанка» — владельца «Галереи вин» Якова Цейнштейна. Перед судом предстала четверка обвиняемых в умышленном уничтожении иномарки Volkswagen Tiguan. Организатором преступления называют главу юрслужбы банка Артема Ильдеяркина. По версии следствия, он попросил своего знакомого Рузеля Гиниятуллина, отсидевшего девять лет за двойное убийство, поджечь машину бизнесмена за награду в 20 тысяч рублей. Бывший зэк подключил к «делу» двоих приятелей по работе в центре реабилитации для наркоманов — судимого за грабежи и кражи Дамира Хисматуллина и наркозависимого Михаила Котова.

Как выяснили следователи, 18 января троица залила в бутылку бензин, Котову объяснили, куда лить горючее, и тот после полуночи справился с делом за несколько минут — облил машину Цейнштейна, чиркнул зажигалкой и убежал. По версии обвинения, вскоре исполнитель поджога получил за «работу» 5 тысяч рублей из тех обещанных 20 тысяч. Деньги заказчик — Ильдеяркин — на следующий день после уничтожения авто вручил сотруднику залогового отдела банка Юрию Перфилову с просьбой «передать тому, кто позвонит». Сегодня суд допросил этого ключевого свидетеля — Перфилова.

— Из присутствующих с кем-нибудь ранее были знакомы? — спросил его в суде прокурор.



— С Ильдеяркиным Артемом Васильевичем. С Рузелем давным-давно повстречались. Несколько раз пересекались по работе, но давно, 4 года — 5 лет назад, — ответил свидетель.

— Все, что вам известно по данному делу, расскажите суду.

— 19 января Ильдеяркин Артем меня попросил. Мы пересеклись в банке, и он спросил, не занят ли я, смогу ли я уделить ему немножко времени в промежутке, смогу ли я передать деньги. Я говорю: «Хорошо, я постараюсь передать». Говорю: «Пусть они меня наберут». Спрашиваю: «Нужно ли взять расписку?», а он говорит: «Нет, ничего не надо». Ну и все, в течение дня, помню, я набрал номер. Мы договорились о встрече где-то к трем часам, я сказал, что подъеду на Горки. Подъехал к человеку на стоянку, он там был — Рузель Гиниятуллин. Я ему передал деньги. Он еще спросил у меня про экспертизу. Передал ему деньги и уехал по работе. Я не спрашивал, что за деньги, — пересказал Перфилов.

Перед судом предстала четверка обвиняемых в умышленном уничтожении иномарки Volkswagen Tiguan. Фото МВД по РТ

«На работе у нас этому внимание уделялось, что Цейнштейн должник большой, не платит»

Свидетель настаивал, что не подозревал, что передает деньги за совершенное преступление:

— Я никак внимания не заострил на этом, что это за деньги. Сам периодически беру деньги в долг. То, что ведутся судебные процессы между банком и «Галерей вин», я знаю, но больше ничего. И только один раз выезжали в магазин на ревизию остатка товаров, и все.

— С Рузелем Гиниятуллиным созванивались до 19 января? — уточнил обвинитель.

— Нет, и после тоже нет. Я деньги передал и больше дела с ним не имел. Мы давно с ним пересекались, лет 5 назад, поэтому я его даже не узнал, когда увидел.

— О событиях как узнали?

— Из интернета, где-то в январе.

— А по поводу задержания подозреваемых?

— В интернете тоже. На работе у нас этому внимание уделялось, что Цейнштейн должник большой, не платит, и как бы заострялось у всех внимание, и слухи быстро передавались. Поэтому узнавал только от сотрудников и из интернета.

— По поводу Гиниятуллина общались с Ильдеяркиным?

— Нет, но один раз тоже так же попросил. Артем попросил где-то в марте, спросил, есть ли время передать Рузелю продукты. Но мы не обсуждали, из-за чего его поймали. Я не отказал, тоже так же сделал. Сделал передачу, деньги мне Артем передал — тысяч 10 где-то. Да, я купил продукты в следственный изолятор. Но я попросил свою девушку сделать передачу, дал ей денег, чтобы она купила. Сам я не заходил в СИЗО.

Далее Перфилов рассказал, как его задерживали в рамках расследования дела о поджоге, а потом допрашивали в качестве свидетеля. В этот момент к допросу подключился и адвокат Цейнштейна: «Вы созванивались с Гиниятуллиным в день передачи денег? Он сам вам позвонил? И в какое время?»

— Да, это было ближе к обеду. Он сказал, что я ему должен деньги передать, я сказал: «Да, хорошо, только чуть позже, перезвоню».

Защитник потерпевшего также спрашивала свидетеля о передаче денег и еды в СИЗО, и Перфилов повторил то же, что уже говорил прокурору:

— Часто ли к вам обращались с просьбой передать деньги кому-либо?

— Нет, но с Ильдеяркиным мы давно дружим. Я также сам занимал деньги у него и не вижу в этом ничего такого. С ним мы общаемся лет 7, но отношения у нас все-таки рабочие.

Далее адвокат Цейнштейна задавала вопросы по договору, где Юрий Перфилов поручился 10 тысячами рублей по кредиту «Галереи вин» на сумму около 300 миллионов рублей. Но суд посчитал, что этот вопрос не имеет отношения к делу. После этого свидетеля отпустили.

