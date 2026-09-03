Расписание пяти электричек в Татарстане изменят до конца ноября

Корректировки связаны с проведением ремонтных работ на участке Тюрлема — Свияжск

Фото: Динар Фатыхов

С 8 сентября по 27 ноября изменится расписание пяти пригородных поездов в Татарстане, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Изменения связаны с проведением ремонтных работ на участке Тюрлема — Свияжск. В частности, с 8 сентября по 26 ноября будет изменено расписание электричек №6357 (Казань — Канаш), №6360 (Канаш — Казань), №7024 (Канаш — Казань) и №7125 (Кизнер — Казань).

Кроме того, поезд №7124 (Казань — Кизнер) будет следовать по измененному расписанию с 9 сентября по 27 ноября.

Ранее сообщалось, что дополнительные электрички Казань — Аэропорт запустят 4 сентября.

Никита Егоров