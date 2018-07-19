«Волжские путешествия» согласились вернуть туристам деньги за отмененные круизы

В Госкомитете РТ по туризму прокомментировали ситуацию с отменой нескольких речных круизов туристической компании «Волжские путешествия» и отказом туроператора возвращать средства клиентам.

Оба теплохода «Борис Полевой» и «Очарованный странник», на которых были проданы туры сотням татарстанским туристам, по-прежнему стоят на мели. Как следует из сообщения пресс-службы Госкомитета РТ по туризму, «на сегодняшний день компания подтвердила готовность выполнять навигацию на теплоходе «Борис Полевой». Дата отплытия в пресс-релизе не называется. Дата начала навигации теплоходом «Очарованный странник» не определена до окончания оформления разрешительной документации», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что «Волжские путешествия» подтвердили готовность подобрать для каждого туриста удобный вариант компенсации и выбор даты осуществления круиза за отмененные ранее поездки». Однако в сообщении снова ничего не говорится о том, когда туроператор начнет производить выплаты тем, кто отказался плыть в путешествие в другие даты и потребовал вернуть деньги.

Госкомитет РТ по туризму считает, что срыв заявленных круизных программ произошел «в связи с введением акцизов и резким ростом цен на топливо для круизных компаний», из-за чего у туристической компании «Волжские путешествия» возник большой объем дополнительных расходов на оплату топлива.