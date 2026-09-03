ЦБ: въездной туризм в Россию вырос на 7,5% за счет Китая

Рост обеспечил безвизовый режим

Фото: Динар Фатыхов

В первом полугодии 2026 года число иностранных туристов в России увеличилось на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Основной прирост обеспечил Китай, сообщается в докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

Более половины турпотока пришлось на граждан КНР — рост обеспечил безвизовый режим, действующий с декабря 2025 года. Увеличение числа визитов поддержало спрос на туристские услуги: во втором квартале он вырос на 1,4% после снижения на 0,6% в первом.

Ранее сообщалось, что турпоток по России за летний сезон сократился на 6%.

Алсу Сабирзанова