Юрий Перфилов поручился 10 тысячами рублей по кредиту «Галереи вин» на сумму около 300 миллионов рублей. Фото vk.com

Цейнштейн пострадал лишь морально

Свидетеля Юрия Перфилова во время следствия по делу также задерживали, но потом отпустили. Он дал показания, что передавал деньги по просьбе Ильдеяркина, не зная, что это вознаграждение за поджог автомобиля. Кстати, как выяснилось, поджигатели уничтожили машину вовсе не Цейнштейна — тот успел продать ее, у иномарки был новый собственник — юрист ООО «Фирма «Галерея вин» Артур Ахмадуллин. Теперь он проходит по делу как второй потерпевший.

«Татсоцбанк» пытается спасти репутацию в этом громком деле, но помочь этому способно только оправдание главного фигуранта — начальника правового управления банка Артема Ильдеяркина, если удастся разбить свидетельские показания либо сами свидетели их изменят. До старта процесса Ильдеяркин был под подпиской о невыезде, под арестом были лишь трое остальных обвиняемых — все они признали вину в отличие от главы юрслужбы банка.

2 июля Вахитовский райсуд не смог приступить к предварительным слушаниям по делу — в суд из СИЗО не доставили одного из четверки обвиняемых — Михаила Котова. Остальные подсудимые прибыли на заседание своим ходом. Перед началом процесса обвиняемый в организации поджога авто начальник правового управления Артем Ильдеяркин успел даже пообщаться с потерпевшим владельцем «Галереи вин». От комментариев журналистам он тогда воздержался.

Сегодня защита Ильдеяркина предприняла не первую попытку исключить Якова Цейнштейна и Артура Ахмадуллина из числа потерпевших:

— По данному уголовному делу потерпевшими признаны Ахмадуллин и Цейнштейн. Вместе с тем, в соответствии с ч. 1 ст. 42 УПК, потерпевшим является, в частности, физлицо, которому при совершении преступления причинены физический, имущественный и моральный вред. В соответствии с пунктом 3 и 4 Постановления Верховного суда РФ от 29 июля 2010 г., по практике применения в судах, в тех случаях, когда будет установлено, что по отношению к лицу, которому преступлением причинен вред и которое признано потерпевшим, суд признает, что такое лицо имеет права и обязанности в соответствии со ст. 42 УК РФ, — заявила адвокат обвиняемого.

«Татсоцбанк» пытается спасти репутацию в этом громком деле. Фото Романа Хасаева



По словам юриста, суду должны представить доказательства какими действиями нанесен ущерб потерпевшему Цейнштейну. «Когда лицо признано потерпевшим без достаточных оснований, предусмотренных ст. 42 УК РФ, суд выносит постановление о том, что такое лицо ошибочно признано потерпевшим по уголовному делу». Защитник сослался на показания самого владельца «Галереи вин», что ему причинен моральный вред в результате поджога уже проданного автомобиля. Причем причиненный ему моральный вред он обосновывает поступившей угрозой от должностных лиц «Татсоцбанка».

Потерпевший получит страховку

По словам юристов, моральный вред в соответствии с действующим гражданским законодательством относится к нематериальным благам.

— Согласно материалам уголовного дела, физические страдания Цейнштейна в результате преступления, моральный вред, причиненный посягательством на имущественные права и материальные блага третьих лиц, в том числе повреждение имущества, по смыслу закона денежной компенсации не подлежат. При таких обстоятельствах в результате преступления, предусмотренного ст. 167 «Причинение вреда жизни и здоровью человека», моральный вред по такой категории невозможен, — продолжал пояснять адвокат Ильдеяркина.

По его словам, по настоящему уголовному делу Цейнштейн признан потерпевшим без достаточных для того оснований. Кроме того, продолжил юрист, потерпевшим признан Ахмадуллин в связи с причинением имущественного вреда на сумму 700 тыс. рублей. Но он уже подал иск о взыскании суммы в счет возмещения материального ущерба. Также установлено, что сгоревший автомобиль 20 октября 2017 года был застрахован по полису каско со страховой выплатой 1 400 000 рублей.

Таким образом, полагает защитник Ильдеяркина, после потери авто у Ахмадуллина возникло право на возмещение убытка по договору о страховании. Судом установлено, что потерпевший, приобретя машину за 700 тыс. рублей, получил страховку в размере 1 386 000 рублей, что значительно превышает действительную стоимость иномарки. Поэтому Ахмадуллин также был признан потерпевшим без достаточного на то основания, заявил адвокат. По его словам, если уж кто и понес убытки по этому делу, так это страховщик:

— Поэтому прошу суд исключить из числа потерпевших Ахмадуллина и Цейнштейна и признать потерпевшей стороной страховую компанию «Согаз».

Прокурор возразил: «В данном случае преступление было направлено на имущество, которое принадлежит физическому лицу на период совершения преступления, поэтому в ходатайстве просим отказать».

Все документы о выплате страховки были приобщены к делу. Судья решила взять время для ознакомления с материалами и отложила заседание.

